24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:31
|05:16
|12:30
|16:10
|19:35
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محمّد الصَبّاغ في الذّكرى الخامسة لرحيله
- منتجاتنا الاستهلاكية وعنصر الثقة!
- مقاعد نجوم البايرن تباع في سوق للمتلاشيات بسلا
- أبو مازن يغادر المستشفى بعد رحلة علاج بفرنسا
- ماكرون يمنح الجنسية لـ"سبيدرمان" ويوظفه بالمطافئ
إسبانيا تُكذب يتيم وتدشن اعتقال مستغلين جنسيا لعاملات مغربيات (5.00)
- "مول تريبورتور" يصالح الشرطي .. والحموشي: ماسح الأحذية وزير - (144)
- "أبطال الوطن".. ملحمة لدعم تنظيم المونديال تثير سخرية فيسبوكية - (118)
- إسبانيا تُكذب يتيم وتدشن اعتقال مستغلين جنسيا لعاملات مغربيات - (107)
- ترامب يزرع الخوف ويُقزّم حظُوظ المغرب في تنظيم مونديال 2026 - (104)
- طلبة صحراويون يحرقون بطائق التعريف الوطنية - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لوديي يستقبل قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية
تنفيذا للتعليمات الملكية استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين بالرباط، الجنرال روبرت بي. نيلر، قائد قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.
وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن المسؤولين عبرا، خلال هذا اللقاء، عن ارتياحهما لمتانة وجودة ودينامية التعاون الثنائي، وهو ما يعكس العلاقات النموذجية والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.
واستعرض المسؤولان أيضا خلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، مستوى التعاون المتميز بين القوات المسلحة للبلدين كما يجسده على الخصوص تنظيم تمرينات وتدريبات مشتركة متعددة الجنسيات بانتظام. كما تناولت المباحثات سبل تعزيز هذا التعاون، لا سيما في مجال الدعم المتبادل وتبادل التجارب والخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.