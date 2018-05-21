جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية

هسبريس - يوسف لخضر

ظهرت زوجة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لأول مرة بشكل رسمي اليوم الاثنين، إذ رافقته في زيارة إلى دولة كوريا الجنوبية بدعوة رسمية من حكومتها.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" صورة لرئيس الحكومة المغربي والوزير الأول الكوري لي ناك، وكانا مرفوقين بزوجتيهما على هامش حفل إفطار واستقبال رسميين في العاصمة سيول.

وظهرت زوجة العثماني حليمة صغور مرتدية جلباباً مغربياً باللون الأسود، فيما ارتدت زوجة نظيره الكوري لباساً تقليدياً أنيقاً وبألوان زاهية، وهو لباس يسمى "هانبوك"، يعود أصله إلى المماليك الكورية القديمة.

وعلق عدد من المغاربة والمغربيات على لباس زوجة رئيس الحكومة بالسلب، معتبرين أنه متواضع جداً مقارنةً مع لباس زوجة الوزير الأول الكوري، وقالوا إن المناسبة الرسمية تستدعي الظهور بلباس أنيق وجيد.

وتفضل معظم زوجات المسؤولين الحكوميين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الظهور بالجلباب المغربي المتواضع، فقد سبق لنبيلة بنكيران أن رافقت زوجها عبد الإله بنكيران حين كان رئيساً للحكومة إلى البيت الأبيض باللباس نفسه.

وحل العثماني ضيفاً على كوريا الجنوبية منذ أمس الأحد، بناءً على دعوة من الوزير الأول لي ناك، والذي من المنتظر أن يبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في أفق توقيع اتفاقيات ثنائية.

ورافق العثماني في هذه الزيارة كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.

وتتزامن زيارة العثماني إلى سيول مع أعمال المؤتمر السنوي لبنك التنمية الإفريقي، المزمع عقده بمدينة بوسان، في الميناء الرئيسي لدولة كوريا الجنوبية، والذي سيحضره أيضاً وسيلقي كلمة فيه.