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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مدارات | جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية

جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية

جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 21 ماي 2018 - 20:30

ظهرت زوجة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لأول مرة بشكل رسمي اليوم الاثنين، إذ رافقته في زيارة إلى دولة كوريا الجنوبية بدعوة رسمية من حكومتها.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" صورة لرئيس الحكومة المغربي والوزير الأول الكوري لي ناك، وكانا مرفوقين بزوجتيهما على هامش حفل إفطار واستقبال رسميين في العاصمة سيول.

وظهرت زوجة العثماني حليمة صغور مرتدية جلباباً مغربياً باللون الأسود، فيما ارتدت زوجة نظيره الكوري لباساً تقليدياً أنيقاً وبألوان زاهية، وهو لباس يسمى "هانبوك"، يعود أصله إلى المماليك الكورية القديمة.

وعلق عدد من المغاربة والمغربيات على لباس زوجة رئيس الحكومة بالسلب، معتبرين أنه متواضع جداً مقارنةً مع لباس زوجة الوزير الأول الكوري، وقالوا إن المناسبة الرسمية تستدعي الظهور بلباس أنيق وجيد.

وتفضل معظم زوجات المسؤولين الحكوميين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الظهور بالجلباب المغربي المتواضع، فقد سبق لنبيلة بنكيران أن رافقت زوجها عبد الإله بنكيران حين كان رئيساً للحكومة إلى البيت الأبيض باللباس نفسه.

وحل العثماني ضيفاً على كوريا الجنوبية منذ أمس الأحد، بناءً على دعوة من الوزير الأول لي ناك، والذي من المنتظر أن يبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في أفق توقيع اتفاقيات ثنائية.

ورافق العثماني في هذه الزيارة كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.

وتتزامن زيارة العثماني إلى سيول مع أعمال المؤتمر السنوي لبنك التنمية الإفريقي، المزمع عقده بمدينة بوسان، في الميناء الرئيسي لدولة كوريا الجنوبية، والذي سيحضره أيضاً وسيلقي كلمة فيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (125)

1 - ahmed الاثنين 21 ماي 2018 - 20:37
اش بغيتو عند السيدة كون لبسات لبس فاخر غتقولو فلوسنا كضيع فالخروق دابا ملي لابسا لبس معقول مالها حشمات بينا نسيتو احمدي نجاد كيفاش كان كيلبس و تشافيز وموخيكا...بغينا الخدمة ماشي الزواق العمل تم العمل...
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469
2 - youssef الاثنين 21 ماي 2018 - 20:40
هادشي لحاضين ياربي السلامه شوفو أشنوا جاب من تما أشنوا نفع بلادو
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300
3 - ماريا الاثنين 21 ماي 2018 - 20:40
هذا هو الفكر الفارغ. كيف تنتقذون اللباس؟ هي حرة في لباسها. وهل لباسها يهمكم في شيئ. والله المظاهر قتلتكم حتى نسيتم الأهم والمهم.
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305
4 - الخفاش الاثنين 21 ماي 2018 - 20:41
الحاجة اللي ماتشبه مولاها حرام
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-245
5 - نحن مقاطعون الاثنين 21 ماي 2018 - 20:42
نحن مقاطعون و صائمون
ولا يهمنا جلباب زوجة العتمانى
تهمنا أسعار المواد الأساسية و أين الثروة ، التعليم و الصحة و العيش الكريم
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284
6 - lol الاثنين 21 ماي 2018 - 20:42
بقات ف اللباس
المغرب خاص ابان ف الاقتصاد أ السياسة
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168
7 - سوق عكاض الاثنين 21 ماي 2018 - 20:42
هذا لا يهمني لا من قريب ولا من بعيد
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158
8 - الورداني الاثنين 21 ماي 2018 - 20:42
ليس دفاعا على العثماني ولا عن زوجته...ولكن عن الجلباب المغربي المتواضع، فين كاين المشكل ! الجلباب تجسيدا للمرأة المغربية الاصيلة .
ولا بغيتوها تحضر بلباس المسابح..
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202
9 - Adil الاثنين 21 ماي 2018 - 20:43
السؤال المطروح متى ستنتهي هذه المهزلة وإعفاء هذه الحكومة العرجاء لا اتشرف أن يكون هذا الشخص رئيس حكومة بلادي.اتمنى تدخل القصر لإنهاء هذا النزيف السياسي.
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-108
10 - محمد الاثنين 21 ماي 2018 - 20:44
اتقوا الله ودعوا الناس لخالقها
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140
11 - مقاطع الاثنين 21 ماي 2018 - 20:45
المشكلة ان الحكومة غير متواضعة أما الجلباب فيعكس تراث الشعب المغربي العريق
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86
12 - مهاجر الاثنين 21 ماي 2018 - 20:46
لباس متواضع مستور محتشم أراه جميل يمثل المرأة المغربية.هذا جانب الجانب الثاني مبقاتش في اللباس بقات في الفايدة ولو إرتدت لباس غال جدا لانتقدها الناس وقالوا إنه مال الشعب . شكرا لزوجة العثماني على المحافضة و الأصالة فالجمال في القلب وليس في المظهر
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113
13 - يوسف فرنسا الاثنين 21 ماي 2018 - 20:46
لباسها محترم هذا هو الأساس وأظن أنها سيدة محترمة أفظل ممن يلبسن أبهى وأجمل اللباس اللواتي يصدق عليهن المثل القائل (المزوق من برة آش خبارك من الداخل )
على الرغم من اختلافي مع شخصية وسياسة زوجها في الحكم ليما حاكم فيه والو
شعب متخلف يهتم بالمظهر وليس بالجوهر
واش حنا عندنا صناعتهم وتكنولوجياتهم وتقدهم العلمي بصفة عامة بقا لينا غير نبانو عليهم بلباس أنيق
راهم عارفينا دون المستوى في أغلب القطاعات الحيوية
وبلا مانحاولو نبانو عليهم باللباس
اش خاصك العريان خاصني خاتم أمولاي
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80
14 - احمد الاثنين 21 ماي 2018 - 20:47
شعب الكريتيك والانتقاد

كما دارو معاهم الناس وحلة
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70
15 - متتبع لهسبريس الاثنين 21 ماي 2018 - 20:48
ارى انكم بالغتم في انتقادكم للسيد رئيس الحكومة . ما دخلكم في جلباب زوجته . لو دهبت بلباس متبرج لشكرتم ومدحتموها . اما وهي حافظت على اصالتها وثقافتها بدأتم في الانتقاذ الخاوي . حسبنا الله ونعم الوكيل
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59
16 - Azul الاثنين 21 ماي 2018 - 20:48
Azul
Ces islamaouistes ont fait quoi pour le Maroc sauf la destruction
Allah yakhd alhaq
Tanmert
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-30
17 - Adam الاثنين 21 ماي 2018 - 20:48
اللباس شيء شخصي لا يحق لاي كان ان يتدخل فيه.
