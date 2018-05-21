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الرئيسية | مدارات | وزير خارجية موريتانيا يستقبل سفير المغرب الجديد

وزير خارجية موريتانيا يستقبل سفير المغرب الجديد

وزير خارجية موريتانيا يستقبل سفير المغرب الجديد
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 ماي 2018 - 15:05

استقبل وزير الخارجية الموريتاني، أسلك ولد أحمد إزيد بيه، اليوم الاثنين بمكتبه في نواكشوط، السفير المغربي الجديد حميد شبار. وقدم شبار نسخة من أوراق اعتماده للوزير، قبل أن يسلمها لاحقا للرئيس الموريتاني خلال حفل سيقام بالقصر الرئاسي.

وتمت الموافقة على شبار سفيرا للرباط في نواكشوط شهر أكتوبر 2017، بينما التحق سفير موريتانيا بمقر عمله في المغرب شهر دجنبر من السنة ذاتها، بعد شغور المنصب منذ 2012.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الزعيم ياسين الاثنين 21 ماي 2018 - 15:22
موريتانيا لها وجهان تعطي للمغرب وجه ولأعدائه وجه .
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0
2 - رشيد الاثنين 21 ماي 2018 - 15:24
يجب علينا تقوية علاقتنا بموريتانيا...بلد شقيق يمكنه ان يساعدنا في حماية حدودنا من التهريب والارهاب كما يمكنه ان يبصم بشكل ايجابي في حل قضيتنا الوطنية
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1
3 - مواطن من الجنوب الاثنين 21 ماي 2018 - 15:38
حتى موريطانيا ولات كاتفرض الاملاءات ديالها علينا من نهار مشا معاوية عاطيانا بالضهر نتيجة فشل السياسة المغربية
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-1
4 - مرتن بري دو كيس الاثنين 21 ماي 2018 - 15:53
كما استقبل بالامس عضو من البوليزاريو ...وكانت المحادثات حول المغرب..وسياسته في افريقيا
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