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الرئيسية | مدارات | تحسن الحالة البدنية للملك يبهج معلقين مغاربة

تحسن الحالة البدنية للملك يبهج معلقين مغاربة

تحسن الحالة البدنية للملك يبهج معلقين مغاربة
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 ماي 2018 - 15:00

لفتت الحالة الصحية الجيدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس أنظار العديد من المتابعين والمعلقين ومحبي الملك في البلاد، إذ ظهر منذ عودته سالما من العملية التي خضع لها على مستوى القلب بجسم "أكثر رشاقة ونحافة من ذي قبل" وفق معلقين.

وظهر الجالس على عرش المملكة خاصة في شهر رمضان، خلال تدشيناته التنموية العديدة أو في تصدره مجالس الدروس الحسنية، بملامح وتقاسيم أكثر راحة في عملية التنفس، ووجه وجسم أنحف مما كان عليه، وهو ما انعكس إيجابا على الحالة البدنية العامة للملك.

وسجل معلقون ارتياحهم البالغ من هذا التحول البدني في شخصية العاهل المغربي وتحسن صحته بشكل ملحوظ، داعين الله أن يحفظ صحته ويجنبه كل العلل، حتى يضطلع بأدواره ومسؤولياته تجاه شعبه الذي يحتاج إلى ملك مثله" يورد أحد المعلقين.