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58
18 - الوطنية الاثنين 21 ماي 2018 - 20:48
يا عباد الله باراكاكم من التبركيك هذي راهي نميمة . لي لبس مزيان ما لاق بيكم لي لبس قليل ما لاق بيكم . زدتوا في الحضيان بزاف
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55
19 - ريان الاثنين 21 ماي 2018 - 20:48
كملتها على مراة بنكيران بحالى غادا تطلب الصداقة من عند الكوريين
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-72
20 - أبو زياد الاثنين 21 ماي 2018 - 20:48
فين المشكل، مالو غادي لزيارة عمل و لا عرض أزياء
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51
21 - ayman الاثنين 21 ماي 2018 - 20:48
اتقوا الله في انفسكم ايها المواطنون الناس كتلبس الي ترتاح فيه وبنادم حاضي خوه ومال الجلباب راه من احسن الملابس و مستور وشكرا
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47
22 - med الاثنين 21 ماي 2018 - 20:49
بقا غا الجلباب تهدرو عليه عيييب ، عل عموم لباس السيدة ف المستوى وكيشرف اي مغربي ومغربية
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41
23 - جحي الاثنين 21 ماي 2018 - 20:49
لا يهمنا جلباب زوجته ولا جلباب حماته ولكن يهمنا ماذا يفعل في الحكومة وماذا فعل لشعب.
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31
24 - ابن طنجة الاثنين 21 ماي 2018 - 20:49
حزب العدالة والتنمية أصلا متواضع وقديم بأعضائه وأدائه لا يصلح لتمثيل المغرب والمغاربة لا اعرف كيف وصل الى الحكومة
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-33
25 - hamza الاثنين 21 ماي 2018 - 20:49
ماشي شغلي تلبس تا بيجامة هدرولينا على فرص الشغل ؤالفساد ديال المسؤولين والثروة السمكية و المعدنية والفلاحية فين كاتمشي
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16
26 - حلل الاثنين 21 ماي 2018 - 20:49
الى لبسات مزيان. تقولو فلوس الشعب فين مشاو والى مسكينة تدروشة تقولو بهدلتنا
هنا فقط تتضح العقلية
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30
27 - الزبداني الاثنين 21 ماي 2018 - 20:49
النفاق بعينه هذا..لو ارتدت ملابس فاخره لقلنا تبذيرا ووووو.ولا حوله ولاقوه الا بالله.
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26
28 - ابن سوس المغربي، حشومة الاثنين 21 ماي 2018 - 20:49
فعلاً شى مخزي حرم رئيس حكومة دولة لها وزنها في كل أنحاء العالم تظهر بهذا الشكل تحية لأبناء الشعب المغربي الغيورين الذين يراقبون كل صغيرة وكبيرة غيرة على وطنهم
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-34
29 - sami الاثنين 21 ماي 2018 - 20:49
كل شئ مغربي .........انفصام الشخصية /// جلباب عادي تراه في المغرب كما قد تراه في السعودية /// مؤخر طلع واحد قال النعناع مغربي
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-4
30 - المغترب الاثنين 21 ماي 2018 - 20:49
لا يهمونا ما لبسه زوجة السيد العتماني مع احترامنا لها اللدي يهمنا هو افعاله وما قدمه للشعب المغربي اما اللمضاهر فهي من امراض انفصام الشخصية
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18
31 - مغربي كاعي الاثنين 21 ماي 2018 - 20:49
علاش ماعجبتكمشي بالجلباب تقليدي شنو بغيتو تمشي بلباس مزيار علاش كتحكمو غير بسلبي
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19
32 - هشام كولميمة الاثنين 21 ماي 2018 - 20:50
ليس عيبا ما يلبسه الإنسان و إنما ما يقدمه من عمل لبلده...أما بالنسبة للسيدة صغور فلها الحق في اللباس الذي تراه مناسبا لها.اما عن زوجها فهو و سابقه بن كيران يتحملان ما وصلت إليه بلادنا.
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11
33 - abdellah الاثنين 21 ماي 2018 - 20:50
لو ظهرت في فستان فاتن ونتبرج لاختطفتها الصحف والصور وعلقت عليها بكلمات الإعجاب والانبهار، ولكن بما أنه الحجاب فالإعلام سيعيبها وينفص من قدرها
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14
34 - sahih الاثنين 21 ماي 2018 - 20:50
il faut savoir bien dans la culture Amazigh les vêtements c est rien
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3
35 - شمالي الاثنين 21 ماي 2018 - 20:50
اخواني اظن ان لباس هته السيدة ليس فاتن نظرا لانها مسلمة ومتزوجة وايضا عامل السن له خصوصيات الوقار ونحن في شهر رمضان الكريم. لذلك اتقوا الله ياعبادالله.ان ضد الحكومة والتسيير .لكن لست ضد مبادئ الاشخاص في معتقداتهم وخصوصياتهم.
