24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2805:1412:3016:1019:3721:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مُتدخلون يُقاربون آفاق المسالك الدولية للباكالوريا (5.00)

  2. كتاب مثير .. المدغري يتنبأ بوصول "الحُكومة الملتحية" للسلطة (5.00)

  3. التاج: "الكتاب" يدفع الثمن .. ومطالب حملة المقاطعة مشروعة (5.00)

  4. لاعبو ريال مدريد يودعون زيدان بعبارات مؤثرة (5.00)

  5. أمن برشيد يفكك عصابة متخصصة في السرقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | موريتانيا تحاصر مد "التشيع الإيراني" .. وخبير: توغلات مشبوهة

موريتانيا تحاصر مد "التشيع الإيراني" .. وخبير: توغلات مشبوهة

موريتانيا تحاصر مد "التشيع الإيراني" .. وخبير: توغلات مشبوهة
هسبريس-عبد السلام الشامخ
الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:00

في تصعيدٍ غير مسبوق احتجاجاً على التوغل الإيراني داخل مُجتمعها ونشر مَنْهَجِه الشيعي بالبلاد، الذي يعتبر جزءًا من خطتها التوسعية في المنطقة لبسط سيطرتها على دول الساحل وشمال إفريقيا، تَتَّجهُ موريتانيا إلى الانضمام إلى قطار الدول المقاطعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعدما تأكدت المساعي التي بدأتها الجارة الجنوبية مؤخرًا من أجل محاصرة النشاط الإيراني داخل نواكشوط، باستدعاء سفير طهران المعتمد لديها.

وفيما تنفي وكالة "فارس" الإيرانية خبر استدعاء السفير الإيراني بنواكشوط، إذ اعتبرت الأمر مجرد "شائعة روجتها قناة العربية السعودية"، نقلت صحف محلية في موريتانية أن السلطات أبلغت السفير الإيراني بأنها لم تعد تقبل بأي نشاطٍ تقومُ به السفارة أو جهات مرتبطة بها من أجل تغيير مذهب المجتمع الموريتاني أو عقيدته؛ وذلك بعد فترة من مُصادرة أهم مركز للشيعة في البلاد، وهو "مجمع الإمام علي"، وعزل إمامه وتعيين إمام سني مكانه؛ بعدما دأب المركز على تنظيم نشاطات في المناسبات الشيعية، إضافة إلى تسيير رحلات إلى لبنان وإيران، إلا أنه أصبح محل جدل في الآونة الأخيرة داخل موريتانيا بسبب التهجم على بعض الصحابة.

ورغم أن السلطات الرسمية في موريتانيا نفت في وقت سابق إغلاق أي مسجد شيعي أو وجود أي مشكلات مع إيران في هذا الصدد، مكتفية بالتأكيد أن المسجد المذكور يعمل فيه "إمام ينشر أفكارا متشددة وغريبة عن تقاليد وأصول مجتمعنا السني مالكي المذهب"، فإن عددا من المراقبين لا يستبعدون وجود أزمة صامتة بين موريتانيا وإيران يحاول حلحلتها بين الفينة والأخرى النظام الجزائري، الذي يعتبر أهم حلفاء الجمهورية الإسلامية في شمال إفريقيا.

وذكرت وسائل إعلام موريتانية أن السلطات منعت مؤخراً جميع الأنشطة المؤيدة لـ"حزب الله"، حليف إيران في لبنان، الذي تم تصنيفه من طرف نواكشوط كمنظمة إرهابية.

وتأتي هذه التطورات في وقت قررت المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، التي تتهمها بتسليح وتمويل وتأهيل جبهة "البوليساريو" عبر حزب الله اللبناني.

وفي قراءته لأبعاد احتجاج الجارة الجنوبية ضد التوغل الإيراني "المشبوه" في الساحل الأطلسي، يرى عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس مركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية، أن "حادث استدعاء السفير الإيراني في نواكشوط يعبِّرُ عن احتجاجٍ موريتاني على حملة الدعوة الشيعية التي تقودها إيران بدولة موريتانيا".

وقال السليمي إن "السلطات الموريتانية أرادت في مرحلة معينة اللعب بورقة الشيعة لمواجهة خطر حملة التجنيد والاستقطاب التي كان يقوم بها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ولم تنتبه إلى أن إيران شرعت منذ سنة 2006 في بناء مشروع يقوم على أساس تحويل موريتانيا إلى منطقة شيعية".

وأضاف الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإيرانيين يركزون على منطقة شمال موريتانيا بحكم الفراغ الديني الموجود هناك، إضافة إلى كون المنطقة مركز جاذبية اقتصادية"، وفق تعبيره.

ويبدو أن موريتانيا تتعرض لاختراق كبير من طرف إيران؛ فحسب الأستاذ الجامعي فإن "السلطات الإيرانية تدير خط الدعوة الشيعي من الأراضي الجزائرية لتخترق موريتانيا ومالي معا وغرب أفريقيا".

