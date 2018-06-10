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الرئيسية | مدارات | الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية"

الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية"

الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية"
محمد بندريس من الرباط*
الأحد 10 يونيو 2018 - 13:00

منذ أكثر من نصف قرن على انطلاقها، تواصل "الدروس الحسنية" في المغرب استقطاب علماء وفقهاء من أنحاء العالم، لمناقشة قضايا الدين ومشاكل الأمة الإسلامية.

وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى العاهل الراحل الحسن الثاني (1929: 1999).

وتمثل "الدروس الحسنية"، بحسب مفكرين مغربيين، "سُنة" مغربية تشكل نافذة للتواصل مع علماء الأمة، وفرصة للطبقة الحاكمة للتكوين الديني والشرعي.

جامعة رمضانية

بالتزامن مع انتخاب أول برلمان مغربي، أنشأ الملك الحسن الثاني (1961: 1999)، "الدروس الحسنية"، عام 1963، وهي تُنظم في شهر رمضان سنويا، وحافظ عليها العاهل المغربي الحالي، محمد السادس.

ومع مرور السنوات، أصبحت هذه الدروس "سُنة" ينفرد بها المغرب في رمضان، وتقام في القصر الملكي بالعاصمة الرباط (أحيانا تقام في مدن أخرى مثل الدار البيضاء)، بحيث يتحول إلى جامعة رمضانية، بحضور علماء وفقهاء ومشايخ ودعاة وقراء من المغرب وخارجه.

وفتحت "الدروس الحسنية" أبوابها أمام كبار العلماء باختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية، سنية أم شيعية، كما فتحت الباب أمام مشايخ الصوفية.

واعتلى منبرها علماء كبار، مثل أبو الأعلى المودودي، الشيخ متولي الشعراوي، الشيخ يوسف القرضاوي، الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، الفقيه المقاصدي، أحمد الريسوني، والزعيم الشيعي، موسى الصدر، وغيرهم.

نقطة مضيئة

وفق المفكر المغربي، محمد جبرون، فإن "تجربة الدروس الحسنية إيجابية جدا في علاقتها بالنخبة الحاكمة خاصة، فضلا عن متابعتها من طرف جمهور المواطنين عبر الإذاعة والتلفزيون المغربي".

وأضاف جبرون للأناضول أن "النخبة الحاكمة في المغرب، التي تكون مطالبة بالجلوس للاستماع إلى دروس دينية، تكون أمام فرصة مهمة للتكوين الديني والشرعي غير متاحة لها خلال بقية فترات السنة".

ويُدعى لحضور "الدروس الحسنية" كبار شخصيات الدولة المغربية، من أمراء ومستشارين وضباط ووزراء ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء المجالس العلمية وعمداء الجامعات الحكومية، فضلا عن السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد في المغرب.

وتابع جبرون، وهو باحث في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي، أن هذه الدروس "تشكل فرصة أيضا ليتعرف المغاربة عن قرب على عدد كبير من العلماء من مختلف الأقطار الإسلامية، الذين ينزلون ضيوفا على العاهل المغربي، وتبرمج لهم حصص لإلقاء دروس في مساجد المملكة".

ولفت إلى أن "المواطنين يقبلون بكثافة على حضور هذه الدروس في المساجد، للتزود بالعلم الغزير لعلماء كبار في الأمة".

وشدد على أن "الدروس الحسنية شكلت على مدار سنوات نافذة لدخول منتظم للعلماء والفقهاء لتأطير المغاربة دينيا".

إيجابيات ومؤاخذات

ووصف أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هذه الدروس الدينية بأنها "سُنة حميدة ومفيدة".

وأردف للأناضول أن "ما يزيد من فائدتها هو كونها تعرض مباشرة على الإذاعة والتلفزيون، فيتابعها جمهور الناس مباشرة".

وتابع أن "العلماء يختارون بأنفسهم موضوعاتهم، ما يجعلها تعكس اهتماماتهم العلمية والفكرية، وهي لا تخضع لأي رقابة قبلية أو أي تدخل أو توجيه".

وسبق للريسوني، عام 1999، أن ألقى درسا أمام العاهل المغربي، محمد السادس، ضمن "الدروس الحسنية" الرمضانية، تحت عنوان "مقاصد البعثة المحمدية".

ورأى الريسوني أن "ما يعاب على بعض العلماء المشاركين في هذه الدروس هو إسرافهم في المدح، مما قد يستغرق نصف الدرس أو أكثر، دون أن يظهر للدرس أي رسالة أو غاية علمية يقصدها".

