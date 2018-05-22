الملك يطمئن هاتفيا على صحة "أبو مازن"

هسبريس - و.م .ع

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أجرى اليوم، مباحثات هاتفية مع محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص:

"أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله اليوم، مباحثات هاتفية مع فخامة السيد محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.

وخلال هذه المباحثات استفسر جلالة الملك عن الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني، عقب العملية الجراحية التي خضع لها، وعبر له جلالته عن متمنياته بالشفاء العاجل.

وشكلت هذه المباحثات أيضا، فرصة بالنسبة لجلالة الملك، بصفته رئيس لجنة القدس، لكي يجدد جلالته التزامه التام ودعمه القوي للقضية النبيلة وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".