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كُتّاب وآراء
الأمين العام الأممي يتضامن مع المسلمين بالصيام
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الموجود في مالي حاليا، أنه يصوم اليوم الأربعاء، الموافق 14 من شهر رمضان، تضامنا مع جميع المسلمين في أنحاء العالم.
وكتب غوتيريس على حسابه في موقع تويتر: "شهر رمضان هو موسم للسلام والتأمل. تضامنا مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، سأنضم إلى من يقومون بالصيام من الرجال والنساء هنا في مالي. رمضانا مباركا!".
وبالرغم من يومه الطويل والحار، لن يستطيع غوتيريس أن يأكل أو يشرب قطرة ماء حتى انتهاء الصيام وقت غروب الشمس في مالي؛ وهي بلاد ذات أغلبية مسلمة، حوالي الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش.
ويعتزم غوتيريس زيارة مدينة موبتي ولقاء قيادة "قوة جي 5"، التي شكلتها خمس دول في منطقة الساحل، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي في باماكو ومقابلة الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا؛ الذي قد يتناول معه "الإفطار".