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10
36 - باليماكو الاثنين 21 ماي 2018 - 20:50
بالعكس هدك هي المراة المغربية الاصيلة ماعرفتش علاش حنا مكنعطيوش قيمة لروسنا ديما عقدة الاخر الجلباب المغربي تعبير عن تمغربيت والعز والوطنية
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12
37 - آية دعاء الاثنين 21 ماي 2018 - 20:50
زعما داكشي لي لابسة زوجة الوزير الكوري أنيق ههههههه
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12
38 - موقاطعون الاثنين 21 ماي 2018 - 20:51
عادي ولاباس به حتى يتعرف الكوريين على تقاليد الاصيلة للمغاربة
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9
39 - علاء الدين الاثنين 21 ماي 2018 - 20:51
يقصدون لماذا لا تتعرى ليس بهم غرض تواضع الجلباب انا أعرف هؤلاء المنتقدين لا حول ولا قوة الا بالله غير الحضيا والخوا الخاوي
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12
40 - خنيفري الاثنين 21 ماي 2018 - 20:51
واموووووشكيييلة معاكوم ياالحنزازة لو لبست زوجة العثماني ملابس فخمة لقالو إنه يستغل منصبه كرئيس الحكومة. السيد متواضع هو وزوجته. ما يهمنا هو أن يقوم بمهامه على أحسن وجه أما المظاهر فتزول في اعتقادي
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7
41 - otman الاثنين 21 ماي 2018 - 20:51
حرية اللباس ترتدي ما تشاء
هي زوجته ليست مسؤولية وليست اي شيء
ليست عارية وليست ترتدي شيء مخل بالادب
دعوها و شأنها
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5
42 - ملاحظ الاثنين 21 ماي 2018 - 20:51
ادا رأيت رب البيت للدف ضاربا ....فمن شيمة أهله الرقص .

الطيور على اشكالها تقع
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-3
43 - محمد الاثنين 21 ماي 2018 - 20:51
ما هذا الغباء يا مرتادي الفيسبوك . جلباب وطني رائع .
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6
44 - حسن الاثنين 21 ماي 2018 - 20:51
الأصل في لباسنا هو الحشمة و الستر و التواضع
نحن لا تهمنا المظاهر المزركشة والفاضحة بغينا العمل الجاد والمردودية و الفعالية وبغينا البلاد تزيد القدام و بغينا رئيس حكومة قوي يزلزل الفساد ويحقق التنمية...لأن لا تنمية مع فساد
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4
45 - تناسي الاثنين 21 ماي 2018 - 20:51
باراكا من النقد الفارغ. اللباس راه غريب على الكوريين و ما عرفينو واش متواضع ولا فاخر. و اصلا ما عرفتش اشن الفرق بين جلابة فاخرة و غير فاخرة. واش مغربي الا شاف لباس تقليدي غريب عليه ديال الانكا ولا التبت غادي يعرف راه فاخر ولا لا.
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6
46 - 111 الاثنين 21 ماي 2018 - 20:51
Occupez vous de vos oignons et cessez de dire des sottises. L'aspect vestimentaire est une liberte. Elle est illuminee par son Djellaba et sa modestie.
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3
47 - أبو هاجر الاثنين 21 ماي 2018 - 20:51
وما العيب في ارتدائها للجلباب فتلك قناعتها.
وهو لباس محتشم يليق بالمرأة المغربية.
أم أن المغاربة دائما يمجدون المظاهر.
إنتقدوا المسؤولين في الحكومة المغربية على سوء التسيير واتركوا نساءهم بعيدا
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4
48 - احمد صحراوي الاثنين 21 ماي 2018 - 20:52
اشنو بغتو بغتوها تعرا الله اهديكم انا كنحيها من هد المنبر لي سترات راسها نقولو ليها سلبية الله احفظنا منكم يارب تلطف وصافي
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6
49 - صقر قريش الاثنين 21 ماي 2018 - 20:52
اللباس غير مهم بل الاهم هو نتيجة هذه الزياره وما يمكن ان تجلبه من استثمارات وتعاون ثناءي في شتى المجالات...فكفانا من النظر الى الاشكال والاتصاف بالسطحيه...كل شخص يمكنه ان يلبس ما يشاء خصوصا انه لباس محترم.
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4
50 - simple opinion الاثنين 21 ماي 2018 - 20:52
المهم بل الاهم هو ان تؤتي هاته الزيارة اكلها بامصادقة علئ اكبر عدد ممكن من اتفاقيات التعاون المختلفة في كل الميادين التجارية والصناعية ولما لا حتئ العسكرية لما فيه مصلحتنا اولا وقبل كل شيء اما مادون ذالك فما هو الا جعجعة بلا طحين وسكب للماء فوق الرمل واضغاط احلام وكوابيس مخيفة لا هي مرءية ولاهي بنافعة وهي مجرد فقاعات صابون ماتلبت تنمحي في الهواء دون ان تخلف اثرا يذكر..................................................................................!
