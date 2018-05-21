وزير خارجية موريتانيا يستقبل سفير المغرب الجديد

هسبريس من الرباط

استقبل وزير الخارجية الموريتاني، أسلك ولد أحمد إزيد بيه، اليوم الاثنين بمكتبه في نواكشوط، السفير المغربي الجديد حميد شبار. وقدم شبار نسخة من أوراق اعتماده للوزير، قبل أن يسلمها لاحقا للرئيس الموريتاني خلال حفل سيقام بالقصر الرئاسي.

وتمت الموافقة على شبار سفيرا للرباط في نواكشوط شهر أكتوبر 2017، بينما التحق سفير موريتانيا بمقر عمله في المغرب شهر دجنبر من السنة ذاتها، بعد شغور المنصب منذ 2012.