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كُتّاب وآراء
تحسن الحالة البدنية للملك يبهج معلقين مغاربة
لفتت الحالة الصحية الجيدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس أنظار العديد من المتابعين والمعلقين ومحبي الملك في البلاد، إذ ظهر منذ عودته سالما من العملية التي خضع لها على مستوى القلب بجسم "أكثر رشاقة ونحافة من ذي قبل" وفق معلقين.
وظهر الجالس على عرش المملكة خاصة في شهر رمضان، خلال تدشيناته التنموية العديدة أو في تصدره مجالس الدروس الحسنية، بملامح وتقاسيم أكثر راحة في عملية التنفس، ووجه وجسم أنحف مما كان عليه، وهو ما انعكس إيجابا على الحالة البدنية العامة للملك.
وسجل معلقون ارتياحهم البالغ من هذا التحول البدني في شخصية العاهل المغربي وتحسن صحته بشكل ملحوظ، داعين الله أن يحفظ صحته ويجنبه كل العلل، حتى يضطلع بأدواره ومسؤولياته تجاه شعبه الذي يحتاج إلى ملك مثله" يورد أحد المعلقين.
وكان الملك قد خضع قبل بضعة أسابيع لعملية على مستوى وتيرة نبض القلب كللت بنجاح كامل في مصحة باريسية شهيرة، قبل أن يظهر لاحقا في فترة نقاهته وهو يحرص على تحية أبناء الجالية بفرنسا، والتقاط صور تذكاريه رفقتهم، والسؤال عن أحوالهم المعيشية في بلاد الغربة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
انك سميع مجيب
ولكن المقاطعة مستمرة
فالله تعالى نسأل ان يديم عليه نعمة الصحة والعافية، حتى يحقق ما يتمناه لشعبه من رخاء وكرامة وعيش رغيد بمشيئة الله وحفظه.