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2
51 - بنصغير محمد الاثنين 21 ماي 2018 - 20:52
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلباب مغربي يمثل الأصالة المغربية سيدة محترمة لا أعرفها متواضعة ما العيب في ذلك أنا من وجهة نظري أشكرها وأثمن السيد رئيس الحكومة لأنه لم تغويه المظاهر هو في مهمة ليس في معرض الأزياء ديما مغرب
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8
52 - timjichte الاثنين 21 ماي 2018 - 20:53
بغيتوها تلبس الميني؟!.آشبغيتو عند السيدة لابسة مستورة جلابة مغربية متواضعة.الأهم لاش مشى لكوريا ماشي آش لابس
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6
53 - levoyageur الاثنين 21 ماي 2018 - 20:53
افتخر بالجلباب المغربي واعتز بمن يرتديه
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6
54 - لويزة الاثنين 21 ماي 2018 - 20:54
راه مفكوعة لاحقاش مادروش لي راجلها استقبال بالشيخات والدقايقية هههه. ولا خلاص السي الوزير مكافيش مع هاد الغلى والزمان القاهر ههه. انت في كوريا الجنوبية اعتدل واستقم هههه.
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-9
55 - ttieux الاثنين 21 ماي 2018 - 20:54
elle est pas allé la bas pour faire du mannequinât
arretons de juger les gens sur leur apparence
on peut pas etre au gout de tout le monde
le code vestimentaire c pour l armée. stop
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2
56 - Abdellah الاثنين 21 ماي 2018 - 20:54
انتقاد من اجل انتقاد فقط
لو كانت شبه عارية ومتبرجة لقلتم اللهم هدا إلا منكر.لو لبست لباس الحشمة والوقار لقلتم متخلفة - فمن ينتقد من اجل النقد فقط فهو المتخلف دهنيا لا جسديا.
زمرة من الشعب غبية ومتبلدة بدل الاهتمام بما ستقدمه هده الزيارة من ايجابيات تبحتون فقط عن السلبيات .كفاكم استهتارا واستحمارا .ارتقوا بمستواكم .
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6
57 - مغربي-أمربكي الاثنين 21 ماي 2018 - 20:54
كيف ما دارو وحلة لموهيم الكريتيك فيك فيك
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4
58 - مغربي الاثنين 21 ماي 2018 - 20:54
انا بان لي لباس جميل ومتواضع الله يحجبها من عين بنادم..... بغاوها تمشي عريانة وقيلا
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5
59 - مهبول الاثنين 21 ماي 2018 - 20:54
انا لايهمني لباس زوجة رئيس الحكومة بقدر ما أتساءل هل زوجة العثماني ذهبت على نفقتها اونفقة زوجها ام على حساب المواطنين الضعفاء ....؟
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-2
60 - sohail الاثنين 21 ماي 2018 - 20:54
راه مشي بجلباب زوجة العثماني سيتقدم المغرب او سيتخلف واذا كنتم تعتقدون انه بهذا الانتقاد سيسقط العثماني فإنكم تحلمون نكره الحكومة في علاجها للملفات الاجتماعية والتساهل مع المفسدين ونطالب بتغييرها خاصة رجال الاعمال الذين ينتمون اليها لكن ان نأخد من زوجة العثماني مطية فهذا سيكسب العثماني تعاطفا وان كنا نرغب في تغييره
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1
61 - عابر سبيل الاثنين 21 ماي 2018 - 20:54
جلباب متواضع وجميل واجمل من لباس زوجة رئيس كوريا ... لماذا لم تعلقوا على زوجة رئيس كوريا وتركزوا على لباسها المتواضع جدا جدا.. جوهر الانسان ليس في لباسه... العقلية المغربية لا تتغير ابدا لذلك بقينا في المؤخرة...
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6
62 - عبد ربه الاثنين 21 ماي 2018 - 20:55
كاين واحد القوم يعجبه التبرج والعري والتباهي تريدون البساس الملتصق في في الاحمر والابيض والوردي وشعر مطلوق انا شخصيا رغم انتقادي لعثماني والبيجيدي الا اني احييه على لباس زوجته بعيدا عن المظاهر واضهار اشياء لاعجاب الناس وحديث الناس
شكرا لك السيد العثماني وشكرا لزوجتك على هده الرسالة الواضحة
الهدف من الباس للنساء والرجال هو الستر وليس الضهار المفاتن واستحسان وارضاء الناس .

يقول تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا .
صدق الله العظيم.
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63 - السخافة احيانا الاثنين 21 ماي 2018 - 20:55
جلباب متواضع؟ قد تكون هذه الحكاية هي أصل امراضنا الصحافية او ما يسمى سخافة المجتمع الراقي..
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64 - محسن اللبار فاس الاثنين 21 ماي 2018 - 20:55
مكايهمناش شنو لبساات المرأة دبالو. و الجلبلب عادي فحال اي امراة مغربية . المشكل منو هو. خاصووو يكووون راااجل و يدااافع على مصلحة الشعب و الوطن كامل امام اعداء الوطن مااااشي الدل .... اللباس لا يحرك ساكنا . الدكاء و الانسانية و الاستراتيجية في تقدم الوطن هي اللي كاتهمنااااا.. و تحية لملكنا محمد السادس و جميع الشعب المغربي و تقبل الله صيامكم . شكرا طاقم هيسبريس
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65 - kattani sumo الاثنين 21 ماي 2018 - 20:55
بعض الاشخاص ليس لهم شغل الا انتقاد الناس في كل شي
لباسها جميل ومتواضع ويعكس المراة المغربية الاصيلة والمتواضعة ماذا لو لبست غير ذالك اتقو الله في الحياة الشخصية للناس فهم احرار وانصح بعض المنتقدين بزيارة طبيب نفسي
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66 - سوسي الاثنين 21 ماي 2018 - 20:55
انا كيبان ليا حسن من جلباب زوجة بنكيران رفقة اوباما و زوجته و العثماني انيق من بنكيران.
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67 - محمد شريعي الاثنين 21 ماي 2018 - 20:55
لا اتفق معك في هذه…. جلباب انه من تقاليدنا ولبسنا . بالعكس برافو على من حافظ على هذه التقاليد .
