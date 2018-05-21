24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:37
|05:19
|12:29
|16:09
|19:30
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إرهاب الدولة أم دولة الإرهاب؟
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية
- الملك يطلق مشاريع بالقنيطرة ويؤجل الدرس الحسني
- نشطاء مغاربة يعلنون 20 أبريل "عيدا للمداويخ"
- مائدة إفطار رمضاني تجمع الملك والأبطال زعيتر
التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (5) .. تخريب الهوية المغربية (5.00)
- الرباح: فواتير الكهرباء لا تصل إلى 100 درهم لدى 75% من المغاربة - (253)
- هذه تفاصيل اعتداء "أستاذ خريبكة" على تلميذة بالضرب والسبّ - (152)
- تصنيف مطار "محمد الخامس" الأسوأ عالمياً يُثير جدلاً بالبرلمان - (152)
- رئيس الحكومة يحل بمطار سيول في غياب مسؤولي كوريا الجنوبية - (146)
- جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية - (123)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جلباب "متواضع" يجلب انتقادات على زوجة العثماني بكوريا الجنوبية
ظهرت زوجة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لأول مرة بشكل رسمي اليوم الاثنين، إذ رافقته في زيارة إلى دولة كوريا الجنوبية بدعوة رسمية من حكومتها.
ونشرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" صورة لرئيس الحكومة المغربي والوزير الأول الكوري لي ناك، وكانا مرفوقين بزوجتيهما على هامش حفل إفطار واستقبال رسميين في العاصمة سيول.
وظهرت زوجة العثماني حليمة صغور مرتدية جلباباً مغربياً باللون الأسود، فيما ارتدت زوجة نظيره الكوري لباساً تقليدياً أنيقاً وبألوان زاهية، وهو لباس يسمى "هانبوك"، يعود أصله إلى المماليك الكورية القديمة.
وعلق عدد من المغاربة والمغربيات على لباس زوجة رئيس الحكومة بالسلب، معتبرين أنه متواضع جداً مقارنةً مع لباس زوجة الوزير الأول الكوري، وقالوا إن المناسبة الرسمية تستدعي الظهور بلباس أنيق وجيد.
وتفضل معظم زوجات المسؤولين الحكوميين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الظهور بالجلباب المغربي المتواضع، فقد سبق لنبيلة بنكيران أن رافقت زوجها عبد الإله بنكيران حين كان رئيساً للحكومة إلى البيت الأبيض باللباس نفسه.
وحل العثماني ضيفاً على كوريا الجنوبية منذ أمس الأحد، بناءً على دعوة من الوزير الأول لي ناك، والذي من المنتظر أن يبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في أفق توقيع اتفاقيات ثنائية.
ورافق العثماني في هذه الزيارة كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.
وتتزامن زيارة العثماني إلى سيول مع أعمال المؤتمر السنوي لبنك التنمية الإفريقي، المزمع عقده بمدينة بوسان، في الميناء الرئيسي لدولة كوريا الجنوبية، والذي سيحضره أيضاً وسيلقي كلمة فيه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (125)
ولا يهمنا جلباب زوجة العتمانى
تهمنا أسعار المواد الأساسية و أين الثروة ، التعليم و الصحة و العيش الكريم
المغرب خاص ابان ف الاقتصاد أ السياسة
ولا بغيتوها تحضر بلباس المسابح..
على الرغم من اختلافي مع شخصية وسياسة زوجها في الحكم ليما حاكم فيه والو
شعب متخلف يهتم بالمظهر وليس بالجوهر
واش حنا عندنا صناعتهم وتكنولوجياتهم وتقدهم العلمي بصفة عامة بقا لينا غير نبانو عليهم بلباس أنيق
راهم عارفينا دون المستوى في أغلب القطاعات الحيوية
وبلا مانحاولو نبانو عليهم باللباس
اش خاصك العريان خاصني خاتم أمولاي
كما دارو معاهم الناس وحلة
Ces islamaouistes ont fait quoi pour le Maroc sauf la destruction
Allah yakhd alhaq
Tanmert
هنا فقط تتضح العقلية
هي زوجته ليست مسؤولية وليست اي شيء
ليست عارية وليست ترتدي شيء مخل بالادب
دعوها و شأنها
الطيور على اشكالها تقع
نحن لا تهمنا المظاهر المزركشة والفاضحة بغينا العمل الجاد والمردودية و الفعالية وبغينا البلاد تزيد القدام و بغينا رئيس حكومة قوي يزلزل الفساد ويحقق التنمية...لأن لا تنمية مع فساد
وهو لباس محتشم يليق بالمرأة المغربية.
