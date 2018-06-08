محاضر يدعو إلى تدبر "آيات الله" أمام الملك

هسبريس - و.م .ع

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بمدينة الرباط، الدرس السابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقى الدرس بين يدي الملك، الأستاذ يوسف كيزويت، أستاذ بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : "تدبر آيات الله بين الخلق والحق"، انطلاقا من قول الله تعالى : "خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمومنين".

واستند الباحث في درسه إلى الأسس الفكرية لعارف مغربي أندلسي فريد لم يحظ بكثير من الاهتمام، هو أبو الحكم بن برجان، دفين مراكش، والمعروف ب "سيدي برجال"، الذي يعد باعتراف معاصريه أبرز عارف في القرن السادس الهجري، وأكثر تأثيرا.

وكان يحث على مركزية الطبيعة في الحياة الروحية للمؤمن، والحاجة اليوم إلى تعزيز هذه العلاقة الروحية بالبيئة.

وتناول الباحث درسه من خلال ثلاثة محاور شملت تحليل الآية الكريمة "خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمومنين"، ثم كيفية تدبر آيات الله المخلوقة والمتلوة من فكر ابن برجان ليختم بمعالجة مفهومه للبيئة انطلاقا من فهمه لمبدأ التطابق الثلاثي بين البيئة والقرآن والانسان.

وشدد على أن القرآن الكريم يتعمد اللفت إلى الآيات الكونية التي تحيط بالانسان ويحث المؤمن على تجديد النظر والتفكر في آيات الله والأمثال العظيمة الدالة على بديع صنعه. وذكر بأن الرسول الكريم كان سيد المعتبرين في آيات الله، ولم يفقد الدهشة إزاء الخلق.

وخلص في هذا الباب إلى أن الاعتبار، حسب ابن برجان، من أرقى العبادات، وبه يستحضر مراد الله من خلقه، لأن عالم الخلق يحمل لمسة الخالق في جوهره.

وتعريفا بابن برجان، قال المحاضر إنه كان مدرسة عرفانية مغربية اتخذت اسم "المعتبرين في آيات الله"، وكان اتجاههم المنهجي يركز على أهمية آيات الله في الخلق. ورأى أنه كان يعيش بل يتنفس أصول التصوف السني الجنيدي النابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مع امتلاكه لاستقلالية فكرية فريدة، وقدرة على التنقل بين مختلف العلوم النقلية والعقلية. وكان يعلم أتباعه أهمية الاتصال المباشر بالبيئة لأنها تغذي الروح.

وأبرز الباحث أن طريقة تفكير المعتبرين المغاربة ونظريتهم البيئية في غاية التناسق والشمولية، فهو منظور فكري أصيل وجدير بأن يدرس بتمعن.

وأضاف المحاضر أن الحق المخلوق من منظور مدرسة المعتبرين هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها معرفة الله في الخلق لأنه لا يتم في نهاية المطاف التعرف على الله إلا من خلال صفاته العلى، ولا يتم الوصول لتلك الصفات إلا من خلال معاني أسمائه الحسنى، ولا يتم التعرف عليها إلا من خلال آثارها في الكون، وجملة هذه الآثار معبر عنها بهذا الحق القرآني، مبرزا أن الغرض الرئيس من جل سور القرآن هو تذكير القارئ بالحق المخلوق به.

وقال الأستاذ المحاضر إن الحق المخلوق به ينبه عن عودة الأمور إلى أصلها، وعن التجلي الإلاهي العلي يوم القيامة، والإقرار بهذا الحق هو "أم الشهادات وعمدتها" إذ هو إقرار بالآخرة، وترقب للجنة، واستعداد للقاء العلي، وجها لوجه، بين العبد وربه يوم الحساب.

وأشار إلى أن المبدأ الثاني عند المعتبرين هو مبدأ التطابق الثلاثي بين البيئة والقرآن والإنسان، إذ يمكن بشكل أساسي تقسيم الوجود إلى قسمين: الله وما سوى الله، أو الله والتجليات الإلاهية، وعالم ما سوى الله يشبه سهما صادرا عن الله ومسيرا إليه في آن واحد، مبرزا، في هذا الصدد، أن عالم ما سوى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة كتب أساسية : كتاب الخلق وهو عالم البيئة، وكتاب القرآن وهو عالم الوحي، وكتاب الإنسان وهو العالم الصغير الذي علم الأسماء كلها، ويفصح كل كتاب أو قسم من أقسام الوجود الثلاثة عن كمالات الذات الإلاهية بشكلها الخاص ويعرب عنها بكيفيات متباينة.

ومن هنا، يقول المحاضر، ينشأ مبدأ التطابق الثلاثي الذي يراه المعتبرون في آيات الله بين البيئة والإنسان والقرآن، إذ لا يوجد التطابق بين الأعلى والأسفل فحسب، أي بين الدنيا والآخرة، بل إن التطابق يوجد في التجليات الإلاهية الثلاثة : البيئة والإنسان والوحي.