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68 - وطني الاثنين 21 ماي 2018 - 20:56
تحيتي للمرأة المغريبية وجلباب أنيسة حليمة في محله تحيتي
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69 - كبور الاثنين 21 ماي 2018 - 20:56
الروبو الكوري لا يأمن بالمظهر بقدر ما يؤمنون بالاختراعات والعلم النافع ولا يهمهم البروتوكول بل تهمهم روح التفاني في العمل وعدم الاكتار من النوم، أما كترة القيل والقال و كترة الملاحظات الفارغة فهي من صنع مغربي
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70 - رشيد الباعمراتي الاثنين 21 ماي 2018 - 20:57
اللباس المحتشم الذي ترتديه زوجة السيد العثماني يعبر عن تقافة المجتمع المغربي المحافظ .
فلتتعري أيتها الطاهرة حتى لا تتعرضي للنقد !!!
حسبنا الله ونعم الوكيل
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71 - Mouhsine الاثنين 21 ماي 2018 - 20:57
لايسلم الإنسان من ألسنة الناس.... لايسلم الإنسان من ألسنة الناس....
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72 - said amdras الاثنين 21 ماي 2018 - 20:57
الحمد لله هذا ان كان يدل على شيء انما يدل على طيبة المغاربة وحنا رغم كل شيء مانرداوش راءيس حكومتنا يبان بشكل سيء
و عاش الملك
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73 - Ziryab الاثنين 21 ماي 2018 - 20:57
"علق عدد من المغاربة والمغربيات على لباس زوجة رئيس الحكومة بالسلب، معتبرين أنه متواضع جداً مقارنةً مع لباس زوجة الوزير الأول الكوري، وقالوا إن المناسبة الرسمية تستدعي الظهور بلباس أنيق وجيد"
متواضع جداً !! هذا التواضع هو الذي نطالب به. لا أفهم لماذا يركز البعض على المظاهر الرنانة لبلد فقير.
عندما كان نكيران يتنقل بسيارة متواضعة، الكل كان يتهمه بالشعبوية و عندما رأوا رئيس وزراء هولاندا يتنقل بدراجة هوائية بدأوا يثنوا على تصرفه و حفاظه على المال العام. هذه اشكيزوفرينيا
ما يهم هو الفعل كمستوى التعليم و الصحة و الشغل و العدالة الإجتماعية. و ليس المظهر و في هذه النقطة أرى أن العثماني لم يفعل شيئا.
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74 - محمد ادغيغ الاثنين 21 ماي 2018 - 20:57
حسبي الله ونعم الوكيل هل تريدون زوجة سعد الدين العثماني ان ترتدي لباس يكشف جسدها تماشيا مع التكور الذي تزعمونه ؟؟؟؟؟
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75 - must1900 الاثنين 21 ماي 2018 - 20:58
سبحان الله واش بغيتوها تبرج باش تبقاو بخاطركم
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76 - خالللللد الاثنين 21 ماي 2018 - 20:58
والله ها تجار الدين اينما دهبوا تتبعهم الانقادات. سبحان الله العظيم هادا مسخ من عند الله في هاد الشهر الكريم. وسير بوحدك وخلي حرمك في البيت طيب الحرير ة هادوك راهم تياكلوا غير بالقصب. وانتم جبتوا الشوهة دارها واحد من قبلك وعوتيها انت
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77 - دشراعرابي الاثنين 21 ماي 2018 - 20:58
ماشي مشكل فاللباس المشكل هو يخدمو البلاد و دكشي علاش مشاو
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78 - hassan الاثنين 21 ماي 2018 - 20:59
المغربا اهدروو اهدروو ، الا لبستي مزيان وابزاف فين لقاه شفار. مالبستي، عييق شوهنا و اش معندوش .الللا بقتي تابع الهدرا ديالهم تما بقيتي ، انه عالم التبركيك بامتياز وخير دليل على هدا هو كثرة المقاهي .
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79 - ستيتو حمو الاثنين 21 ماي 2018 - 20:59
وبزاف شحال ذيال النكير !! جلباب طبيعي تقليدي بجانب زوجة رءيس كوريا بلباس تقليدي طبيعي !!
المهم هو الموضوع والعمق وليس الشكل المهم هو ماذا ستسفر عنه الزيارة من مكاسب للبلد .
ستون سنة ديال النفاق والاسطناع ولم نحقق شيءا .
العبرة في كيفية تصرف روساء دول أوربا وليس بما يقوم به بعض العرب من بذخ وتبذير بدون نتيجة .
باركة من النخوة على الخوا هذا ما جعلنا نسير فوق طاقاتنا ويقبع البلد في مؤخرة الصفوف بين الامم
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80 - خليلوفيتش الاثنين 21 ماي 2018 - 20:59
((ورافق العثماني في هذه الزيارة كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.))مما أثار إنتباهي هو مرافقة وزير التربية الوطنية و كأن الأمور هانيا و التعليم عندنا يضاهي كورية الجنوبية لو وقعت فاجعة خريبكة فكوريا لإستقال وزير تربيتها الوطنية
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81 - خالد الاثنين 21 ماي 2018 - 20:59
هي ليست عارضة أزياء لتحاكم على أزياءها.ثم إنه زي 90%من المغربيات.ولباس تقليدي محتشم.و أيضا هذه أول زيارة رسمية لها و من البديهي أن لا تنتبه لهكذا أشياء
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82 - متتبع الاثنين 21 ماي 2018 - 21:00
اظن ان المعلقين بالسلب على اللباس دون أن يسألوا عن الأهم. هم من أصحاب الظاهر المزوق والباطن الأجوف. لا أرى أي نقص في لباس المعنية بل العكس.
