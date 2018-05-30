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الرئيسية | مدارات | الأمين العام الأممي يتضامن مع المسلمين بالصيام

الأمين العام الأممي يتضامن مع المسلمين بالصيام

الأمين العام الأممي يتضامن مع المسلمين بالصيام
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 30 ماي 2018 - 17:50

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الموجود في مالي حاليا، أنه يصوم اليوم الأربعاء، الموافق 14 من شهر رمضان، تضامنا مع جميع المسلمين في أنحاء العالم.

وكتب غوتيريس على حسابه في موقع تويتر: "شهر رمضان هو موسم للسلام والتأمل. تضامنا مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، سأنضم إلى من يقومون بالصيام من الرجال والنساء هنا في مالي. رمضانا مباركا!".

وبالرغم من يومه الطويل والحار، لن يستطيع غوتيريس أن يأكل أو يشرب قطرة ماء حتى انتهاء الصيام وقت غروب الشمس في مالي؛ وهي بلاد ذات أغلبية مسلمة، حوالي الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش.

ويعتزم غوتيريس زيارة مدينة موبتي ولقاء قيادة "قوة جي 5"، التي شكلتها خمس دول في منطقة الساحل، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي في باماكو ومقابلة الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا؛ الذي قد يتناول معه "الإفطار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عبد الله الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:01
المسلمون لا يحتاجون الى صيامك بقدر ما يحتاجون إلى قرارات منصفة وجدية لقضاياهم العادلة في العالم
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69
2 - rachida الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:04
التضامن الحقيقي هو ان تكون الامم المتحدة مؤسسة تعظي حقوق العرب والمسلمين والضعاء في العالم . التضامن الحقيقي هو ان نحس بان هذه المؤسسة لا تفرق بين امريكي وصومالي .اما الصوم فهو لله والجزاء عنده سبحانه .
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59
3 - cast away الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:06
الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس يبقى احسن من سابقه بانكيمون
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20
4 - أسد أسود الأطلس المتوسط الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:08
اللهم أهديه للدين الأسلامي ، واجعله يارب يعتنق الدين الأسلامي ، وتقبل صيامه وأعنه حتى يعلم أن الدين الأسلامي هو دين كل خلق الله من يومنون بالله وملا ئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وةبالقدر خيره وشره ..الله نور قلبه واهديه حتى يتوب لله ويعتنق الدين الأسلامي ..اللهم أريه الحق حقا .حتى يعلم أن الدجين الأسلامي هو الدين الحق ..واهدي معه آخرين من كبار الفلاسفة والمثقفين حتى يعلنوا باعتناقهم الدين الأسلامي ..اللهم تقبل منا الصيام واجعله لكل مسلم حقيقي منارا للطريق الحق ..
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26
5 - ramadan الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:11
اليوم الطويل هوا لي في مدينة العيون يا صديقي7h46 يؤدن المؤدن اما باماكو فقط مع 7h30
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-30
6 - amine ben الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:12
ماهذا يا هذا ؟ التضامن بالقرارات الجريئة و المحايدة لضمان السلم في العالم وحفظ أبسط الحقوق المشروعة وليس بالصيام كما تدعي ...
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7 - مغربي بجواز أمريكي الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:13
المسلمين و العرب لا يحتاجون نفاقك و ظلم منظمة الأمم المتحدة التي لم تكن يوما عادلة في ما يخص قضايا المسلمين و حقوقهم و دفاعكم المستميت على الكيان الصهيونى و المنظمات المسيحية خير دليل
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8 - تمغربيت الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:16
جيد لكن كنت أفضل أن تتضامن مع أهل غزة وشعب الروهينكا لانهم يتعرضون لكل أشكال التنكيل وتقتيل.
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9 - يوسف الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:26
إيوا ها انت...بعض الذين من بني جلدتنا يطالبون بالافطار علنا...
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10 - ilyess الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:26
اجى تصوم معانا في اوروبا الفطور حتى 10 د اليل و الامساك مع 3 نهار مجبد ولكن الحمد لله. الله يهديه لاسلام ان الله علي كل شئ قدير.
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11 - مراد الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:30
اللهم إهده إلى الإسلام . و نور قلبه و إشرح صدره يا رب
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12 - محمد الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:31
اسمع يا سيد كوثيريس المغاربة ليسوا محتاجين إلى صيامك ولكن كل ما يحتاج له المغاربة وقفة بطولية ومحايدة ومنصفة فكما ان الجزائر هي الرأس المدبر لجميع المناورات
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13 - عبداللطيف المغربي الأربعاء 30 ماي 2018 - 18:41
كمغربي لا انتظر منك ان تصوم.فلك دينك ولنا ديننا.والله هو الذي سيفصل بين عباده يوم القيامة.انتظر منك ان تجبر حكام الجزائر على احصاء محتجزي تيندوف اامحتلة.حتى يتمتعوا بحقوقهم التي تكفلها المواثيق الدولية.ومنها حق التنقل...اذن الاحصاء سيكون الحل الأجدر لهذا النزاع اىمفتعل حول مغربية الصحراء.من جهة اخرى حكام الجزائر يخشون الاحصاء.لأنهم يعلمون ان الخيام البالية ستبقى خالية على عروشها.فضمانة الامم المتحدة بتنقل المحتجزين.سيحذث التسونامي الذي سيهز اركان خرافة( ( جمهورية الخيام البالية) هذا ما ارغب فيه كمغربي ان تشدد عليه اي الاحصاء.فأنت ادرى بحقوق اللاجئين كونك كنت رئيسا للمفوضية السامية لغوث اللاجئين.
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14 - ابو ايوب الأربعاء 30 ماي 2018 - 19:09
من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صامه تقليدا للمسلمين في مالي فهو إمعة .
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