أم أن المغاربة دائما يمجدون المظاهر.
إنتقدوا المسؤولين في الحكومة المغربية على سوء التسيير واتركوا نساءهم بعيدا
arretons de juger les gens sur leur apparence
on peut pas etre au gout de tout le monde
le code vestimentaire c pour l armée. stop
لو كانت شبه عارية ومتبرجة لقلتم اللهم هدا إلا منكر.لو لبست لباس الحشمة والوقار لقلتم متخلفة - فمن ينتقد من اجل النقد فقط فهو المتخلف دهنيا لا جسديا.
زمرة من الشعب غبية ومتبلدة بدل الاهتمام بما ستقدمه هده الزيارة من ايجابيات تبحتون فقط عن السلبيات .كفاكم استهتارا واستحمارا .ارتقوا بمستواكم .
شكرا لك السيد العثماني وشكرا لزوجتك على هده الرسالة الواضحة
الهدف من الباس للنساء والرجال هو الستر وليس الضهار المفاتن واستحسان وارضاء الناس .
يقول تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا .
صدق الله العظيم.
لباسها جميل ومتواضع ويعكس المراة المغربية الاصيلة والمتواضعة ماذا لو لبست غير ذالك اتقو الله في الحياة الشخصية للناس فهم احرار وانصح بعض المنتقدين بزيارة طبيب نفسي
فلتتعري أيتها الطاهرة حتى لا تتعرضي للنقد !!!
حسبنا الله ونعم الوكيل
و عاش الملك
متواضع جداً !! هذا التواضع هو الذي نطالب به. لا أفهم لماذا يركز البعض على المظاهر الرنانة لبلد فقير.
عندما كان نكيران يتنقل بسيارة متواضعة، الكل كان يتهمه بالشعبوية و عندما رأوا رئيس وزراء هولاندا يتنقل بدراجة هوائية بدأوا يثنوا على تصرفه و حفاظه على المال العام. هذه اشكيزوفرينيا
ما يهم هو الفعل كمستوى التعليم و الصحة و الشغل و العدالة الإجتماعية. و ليس المظهر و في هذه النقطة أرى أن العثماني لم يفعل شيئا.
المهم هو الموضوع والعمق وليس الشكل المهم هو ماذا ستسفر عنه الزيارة من مكاسب للبلد .
ستون سنة ديال النفاق والاسطناع ولم نحقق شيءا .
العبرة في كيفية تصرف روساء دول أوربا وليس بما يقوم به بعض العرب من بذخ وتبذير بدون نتيجة .
باركة من النخوة على الخوا هذا ما جعلنا نسير فوق طاقاتنا ويقبع البلد في مؤخرة الصفوف بين الامم
انا فخور كون مثل هذه السيدة ثمتلني
بالنسبة لي لا يستطيع ورئاسة الحكومة كبيرة عليه
تحية للسيد العثماني الرجل المتواضع النزيه ، أحسن رئيس حكومة مغربي بعد سي عبد الرحمان اليوسفي . تحية للرجل السوسي النزيه و المتواضع ، نسأل الله ان يوفقه في عمله الحكومي آآآآآآآآآآآآآآآآميييييييييييييييييييييين
لا شك في ان وزراء البيجيدي محافظون ، و بسطاء في لباسهم و حركاتهم ، غير آبهين بالبروطوكولات الفارغة ...
تحية للسيد العثماني الرجل المتواضع النزيه ، أحسن رئيس حكومة مغربي بعد سي عبد الرحمان اليوسفي . تحية للرجل السوسي النزيه و المتواضع ، نسأل الله ان يوفقه في عمله الحكومي آآآآآآآآآآآآآآآآميييييييييييييييييييييين
لا شك في ان وزراء البيجيدي محافظون ، و بسطاء في لباسهم و حركاتهم ، غير آبهين بالبروطوكولات الفارغة ...
تحية للسيد العثماني الرجل المتواضع النزيه ، أحسن رئيس حكومة مغربي بعد سي عبد الرحمان اليوسفي . تحية للرجل السوسي النزيه و المتواضع ، نسأل الله ان يوفقه في عمله الحكومي آآآآآآآآآآآآآآآآميييييييييييييييييييييين
foutez lui la paix!!!
نتمنى من الحزب ان يقوم بنقد ذاتي و يقترب من هموم الشعب، وكفى من بهرجته.
ولا يهمنا جلباب زوجة العتمانى
تهمنا أسعار المواد الأساسية و أين الثروة ، التعليم و الصحة و العيش الكريم
وقال تعالى :" إن أكرمكم عند الله أتقاكم "