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83 - Moha الاثنين 21 ماي 2018 - 21:00
Salam. Madame othmani a accompagné son mari pas pour un défilé de mode!! Mais une visite officielle. Arrêtez vos commentaires déplacés...ce qui compte c'est ce qu'il ya dans la tête et non pas les habits....ESSIYDA MESTOURA TBARKELLAH ACH BITOU????
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84 - FRANCE الاثنين 21 ماي 2018 - 21:00
شعب الانتقدات شعب الفيسبوك شعب المكلخ ماذا لو لبست جلباب غالى ماذا سيقول اهل الانترنيت ناس خدامين ونحن ضذ اخوناواخوك اف لكم
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85 - skorea الاثنين 21 ماي 2018 - 21:01
التركيز على القشور، لا يهم جيادة الباس و الظهور بمظهر أنيق، المهم أن يجيد رئيس حكومتنا الإقناع و الكلمة من أجل جلب الإستثمارات و المصانع للمغرب من كوريا التكنولوجية.
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86 - مواطن الاثنين 21 ماي 2018 - 21:01
نحن المغاربة نعتز بالجلباب المغربي و نحتم نسائنا المحتشمات و نكل الإحترام لزوجة العثماني و كل النساء المغربيات اقول هادا و افتخر بالمرأة المغربية لكن بالنسبة للعثماني فهو رئيس ضعيف الشخصية و نحن مقاطعون مقاطعون
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87 - العلوي عبد الواحد الاثنين 21 ماي 2018 - 21:02
لباس مغربي محتشم وأنيق..
انا فخور كون مثل هذه السيدة ثمتلني
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88 - بوهلوان الاثنين 21 ماي 2018 - 21:02
عادي اش بغتها تلبس المقزب عاد ترتاحو مهم اشنوا غادي نستفيد ا من كوريا والأفكار لغدي يجيب لينا السيد رئيس الحكومة ماشي دبلاصموا وطيارة و زيد وزيد......؛ بلا تاحجة
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89 - Nihilus الاثنين 21 ماي 2018 - 21:02
Est ce que la helaba, n,'est pas le tenue oficial de Maroc, voir votre Roi, qui va partout avec la jelaba
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90 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 21 ماي 2018 - 21:03
السيد سعدالدين العثماني ينتمي لحزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة المغربية و لكن اكثر منتقديه هم كتائب حزبه فهذه مفارقة غريبة تعكس التفكير العام السلبي لتلك الكتائب التي اصبحت تبحث عن هفوات امين عام حزبهم اكثر مما يبحثون عن الدفع بعجلة الحزب الى الامام لتحقيق النجاح لحكومته الذي هو نجاح للحزب فشخصيا لم افهم سر هذا التكالب على رئيس الحكومة و هو الذي استطاع ان يوقف مسيلسل القروض التي اثقل بها سلفه خزينة الدولة المغربية و التي كلها ذهبت لجيوب المنتخبين الجدد الذين خرجوا من رحم الحزب و استفادوا منها على شكل صفقات لهم و لانصارهم و في السفريات السياحية المغلفة بغطاء المهمات الرسمية و التعويضات الخيالية و الامتيازات الاخرى و تعدد الوظائف فالقضية ليست في جلباب حرم السيد رئيس الحكومة لان حرم رئيس حكومة جمهورية كوريا الجنوبية هي الاخرى ظهرت بلباس تقليدي فضفاض نحترمه حتى و ان ظهر لنا بصورة اخرى فاعتقد ان اعضاء هذا الحزب بهذه التصرفات و اهانتهم لامينهم العام ستجعلهم يتقهقرون في الانتخابات القادمة لان الشعب المغربي عرف شعبويتهم و غوغائهم و كثرة نباحهم في امور تافهة ليست في مصلحة العمة للبلد
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91 - bensaid الاثنين 21 ماي 2018 - 21:04
التمثيل الديبلوماسي للمغرب يجب أن يكون في المستوى اللائق.اما التواضع فليكن في بيتها و حياتها الخاصة بعيدا عن المسؤولية العامة للدولة.مادا فعل السيد الوزير الاول بالتعويضات الخاصة بالزوجة?والمخصصة بالضبط لمثل هده اللقاءات!.هدا نوع من السرقة.لمادا لا تصرف الأموال في ما برمج لاجله.
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92 - مامسوقش الاثنين 21 ماي 2018 - 21:04
بغض النظر على مرتبة الزوج أين هو المشكل جلابة مغربية عادية كون بانت هاد السيدة بشي لباس غير تقليدي أنيق كيف كايقولو البعض كون درتو فيها حالة كيف مادار معاكوم بنادم تهظرو فيه رحم الله أحمد بوكماخ في قصة جحا وولده والحمار
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93 - chouaib الاثنين 21 ماي 2018 - 21:04
لباس محترم ووطني ويرمز الى مبادءنا وما العيب؟ ايها الحاقدون. يقول المثل انا واخى ضد ابن عمي وانا وابن عمى ضد الغير.
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94 - rachid saddam الاثنين 21 ماي 2018 - 21:05
كون كانت لابسة ملابس التبرج ولا مقزبة وطالقة الشعر مغاديش تنتاقدوها بالعكس لباسها متواضع ومحتشم تحية لها السيدة المتواضعة بغض النظر عن زوجها والحزب ديالو لي معرفتش فين غايوصلو هاد لبلاد
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95 - karim الاثنين 21 ماي 2018 - 21:05
this is ok if just what she is wearing..JLABBA ...its not a big deal ..its the job that is important .the south Korean hard workers down to Earth in very short time they made there country one of the best
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96 - wzoon ba khbiz nit الاثنين 21 ماي 2018 - 21:06
Looks like she’s wearing a last minute trip dress. She was busy preparing Ramadan soup when Her husband told her: Sghor, wjdi rasski ouyalhi tmchiy m3aya tchoufi Kourya. Tax payers khalssin 3lina bjouj...