ومضى قائلا إنه "يلاحظ تراجع في مستوى ونوعية العلماء المختارين المدعوين لهذه الدروس، فلم نعد نرى كبار العلماء، الذين كانت دروسهم تحبس أنفاس الملايين، لمعرفة ماذا سيقولون من أفكار واجتهادات ومواقف".

نساء فوق المنبر

لا يقتصر الأمر على العلماء، بل إن "الدروس الحسنية" تعرف مشاركة عالمات.

وفي رمضان الحالي ترأس العاهل المغربي حتى يوم 4 يونيو الجاري، ستة "دروس حسنية"، ألقاها علماء مغاربة وأجانب.

ومن بين من ألقوا دروسا هذا العام، صفية عبد الرحيم الطيب محمد، وهي وزيرة سودانية سابقة، أستاذة بجامعة أم درمان، وعضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالسودان.

وافتتحت بدرس ألقاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، حول "حقوق النفس في الإسلام وأبعادها الاقتصادية".

فيما تمحورت باقي الدروس حول: "الثوابت الدينية المشتركة.. عامل وحدة بين المغرب والدول الإفريقية"، "جهود مسلمي الهند في خدمة الحديث الشريف"، "اختلاف الفقهاء في اجتهاداتهم وطرق الاستفادة منه"، "ثوابت الهوية الإسلامية في إفريقيا" و"تعليم الدين في مدارس المملكة المغربية ومقاصده الكونية".

وجرى العرف في هذه الدروس، وقبل أن يصعد المحاضر إلى المنبر لإلقاء الدرس، أن يتلو أحد القراء المشهورين من المغرب أو خارجه آيات قرآنية.

وعند حضور العاهل المغربي، وبعد أن يلقي تحيته على الضيوف، يتقدم أحد العلماء لإلقاء درسه أمامه في مدة تتراوح بين 50 و60 دقيقة، وينقل هذا الدرس عبر أمواج الإذاعة والتلفزيون مباشرة.

وتمثل "الدروس الحسنية" مناسبة للعلماء القادمين من خارج المغرب، لإلقاء دروس ومحاضرات في بعض المساجد والجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف، سواء في العاصمة الرباط أو مدن أخرى.

