"موائد الرحمن" .. فرصة روحية تخطب "ود السياسة" في رمضان

هسبريس – محمد لديب

تتنافس منظمات تابعة للمجتمع المدني، عبر تنظيم "موائد الرحمن" بالدار البيضاء، على استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين المنتمين إلى الفئات الاجتماعية الهشة.

ولا يخفي مجموعة من القائمين على هذه المبادرات الإنسانية انتماءهم إلى أحزاب سياسية من اليسار أو اليمين، بما فيها الأحزاب ذات التوجه الإسلامي.

وتحرص هذه الجمعيات، التي تقف شخصيات سياسية معروفة في الأوساط الشعبية وراء بعضها، على تقديم وجبات في خيم نصبت في ساحات عمومية في معظم الأحياء الشعبية بالعاصمة الاقتصادية.

كما تعمل الجمعيات نفسها على تخصيص حصص من هذه الوجبات، التي تتكون من الحساء المغربي والحليب والجبن والبيض والفطائر والعصير الصناعي، لفائدة الأسر المقيمة بالمناطق المحيطة بخيم "موائد الرحمن".

وقال الناشط الجمعوي موسى سراج الدين إن "موائد الرحمن تشكل فرصة سنوية لمجموعة من الأحزاب السياسية للتقرب من المواطنين على أمل تحقيق مكاسب انتخابية".

وقال سراج الدين في تصريح لهسبريس: "هناك فئة من الجمعيات التي تشرف على تنظيم موائد الرحمن في معظم الأحياء الشعبية بالدار البيضاء يقف وراءها منتخبون يؤمنون تمويلها عبر الحصول على مساعدات أو من مالهم الخاص، من أجل ربط صلة الوصل مع الفئة المستهدفة انتخابيا".

وقال مسؤول من ولاية الدار البيضاء إن تنظيم "موائد الرحمن" يخضع لبعض الإجراءات التي تتلخص في إخبار السلطات التي تقوم بدورها في مراقبة ما إذا كانت لأهداف إحسانية بحتة أم لأغراض سياسية.

وأضاف المسؤول أن السلطات الترابية المعنية تتابع عن كثب تنظيم هذه الموائد، وتحرص على مراقبة ما إذا كان تنظيمها يمر في ظروف جيدة.