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97 - ابن ايت اورير الاثنين 21 ماي 2018 - 21:06
انا لست منتميا لأي حزب سياسي في المغرب ولاكن أحيي زوجة العثماني على جلبابها المتواضع اكيد ان الكوريين يجدبهم جلبابها المتواضع عكس المغاربة المتخلفين وحزب الفيسبوك الاحمق°_^
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98 - عبدالرحيم الاثنين 21 ماي 2018 - 21:09
اللباس ليس بالشيء المهم ولا تهمنا زوجته المهم هو العثماني كمسؤول هل قادر على تحقيق طموحات الشعب المغربي هل هو قادر على الوقوف في وجه اللوبيات وناهبي أموال الشعب
بالنسبة لي لا يستطيع ورئاسة الحكومة كبيرة عليه
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99 - حياة الاثنين 21 ماي 2018 - 21:09
انتما ماعندكم لاشغل لا مشغلة غير تبركيك ما كتفلتوا حتى واحد العفو خدامين غير على الغيبة و النميمة ما احترمتوش حتى شهر رمضان المعظم شهر الغفران والتسامح .المؤذن يؤذن لصلاة العشاء الآن اطلب من الله يعفوا عليكم
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100 - يوسفلانغ ، ديميركيدو الاثنين 21 ماي 2018 - 21:09
لا شك في ان وزراء البيجيدي محافظون ، و بسطاء في لباسهم و حركاتهم ، غير آبهين بالبروطوكولات الفارغة ...
تحية للسيد العثماني الرجل المتواضع النزيه ، أحسن رئيس حكومة مغربي بعد سي عبد الرحمان اليوسفي . تحية للرجل السوسي النزيه و المتواضع ، نسأل الله ان يوفقه في عمله الحكومي آآآآآآآآآآآآآآآآميييييييييييييييييييييين
لا شك في ان وزراء البيجيدي محافظون ، و بسطاء في لباسهم و حركاتهم ، غير آبهين بالبروطوكولات الفارغة ...
تحية للسيد العثماني الرجل المتواضع النزيه ، أحسن رئيس حكومة مغربي بعد سي عبد الرحمان اليوسفي . تحية للرجل السوسي النزيه و المتواضع ، نسأل الله ان يوفقه في عمله الحكومي آآآآآآآآآآآآآآآآميييييييييييييييييييييين
لا شك في ان وزراء البيجيدي محافظون ، و بسطاء في لباسهم و حركاتهم ، غير آبهين بالبروطوكولات الفارغة ...
تحية للسيد العثماني الرجل المتواضع النزيه ، أحسن رئيس حكومة مغربي بعد سي عبد الرحمان اليوسفي . تحية للرجل السوسي النزيه و المتواضع ، نسأل الله ان يوفقه في عمله الحكومي آآآآآآآآآآآآآآآآميييييييييييييييييييييين
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101 - abdallah الاثنين 21 ماي 2018 - 21:12
ماذا عن اللباس التقليدي المتواضع لزوجة الوزير الكوري?
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102 - Qarfaoui Genova الاثنين 21 ماي 2018 - 21:13
لباس محتشم يمثل المرأة المغربية الأصيلة ، كان على صاحب المقال أن يتطرق الى تفاصيل الزيارة و ما يجنيه المغرب منها لا الى لباس السيدة زوجة رءيس الحكومة ، الشعب يتطلع الى أخبار تفيد البلاد و العباد لا الى التوافه التي لا تفيد الشعب في شيء .
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103 - Hchouma الاثنين 21 ماي 2018 - 21:14
laissez le travailler.
foutez lui la paix!!!
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104 - Ahmed belge الاثنين 21 ماي 2018 - 21:15
هاذا هو حالنا لبسات مزيان رآها تبذر ملبساتش لباس عادي كيما درة معنا تحصل لا حول ولا قوة الا بالله
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105 - جلال الاثنين 21 ماي 2018 - 21:16
لو لبست زوجة العثماني جلالةقفطان الغالي غادي يقولوا زوجة العثماني مسرفة مبذرة تضيع الاموال الشعب بعض غادي يقولك فلوس سنترال سيدي علي اأفريقيا الفوسفاط فين تمشي تلبس جلابة رخيصة متواضعة يقولون تنزل من قيمة ومكانة المغاربة شنوا غادي تدير هكذا عجبكم وهكذا عجبكم العجاب هذا نعم أناضد االعثماني والشخصية ضعيفة في مواجهة المخزن اللوبيات الموقف المخزي من حملة المقاطعة لكن انا ضد كرتيك وانتقادات الخاوية تافهة
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106 - مقاطع الاثنين 21 ماي 2018 - 21:17
افظل الف مرة من اللباس الكوري. يجب التركيز على التنمية البشرية وليس اللباس
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107 - هواجس الاثنين 21 ماي 2018 - 21:18
زوجة رئيس الحكومة لم تذهب الى كوريا في زيارة عمل حتى تظهر بلباس لائق وانما ذهب للتسوق ، قيل لها ان الاثمان منخفظة جدا هناك وارتدت الجلباب لحماية محفظتها من اللصوص ...
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108 - Ahmed الاثنين 21 ماي 2018 - 21:19
من تواضع لله رفعه.لماذا لا تجعلو وزارة خاصة بالنساء الحسنوات لمرافقة رجال الحكومة في الخارج
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109 - جريء الاثنين 21 ماي 2018 - 21:20
امراة مغربية ونفتخر بها و بلباسها، رغم اختلافنا سياسيا مع الحزب المعلوم.
نتمنى من الحزب ان يقوم بنقد ذاتي و يقترب من هموم الشعب، وكفى من بهرجته.
