لوديي يستقبل قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية

هسبريس ـ و.م.ع

تنفيذا للتعليمات الملكية استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين بالرباط، الجنرال روبرت بي. نيلر، قائد قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن المسؤولين عبرا، خلال هذا اللقاء، عن ارتياحهما لمتانة وجودة ودينامية التعاون الثنائي، وهو ما يعكس العلاقات النموذجية والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

واستعرض المسؤولان أيضا خلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، مستوى التعاون المتميز بين القوات المسلحة للبلدين كما يجسده على الخصوص تنظيم تمرينات وتدريبات مشتركة متعددة الجنسيات بانتظام. كما تناولت المباحثات سبل تعزيز هذا التعاون، لا سيما في مجال الدعم المتبادل وتبادل التجارب والخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.