وهنا يبدو أن الجزائر، يوضح السليمي، "لعبت دوراً كبيراً في التقارب الموريتاني الإيراني، الذي فتح المجال لاختراق الشمال الموريتاني"، وزاد: "ولعل هذا المشروع الإيراني في موريتانيا هو ما يشرح ظهور أئمة شيعة موريتانيين مثل بكار بن بكار، ويشرح أيضاً خروج دعاة موريتانيين مضادين لمشروع التشيع".

وفي التصريح ذاته أبرز منار السليمي أن "انتباه السلطات الموريتانية إلى الخطر الإيراني الشيعي الذي يمتد في شمال موريتانيا جاء متأخراً"، مضيفا أنه "سيكون من الصعب على السلطات الموريتانية محاربة التشيع دون قطع العلاقات مع إيران التي باتت ثلاثة اتجاهات منها تحاول اختراق شمال البلاد: إيران الدولة التي يقودها روحاني، وإيران الثورة التي يقودها المرشد وتعمل على الاختراق بكل الوسائل، وإيران حزب الله والمليشيات المسلحة التي يقودها قاسم سليماني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - واحد من الناس الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:16
الحرية دينية مكفولة للجميع من أرد تشيع فلا احد يمكن ان يمنعه أما من يقول وقف المد الإيراني فهو واهم ايران دولة لها وزن واستطاعة بناء نفسها بنفسها رغم الحصار الدي فرضه عليها دول الغرب الدي دام 30 سنة وهدا لم يستطع كبحها بل زاد من عزيمتها وأصبحت دولة نووية وصناعية بحيت استتمرت في مواطنيها وفي البحت العلمي وبحكم اني أعيش في المهجر لم يسبق لي مشاهدة إيراني واحد يتسكع في بلاد الغرب كل من يوجد هم أساسدة متقفون عكس الانضمة العربية العميلة أخزاها الله أعطوني دولة عربية واحدة تجرى فيها انتخابات. لختيار الحاكم لا يوجد هدا اكيد المهم ايران هي بلاد الفرس ومن لا يعرف بلاد الفرس فل يعد لقرأة التاريخ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-36
2 - تاوناتي الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:18
ماهو الدور الذي تلعبه الجزاءر في حملة التشيع هاته.اعتقد ان حكام الجارة الشرقية غيروا مذهبهم ويمارسون التقية.والا لما ساندوا المليشيات والانفصاليبن ولما اغمضوا اعينهم عن سفير طهران في الجزاءر الذي ينشر التشيع على مرءى ومسمع حكام المرادية, وعن انشطة حزب الله في مخيمات تندوف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
3 - باعمراني حر الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:18
التطبيع مع الشيعة ( المسلمين ) حرام.

أما التطبيع مع الصهاينة قتلة المسلمين حلال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-27
4 - رجل الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:23
والله العظيم كنت في الطريق إلى التشيع إلى أن سمعت محاضرات أحمد الكاتب على اليوتوب.
فتبين لي أن كل المذاهب مفبركة من أجل المصالح . وأن
كما تبين لي أن الإسلام لا يخرج عن دفتي القرآن الكريم ولا شيء آخر كل أحاديث تمجيد الأشخاص كذب في كذب .

التشيع اليوم يخدم التوسع الايراني كما خدم التسنن المد العباسي
الدين دائما تم استغلاله وتوجيهه بآليات المذهب التي تفكك الدين وتعيد تركيبه ليتناغم مع أهواء السياسيين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - خالد.ف الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:28
موريتانيا بالنسبة للمغرب الأخ الأصغر الذي يجب رعايته و صيانته من الأيادي العابثة ! فنحن على مذهب واحد و أبناء عمومة و لنا حدود مشتركة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - منير التولالي الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:30
كان الأولى وقف المد السعودي أيضا الذي نشر التخلف و البدع و التشدد و الإرهاب .
أما التشيع وفق النموذج الإيراني فلا يمكنه أن يعيش طويلا لسببين اثنين :
1- أنه مليئ بالبدع و الطقوس الهمجية التي لا يقبلها العقل .
2- أنه مبني على الحقد و تخوين الآخر وهو ما يتعارض مع منهج أهل البيت أنفسهم .
و في النهاية لا بد من الإشارة إلى أن كل المسلمين يجمعون على إمامة أهل البيت و منزلتهم ولا يحتاجون إلى تصنيفهم كشيعة للقول بذلك . عكس الشيعة الذين يشترطون بغض باقي المسلمين لاعتناق مذهبهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - عدنان ش الجمعة 01 يونيو 2018 - 14:46
أتعجب لمن يتكلم عن التشيع القادم من إيران البلد المسلم الوحيد الذي لا يصدر أي شيء بل بأخذ ما ينفعه لتتقدم بلاده في جميع المجالات حتى القرآن الذي يتلا في قنواتهم الفضافية وما أكثرها إنما يبث بأصوات مقرئين سعوديين ومصريين وغيرهم منذ أكثر من ثلاثين سنة والله ما أساء لهذا الاسلام غير العرب المحسوبين على السنة وكم ستكون فرحتهم إذا نجحت الخطة الامريكية السعودية الاسرائلية في إرجاع الفرس إلى جاهليتهم المجوسية لتعود السياحة المشبوهة إلى ما كانت عليه في عهد الشاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.