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110 - مغربي الاثنين 21 ماي 2018 - 21:20
المغاربة نهار تفهمهم تسطا، لبسات متواضع معجبكمش كون لبسات داكشي، غالي، غادي، تقولوا شوفوا فلوس الشعب، فين تتمشي، و شدوا غير اتجاه واحد تتركزوا على الحوايج التافهة عوض منقلبوا على اشنوا استافدات البلاد من هاد الزيارة باركة منهضروا غير على لكان
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111 - نحن مقاطعون الاثنين 21 ماي 2018 - 21:20
نحن مقاطعون و صائمون
ولا يهمنا جلباب زوجة العتمانى
تهمنا أسعار المواد الأساسية و أين الثروة ، التعليم و الصحة و العيش الكريم
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112 - كريموفسكي الاثنين 21 ماي 2018 - 21:22
زوجة العثماني ليست عارضة ازياءولا هي ممثلة او فناتة حتى تبدي زينتها للعادي واابادي امها امراة محافظة ولا علاقة لها با لمودا انها تمثل المراة المغربية القحة
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113 - ali الاثنين 21 ماي 2018 - 21:26
وما ادرانا ان لباس زوجة الكوري ما هي الا لباس عادي . ليس المظهر هو اللب بل ما يوجد في القلب .
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114 - مغربي مغترب الاثنين 21 ماي 2018 - 21:32
السلام عليكم المغاربة والمغربيات همهم الوحيد هم و الانتقاد الهدام عليكم النظر في انفسكم ودعوا الغير في نفسه مالكم والسيدة مرتاحة في لباسها شعب دون المستوى
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115 - عبد الله الاثنين 21 ماي 2018 - 21:38
شخصيا ارى انها تمثل اﻻناقة المغربية ربما ليس من تصميم شركة موضة عالمية لكنه يبقى على المقاص على اﻻقل تظهر بصورة مشرفة ترمز للثقافة اﻻصيلة
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116 - حنان الاثنين 21 ماي 2018 - 21:42
الناس بالاخلاق ماشي بالخروق سبحان الله
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117 - مراد الاثنين 21 ماي 2018 - 21:43
غريب أحوال هده الامة تهتمون بالمظاهر أكثر من مضمون الزيارة والغرض منها ،أنظروا الى أنجيلا ميركل رئيسة اكبر دولة صناعية في أوروبا و الى لباسها المتواضع ،في أحد اللقاءات الصحافية سألها صحافي باستهزاء عن معطفها الدي لم تغيره مند ازيد من عشر سنوات فأجابته بأنها رئيسة دولة وليست بعارضة أزياء. و أنا شخصيا ارى جلباب حرم العثماني لباس محتشم و يليق بالمرأة المغربية المسلمة.
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118 - ahmad الاثنين 21 ماي 2018 - 21:46
حسبنا الله و نعم الوكيل التبركيك و عورات الناس. السيدة لابسة عادي قالك لا علاش.
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119 - مضاد الدز الاثنين 21 ماي 2018 - 21:46
اتعلمين انه في المغرب اسم لويزة يطلق فقط على حيوان اليف معروف؟ كوشي لويزة كوشي! عرتفي شكون؟
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120 - الصحراوي الاثنين 21 ماي 2018 - 21:47
تبارك الله عليها لباس افتقدناه في مدننا يمثل تراث واحتشام وبساطة المراة المغربية فهي حرة في اختيارها على اية حال مايهمنا هو الحصيلة وتقييم العمل
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121 - الأمل القادم الاثنين 21 ماي 2018 - 21:49
قال تعالى :" يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26)"(الأعراف:26)
وقال تعالى :" إن أكرمكم عند الله أتقاكم "
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122 - مسلم الاثنين 21 ماي 2018 - 21:49
يا سبحان الله، حتى من تواضع انتقدتموه. عقول فارغة
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123 - مغربي الاثنين 21 ماي 2018 - 21:50
التواضع ليس باللباس وانما بالنفس وان يحسوا ما يعانيه المغاربة من فقر وبطالة وتهميش هذا بروتوكول خوانجية يمتصون دماءنا ويدعون التواضع والله يجب ان يبعدوا عن السياسة ولا نرضى بهؤلاء يمثلون المغرب
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124 - و محمد الاثنين 21 ماي 2018 - 21:56
مخالطين الناس وما سمعنا أي انتقاد للباس زوجة السيد العتماني .خبر الغرض منه شيطنة معارضي العدالة والتنمية اخبار تستحق النشر لا تجد لها مكان طرد يتيم على سبيل المثال.الناس غير فالغلاء وضعف قدرتهم الشرائية .
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125 - حكيمة الاثنين 21 ماي 2018 - 21:56
المهم هو رئيس الحكومة عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد وقيمة وادب رجل محترم زوجته امرة محافظة محترمة لباسها عادي محترم هذه الانتقادات لن تنفعكم في اي شيئ ....الرجل راه خدام بكل جدية ولكن ماعندوش عصى سحرية كون فيكون ....قال المرحوم الحسن الثاني لكل ذي حق حقه ......انشاء الله كلشي غادي يكون بخير وحدة وحدة حيت قوة المطارق كتفرع الراس ..الى استطعتوا بغوغاتكم وتهمكم للسيد بن كيران.مما جعله يبتعد عن منصبه كرئيس حكومة..... هذه المرة لاتحلموا العثماتي وهو للي غادي يستمر كرئيس حكومة . راه ماشي لعاب دراري ادخل اخرج مستحيل .خليونا هانيين في مغربنا الحبيب واللي ماعجباتوا حتى حاجة في المغرب وكيتشرط وكيآمر يهاجر ارض الله واسعة واعريضة (واللي لقا احسن من العسل يلعقوا )......
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