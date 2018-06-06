عدنان إبراهيم: متطرفون وراء إلغاء مشاركتي في الدروس الحسنية

هسبريس – نورالدين إكجان

بعد اللغط الكبير الذي أثارته زيارة الداعية عدنان إبراهيم إلى المغرب، وإلغاء برمجة خطبته ضمن الدروس الحسينة، أورد الداعية المثير للجدل أنه "فور وصوله المملكة، انبعث أنفار من رؤوس المتطرفين يتصايحون صياحا منكرا، ملؤه السباب المقذع، والكذب الوقاح، داعين إلى محاسبة المسؤولين عن توجيه الدعوة، وإلغاء النشاط المزمع تنظيمه".

ووصف إبراهيم من منعوه من نشاطه بـ"المتطرفين والشاذين كمّا وكيفا عن الخط العام في المغرب، المعروف باتسامه بالوسطية والاعتدال؛ فهم لا يُشَكِلُونَ إلا أقلية منبوذة من الشعب الذي لا يَعْرُفُ البغضاء والتطرف، ولا يُحْسِنُ لغة التكفير والإرهاب".

واستطرد إبراهيم بأنه "التقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في مكتبه، وآثر ألاّ يحرجه بالسؤال عن سبب التغيير الحاصل، ففي النهاية يبقى تقدير الأمر من شتى وجوهه موكولا إلى الوزارة، وأهل البيت أدرى بالذي فيه"، مسجلا أنه "قطع زيارته لارتفاع غرضها"، ومشيرا إلى "عزمه على تجديد الزيارة إلى البلد الكبير الذي أحب أهله الكرام في أقرب فرصة تسنح له".

وأضاف إبراهيم أنه "وصل إلى دياره أمس الثلاثاء، بعدما قضى أربعة أيام بالمغرب، سَعِّدَ فيها بلُقْيَا عددٍ من أفاضل العلماء من المملكة وسائر الأنحاء، ممن أتوا للمشاركة في الدروس الحسنية"، وزاد: "إضافة إلى الالتقاء بجم غفير من الأحباب المغاربة الذين تربطني بهم رابطة خاصة في قلبي، منذ عرفتهم، واتصل حَبْلِي بهم في أوروبا، لما يتمتعون به من صفاء وذكاء، وصدق ونقاء، وتواضع وتهذيب".

وأوضح الداعية الفلسطيني أن "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجهت إليه دعوة رسمية استلمها عن طريق سفارة المملكة في فيينا، لحضور الدروس الحسنية في 14 من رمضان، والمشاركة فيها بإلقاء بعض المحاضرات الدينية والعلمية التي يتم تنظيمها ببعض المساجد والمعاهد والجامعات موازاة مع الدروس الحسنية"، وزاد أنه "وصل المملكة صباح الجمعة 16 ماي الماضي، وحضر الدرس الحسني الخامس الذي ألقته سيدة سودانية في حضرة الملك محمد السادس، لكن الوزارة بعد ذلك ستتخذ قرار إلغاء إلقاء دروسه، وفق ما أَدْرَكَهُ خلال لقائه ببعض المسؤولين الكبار الذين زاروه في مكان إقامته بالمغرب".

تجدر الإشارة إلى أن عدنان إبراهيم فلسطيني الأصل ويُقيم بالنمسا، ومن أبرز الخطباء المسلمين في هذا البلد الأوروبي، غير أن أفكاره المتنورة تُثير الكثير من الجدل وردود الفعل، خصوصا من طرف هيئة كبار العلماء في السعودية، التي تُحذر دائماً من "ضلالات عدنان إبراهيم".