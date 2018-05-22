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الخمليشي: أحكام "أهْل الذمّة" ليست إسلامية

الخمليشي: أحكام "أهْل الذمّة" ليست إسلامية
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 10:11

فجّر أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، مفاجأة كبيرة حين نزع عن أحكام أهل الذمّة، التي كان يُعامل بها غيرُ المسلمين من طرف المسلمين، في حقب تاريخية ماضية، صفة كونها من الإسلام، معتبرا أنها جاءت في سياق ثقافي معيّن.

موقف الخمليشي من أحكام أهل الذمة جاء في كلمة مقتضبة على هامش محاضرة ألقاها أحمد آق كندوز، رئيس الجامعة الإسلامية بهولندا، بدار الحديث الحسنية اليوم الاثنين، حيث قال: "ما نقرأه عن أحكام أهل الذمة أعتقد أنه ليس حُكما إسلاميا، ولكنه حُكم ظرفي مرتبط بالثقافة السائدة في مجتمعات ذلك العصر".

الخمليشي لم يكن مبرمجا أن يتحدث خلال اللقاء، لكنَّ استفاضة رئيس جامعة روتردام، ذي الأصل التركي، في الحديث عن أحكام أهل الذمة، وكيف كانوا يُعاملون في عصر الخلافة العثمانية، دفعه إلى الرد قائلا: "ما كان يطبقه المسلمون مع غير المسلمين قد يكون في تلك المرحلة إسلاميا، ولكن يبدو أنه الآن، من منظورنا، ليس إسلاميا".

وذهب الخمليشي إلى القول إنَّ الجالية المسلمة المقيمة في الغرب "تعيش مشكلا ثقافيا كبيرا جدا، بسبب الخلط بين الموروث وبين واقعها المعيش في بلدان الإقامة"، داعيا المسلمين المقيمين في البلدان الغربية إلى عدم الخلط بين التاريخ والدين الإسلامي من أجل اندماج أفضل في المجتمعات الغربية التي يعيشون فيها.

وأضاف مدير دار الحديث الحسنية: "نتمنى أن تكون الجالية المسلمة في الغرب شاعرة بمحيطها وبما تعيش فيه، فما مضى لم يكن خاصا بالمسلمين، أو بالخلافة العثمانية أو الدولة الإسلامية، بل هكذا كان الإنسان يعيش في تلك الحقب التاريخية، حيث لا فرق بين الوحدة السياسية والوحدة العَقدية".

واستطرد الخمليشي: "يبدو أننا في أمَسِّ الحاجة إلى أن نشعر بالمحيط الذي نعيش فيه والمرحلة التي تعيشها الإنسانية. ونرجو للجالية المسلمة في الغرب أن تكون قادرة على تجاوز مرحلة الصِّدام إلى مرحلة التعايش والنظر إلى التاريخ كتاريخ".

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