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الرئيسية | مدارات | الملك يطمئن هاتفيا على صحة "أبو مازن"

الملك يطمئن هاتفيا على صحة "أبو مازن"

الملك يطمئن هاتفيا على صحة "أبو مازن"
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:10

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أجرى اليوم، مباحثات هاتفية مع محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص:

"أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله اليوم، مباحثات هاتفية مع فخامة السيد محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.

وخلال هذه المباحثات استفسر جلالة الملك عن الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني، عقب العملية الجراحية التي خضع لها، وعبر له جلالته عن متمنياته بالشفاء العاجل.

وشكلت هذه المباحثات أيضا، فرصة بالنسبة لجلالة الملك، بصفته رئيس لجنة القدس، لكي يجدد جلالته التزامه التام ودعمه القوي للقضية النبيلة وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مملوك الثلاثاء 22 ماي 2018 - 21:19
بدوري كمملوك اتمنى للرئيس الفلسطيني شفاء عاجلا وصحة موفورة وعمرا مديدا واعانه الله على خدمة القضية الفلسطينية وان كان ابو مازن لا يعرفني حتى فان الله يعرفني ومجيب الدعاء .
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6
2 - الصحفي علي جابر علي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 22:09
شفاك الله وعافاك وبرءك من كل داء ...
فالاسد يمرض ولكنه لا يموت
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-5
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