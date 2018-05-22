الهيبة: الديبلوماسية الملكية أربكت البوليساريو

هسبريس - عبد الإله شبل

اعتبر الباحث عدي الهيبة، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للشؤون الصحراوية، أن الديبلوماسية المغربية حققت نجاحا في ما يتعلق بقضية الصحراء، خاصة الديبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس في القارة الإفريقية.

الهيبة ذو الأصول الصحراوية، متحدثا في ندوة نظمها حزب الأصالة والمعاصرة بالدار البيضاء حول "مستجدات القضية الوطنية"، قال إن "نجاعة الديبلوماسية المغربية، خصوصا التي يقودها الملك، جعلت البوليساريو تخبط خبط عشواء".

وشدد المتحدث نفسه، في الندوة التي احتضنها المركب الثقافي أبو عنان بسيدي مومن، على أن ما يقع بالجدار العازل يمكن اعتباره "خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، مما يستوجب إعادة ترتيب المغرب لأوراقه وعلاقاته وطريقة تعامله مع جبهة البوليساريو".

ولفت الباحث إلى أن الاستفزازات التي تقوم بها جبهة البوليساريو الانفصالية بالخط العازل، والتي جرى تسجيلها من طرف بعثة المينورسو، ما هي إلا "محاولات للتشويش على النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية".

وأردف الهيبة أن الجبهة الانفصالية تحاول أن تُفهِم العالم أن "استغلال المغرب لثرواته المعدنية هو استغلال غير قانوني، لكن المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي أفحمت أطروحاتهم".

من جهتها، مريم أوحساة، مقررة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإفريقي، لفتت الانتباه إلى أن نهج المغرب لسياسة المقعد الفارغ لمدة 30 سنة بالمنظمة الإفريقية "مكن البوليساريو من التوغل في جميع هياكل الاتحاد الإفريقي، وهو ما سيجعل الديبلوماسية المغربية مطالبة بمضاعفة العمل بشكل عمودي وأفقي".

وأوضحت أوحساة، النائبة البرلمانية عن جهة بني ملال خنيفرة، أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الافريقي "الهدف منه ليس القضية الأولى للمغاربة فحسب، بل المساهمة في تنمية وتطوير إفريقيا".

وشددت البرلمانية المذكورة على أن هذه الخطوة ستمكن من "حرمان الجبهة الانفصالية من جميع التمثيليات في كل اللجان التي كانوا يخدمون بها أجنداتهم الخبيثة".

أما البرلماني أحمد بريجة، القيادي بحزب "البام" على مستوى جهة الدار البيضاء، فأكد على أن حزبه، باعتباره القوة السياسية الثانية على المستوى الوطني، "لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء الوضع في تطورات الأوضاع بالصحراء المغربية".

ولفت إلى أن قضية الصحراء من القضايا المجتمعية التي يدافع عليها الحزب بكل ما أوتي من قوة، وأنها خط أحمر، مطالبا بإدراج قضية الصحراء المغربية ضمن المناهج الدراسية لتلقينها للجيل الصاعد.

وعرفت الندوة تكريم الحزب للنائبة البرلمانية مريم أوحساة، على المعارك التي خاضتها بالبرلمان الإفريقي في مواجهة جبهة البوليساريو الانفصالية.