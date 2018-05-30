24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الإقصاء" يدفع أستاذين متدربين إلى الاعتصام
- انقلاب "البوينغ الملكي" .. هل اعترضت الجزائر طائرة الحسن الثاني؟
- لاقط "أورونج" الهوائي يخرج محتجين بالعرائش
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم"
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن"
استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" (5.00)
كراوي يدعو إلى "حوار وطني" حول الدعم المالي المباشر للفقراء (5.00)
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (14) .. غروب شمس السيادة المغربية (5.00)
حراك الريف .. صرخة الاعتراف والإنصاف (14): حالة الزفزافي (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 14 ـ .. عودة الوعي أم تحدي ثقافة النسيان؟ (5.00)
- المقاطعة وأسعار المحروقات .. هذه خلاصات اجتماع التحالف الحكومي - (125)
- خرجة "البوطاغاز" تضع حزب العدالة والتنمية على فوهة بركان - (94)
- القوة العمومية تجهض احتجاج "شغيلة التربية" أمام القصر الملكي - (87)
- استخدام مشاهد مسروقة يتسبب في حذف ملحمة "أبطال الوطن" - (80)
- بنشماش: المقاطعة سلوك حضاري .. ومغاربة "وصلات ليهم للعظم" - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"موائد الرحمن" .. فرصة روحية تخطب "ود السياسة" في رمضان
تتنافس منظمات تابعة للمجتمع المدني، عبر تنظيم "موائد الرحمن" بالدار البيضاء، على استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين المنتمين إلى الفئات الاجتماعية الهشة.
ولا يخفي مجموعة من القائمين على هذه المبادرات الإنسانية انتماءهم إلى أحزاب سياسية من اليسار أو اليمين، بما فيها الأحزاب ذات التوجه الإسلامي.
وتحرص هذه الجمعيات، التي تقف شخصيات سياسية معروفة في الأوساط الشعبية وراء بعضها، على تقديم وجبات في خيم نصبت في ساحات عمومية في معظم الأحياء الشعبية بالعاصمة الاقتصادية.
كما تعمل الجمعيات نفسها على تخصيص حصص من هذه الوجبات، التي تتكون من الحساء المغربي والحليب والجبن والبيض والفطائر والعصير الصناعي، لفائدة الأسر المقيمة بالمناطق المحيطة بخيم "موائد الرحمن".
وقال الناشط الجمعوي موسى سراج الدين إن "موائد الرحمن تشكل فرصة سنوية لمجموعة من الأحزاب السياسية للتقرب من المواطنين على أمل تحقيق مكاسب انتخابية".
وقال سراج الدين في تصريح لهسبريس: "هناك فئة من الجمعيات التي تشرف على تنظيم موائد الرحمن في معظم الأحياء الشعبية بالدار البيضاء يقف وراءها منتخبون يؤمنون تمويلها عبر الحصول على مساعدات أو من مالهم الخاص، من أجل ربط صلة الوصل مع الفئة المستهدفة انتخابيا".
وقال مسؤول من ولاية الدار البيضاء إن تنظيم "موائد الرحمن" يخضع لبعض الإجراءات التي تتلخص في إخبار السلطات التي تقوم بدورها في مراقبة ما إذا كانت لأهداف إحسانية بحتة أم لأغراض سياسية.
وأضاف المسؤول أن السلطات الترابية المعنية تتابع عن كثب تنظيم هذه الموائد، وتحرص على مراقبة ما إذا كان تنظيمها يمر في ظروف جيدة.