وكان الملك قد خضع قبل بضعة أسابيع لعملية على مستوى وتيرة نبض القلب كللت بنجاح كامل في مصحة باريسية شهيرة، قبل أن يظهر لاحقا في فترة نقاهته وهو يحرص على تحية أبناء الجالية بفرنسا، والتقاط صور تذكاريه رفقتهم، والسؤال عن أحوالهم المعيشية في بلاد الغربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - ياسين بوتقبوت الاثنين 28 ماي 2018 - 15:09
الله يشافي و يهدينا و إياه فالشعب مضرور حتى النخاع و عاش الملك .
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51
2 - ش.م الاثنين 28 ماي 2018 - 15:09
حفض الله امير المومنين وجعله دخرا لهذا الوطن
انك سميع مجيب
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28
3 - مغربي الاثنين 28 ماي 2018 - 15:10
ككل المغاربة نحب ملكنا رمز وحدتنا وندعو له بالشفاء
ولكن المقاطعة مستمرة
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62
4 - rachida الاثنين 28 ماي 2018 - 15:11
الحمد لله والله يزيد في راحته ويحفظه لهذا البلد ويكون عونا وسندا للمستضعفين داخل المغرب وخارجه .
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5 - allal الاثنين 28 ماي 2018 - 15:11
حفظ الله سيدنا المنصور بالله و ادام عزه ونصره.
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22
6 - طالبه الاثنين 28 ماي 2018 - 15:14
هو ملك القلوب الله يشافيه ويعلي مقامه حتى ينصر العباد على طاغين
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28
7 - المغربية الحرة الاثنين 28 ماي 2018 - 15:15
اللهم إشفيه وعافيه وبارك لنا فيه واجعله اللهم تاجا فوق رؤوسنا وسدد خطاه وأنصره على من يعاديه اللهم آمييييين اللهم آمييييين اللهم آمييييين.
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21
8 - المكاوي موسى الاثنين 28 ماي 2018 - 15:18
لا لتفريق المغرب كل من طنجة إلى الكويرة يحب الملك
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22
9 - مواطن مطيع الاثنين 28 ماي 2018 - 15:19
بطبيعة الحال نحن فريحين ومسرورين لان سبحانه وتعالى استجاب لدعئنا ومتع ملكنا المحبوب بصحته.ومن بابكم هذا نبارك له ولعائلته بهذا الشهر الكريم شهر رمضان.
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19
10 - السايسي سلاوي الاثنين 28 ماي 2018 - 15:20
هذ من فضل ربي على صحة ملكنا الجيدة الحمد لله والله ينصرك ويطول لينا فعمرك نتا والأسرة العلوية شريفة عاش الملك
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15
11 - سيمو الاثنين 28 ماي 2018 - 15:20
الحمد الله يا رب العالمين اللهم ما بارك له في عمره ورزقه من حيث لا يحتسب واجعله قدوة لكل من يريد به
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7
12 - مواطن الاثنين 28 ماي 2018 - 15:21
اللهم أجعله ملك عادل لشعبه بما يرضي الله
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28
13 - Seddam الاثنين 28 ماي 2018 - 15:21
الله يشافيه و يعافيه و يفقه على فعل الخير.
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18
14 - ادريس الوردي الاثنين 28 ماي 2018 - 15:21
الله يبارك لنا في عمرك يا سيدنا وملكنا وفخرنا. الله يطول عمرك.
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11
15 - مغربي الاثنين 28 ماي 2018 - 15:22
الحمد لله على سلامة ملكنا و أطال الله في عمره. أتمنى من جميع المغاربة التضامن و التلاحم و العمل لما فيه الخير، فالمخاطر حقيقية و وعينا ضروري أن يرتقي. ملكنا ذو قلب صاف و حبه للشعب لا يوصف و تواضعه يجب أن يدفعنا إلى الخجل من أنفسنا. يد واحدة لا تصفق، و من اللازم العمل جميعا لإنجاح المسار الذي حدده.
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14
16 - مغربية الاثنين 28 ماي 2018 - 15:25
الحمد الله و الشكر الله الله يخليه لينا و يعطيه صحيحتو و يحفظ الاسرة العلوية و الشعب المغربي
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14
17 - عبدالاله من البيضاء الاثنين 28 ماي 2018 - 15:29
هاذا من فضل الله نحمده ونشكره ونتمني لملكنا الحبيب والعزيز على جميع المغاربة دوام الصحة والعافية وطول العمر واحفظه يارب من كل سوء وشر آمين يارب العالمين انك على كل شيء قدير.
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2
18 - م المصطفى الاثنين 28 ماي 2018 - 15:34
اشارك المعلقين نفس الملاحظة، والتي تعبر على أن جلالة الملك قد استعاد كامل صحته ولله الحمد، مما يدل على أن العملية التي أجريت لجلالته قد كللت بالنجاح بفضل من الله وإحسانه.
فالله تعالى نسأل ان يديم عليه نعمة الصحة والعافية، حتى يحقق ما يتمناه لشعبه من رخاء وكرامة وعيش رغيد بمشيئة الله وحفظه.
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2
19 - الشرقاوي. محمد الاثنين 28 ماي 2018 - 15:34
نطلب الله ان يحفض جلالة الملك محمد السادس لي عاءلته ولي شعبه والحسادللنا
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20 - samir الاثنين 28 ماي 2018 - 15:37
Très bon rétablissement mon ROI.
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21 - العدالة للجميع الاثنين 28 ماي 2018 - 15:37
حمدا لله على السلامة الله يشافي ويعافي
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4
22 - marokkii الاثنين 28 ماي 2018 - 15:39
الحمد لله على سلامته محمد السادس هو التوازن والاستقرار والامن في البلاد الله يحفظو لينا رمضان مبارك
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4
23 - Rachid Rh الاثنين 28 ماي 2018 - 15:44
الحمدلله على سلامة ملكنا المحبوب..نصره الله وايده..والله العظيم اننا نحبك كثيرا..
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24 - الرشيق الاثنين 28 ماي 2018 - 15:44
حفظ الله ملكنا الحبيب رمز وحدة البلاد
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25 - Elmostafa الاثنين 28 ماي 2018 - 15:45
حفظ الله سيدنا وملكنا الهمام وصمام امان بلدنا الغالي
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-1
26 - خالد الاثنين 28 ماي 2018 - 16:09
اللهم انصر ملكنا واحفظه لنا حتى نروه كما نحب ونرضى اللهم زد في صحته واطل عمره هو والامير موىاي الحسن والامير مولاي هشام والاميرات الجليلات انه سميع مجيب.
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