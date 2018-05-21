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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يترأس ثاني درس رمضاني
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي في مدينة الرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
نص بلاغ الوزارة ذكر أن درس اليوم يلقيه البروفيسور روحان أمبي، أستاذ كرسي بجامعة "أنتا ديوب" بدكار ورئيس فرع السنغال لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، ويسبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 17h30.
ويتناول أمبي بالدرس والتحليل موضوع "الثوابت الدينية المشتركة، عامل وحدة بين المغرب والدول الإفريقية"، انطلاقا من الحديث النبوي الشريف"عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة".