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الرئيسية | مدارات | الملك يزور ضريح حسان بسيارة "رولز رويس"

الملك يزور ضريح حسان بسيارة "رولز رويس"

الملك يزور ضريح حسان بسيارة "رولز رويس"
هسبريس من الرباط
الأحد 03 يونيو 2018 - 19:05

شوهد الملك محمد السادس اليوم وهو يهم بمغادرة ضريح محمد الخامس في حي حسان الرباطي، وكان يقف إلى جانبه صديقه ومستشاره فؤاد عالي الهمة، قبل أن يمتطي سيارته الجديدة من آخر موديلات "رولس رويس" سوداء اللون.

والتقط أحد المارة بجانب الضريح صورة سريعة لمشهد سيارة العاهل المغربي وبجانبه الهمة، كما كانت في ذات المكان سيارة للمدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي.

ووفق المصدر، فإن الجالس على عرش المملكة كان يرتدي جلبابا تقليديا ممزوجا بلمسات عصرية كعادة جلابيبه التي تثير فضول وإعجاب المغاربة، ونفس الأمر بالنسبة لصديقه الهمة، فيما كان يلبس الحموشي زيا وظيفيا وهو جالس داخل سيارته غير بعيد من مخرج الضريح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - إبراهيم امريرت الأحد 03 يونيو 2018 - 19:04
الهم انصره نصرا عزيزا وبارك في عمره
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-44
2 - taoufiq الأحد 03 يونيو 2018 - 19:06
بالصحة السيارة الجديدة
تستاهل ا سيدنا، ادام الله لكم الصحة و العافية.
نموت نموت ويحيا الملك.
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-46
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