*وكالة أنباء الأناضول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - والي الأحد 10 يونيو 2018 - 13:21
انا شخصيا كيبن ليا غي تدواز الوقت وصافي الدروس لي كيلقوها السيوخ لا تفيد في شيئ
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78
2 - Rachid الأحد 10 يونيو 2018 - 13:24
ونحن نطالب الريسوني بالتقليل من الاسراف في مدح الاخوان والعدالة والتنمية ..........
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-47
3 - adil Chicoutimi الأحد 10 يونيو 2018 - 13:31
كندا و أمريكا دولتان قواتنا. اقتصاديا و اجتماعيا الحمد لله نعيش في أحسن الضروف كل شيء متوفر. الطب المدارس المرافق الرياضية . أما عن حكامها فهم كباقي الشعب يشتمون عندما يخطؤون و لا يعضمون لكي يعطوا المزيد. أما العش فهو شعب واعي و يحترم القنوت. أما المغرب فرباعي المنافقون . الملك يجب ان يحترم ولاكن يجب ان يقوم بعمله أما الصمت و ترك اللوبيات ينهبون الشعب فهو لا يجوز.
شكرا هسبريس
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85
4 - farouk الأحد 10 يونيو 2018 - 13:33
اظن ان ليس هناك من يجبرك على المدح وبما انك قد اخترت الدرس الذي ستليقيه امام الملك والمشاهدين فالحرية بين يديك وانت المسؤول في تركبة الموضوع واما المدح فانما هو صفة من صفات الادب والاخلاق وحسن المعاملة .
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-65
5 - عمق الاطلس الكبير الأحد 10 يونيو 2018 - 13:36
ما شاء الله...لعجب...ولو شي واحد فيهم قد يتكلم على الامية والبطالة والهشاشة والفقر وتهنهميش الشعب المسلم ...ما كاين غير مدح في مدح ونسو رسول الله عليه الصلاة والسلام كنتم خير امة اخرجت للناس ...تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
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64
6 - prof الأحد 10 يونيو 2018 - 13:41
الدنيا لا تدوم سنموت. أن تدخل الجنة هو الهدف وهذا يتم برحمة الله و حده لا شريك له.
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27
7 - مهتم الأحد 10 يونيو 2018 - 13:43
من العادي أن تطرح بعض الملاحظات على هذه الدروس سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.
فمن حيث الشكل يوجد تحفظ على الاختلاط بين الرجال و النساء الحاضرين و على تموضع الخطيب وأيضا على البروتوكولات عند بداية ونهاية الدرس... اما من ناحية المواضيع. فهي على اختلافها. إلا أنها لا تشكل أهمية بالنسبة لعامة الشعب.
لكن تبقى الدروس الحسنية الرمضانية سنة حميدة و مميزة للمغرب في هذا الشهر الكريم.. نتمنى ان تستمر.
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-11
8 - المهدي الأحد 10 يونيو 2018 - 13:49
ورد في بداية المقال ان الدروس الحسنية منذ أكثر من قرن على انطلاقها دأبت على مناقشة مشاكل الأمة الاسلامية .. لا نعلم بالضبط كم من درس ألقي على امتداد نصف قرن لكن ما نعلمه يقينا هو ان مشاكل الأمة الاسلامية تفاقمت بشكل يقترب من الخراب خلال النصف قرن الأخير .. على مستوى الأفراد انهارت الأخلاق واستفحلت الرذائل وبرزت نتوءات ظلامية متطرفة وعلى مستوى الدول تفككت دول إسلامية وأصبحت في خبر كان وأصبح المسلم عدو المسلم لتبقى مواعظ الدروس الحسنية في واد وواقع الشعوب الاسلامية في واد آخر .. ومع ذلك فهي تدور ...
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19
9 - الوادنوني الأحد 10 يونيو 2018 - 13:50
اتفق مع السي الريسوني فيما يخص نوعية العلماء المشاركين وادعو وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الى مراجعة اختياراتها بالتركيز اكثر على علماء المغرب كما كان العهد ايام الحسن الثاني رحمه الله حيث كان مشايخ من القرويين يقدمون دروسا رائعة في مجال الفقه والحديث. مثل الشيوخ عبد الكريم الداودي ومكمد الازرق وبن الصديق وغيرهم. هذه فرصة للتعريف بالنبوغ المغربي. ثم هناك سنة حميدة توقفت وهي مناقشة الدرس في اليوم الموالي. وأخيرا لماذا لا يتخلص مقدمو الدرروس من عادة تلاوة عشرات الصحفات في سباق مع الزمن مما يفقد متعة المتابعة والاستفادة.
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5
10 - بين المدح و الدعاء الأحد 10 يونيو 2018 - 13:52
الدعاء لولي الامر بالتوفيق و دوام الصحة و العافية واجب على الخاصة والعامة .
الاشادة باعماله الحسنة ليثابر عليها امر محمود.
المدح المفرط المقزز فيه نفاق لا يحبه الملوك المغاربة انفسهم وهي بدعة مشرقية.
ولقد سبق للحسن الثاني ان نبه علنا و صراحة الاستاذ التازي الى التزام الاعراف المرعية في الدعاء لما دعا لوالدته لكونها لا تشارك في الحكم ولا دور لها فيه.
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-10
11 - rachid الأحد 10 يونيو 2018 - 14:01
المادح قد يفرط فينتهي به إلى الكذب .قال خالد بن معدان: من مدح إماماً أو أحداً بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه.

عَنْ أَبِى مُوسَى رضي الله عنه قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُثْنِى عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ: «لَقَدْ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ».

وإنما قال هذا، والله أعلم، لئلا يغتر الرجل بكثرة المدح، ويرى أنه عند الناس بتلك المنزلة، فيترك الازدياد من الخير ويجد الشيطان إليه سبيلا، ويوهمه في نفسه حتى يضع التواضع لله، وكان السلف يقولون: إذا أثنى على أحدهم: اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرًا مما يظنون. وقال يحيى بن معاذ: العاقل لا يدعه ما ستر الله عليه من عيوبه بأن يفرح بما أظهره من محاسنه
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2
12 - ABARAN الأحد 10 يونيو 2018 - 14:04
لحوم العلماء مسمومة عبارة ترفع كسيف مسلط على رقاب كل من ينتقد رجال الدين وتجاره .
ممارسات كثير من شيوخ الإسلام,في حين هي مجرد عبارة قالها ابن عساكر في ظل الصراع بين الفرق والمذاهب الإسلامية ودفاعا عن الإمام الأشعري, يعني لا داعٍ لإرهابنا بعبارة قالها رجل دفاعاً عن أخر, فلا هم مقدسين ولالحومهم مسمومة.
يقول العقاد (الدين الإسلامي دين لايعرف الكهانة ولايتوسط فيه السدنة والأحبار بين المخلوق والخالق ولايفرض على الإنسان قرباناً يسعى به إلى المحراب بشفاعة من ولي متسلط أو صاحب قداسة مطاعة فلا ترجمان فيه بين الله

الكهنوت الإسلامي كالكهنوت المسيحي في عصور أوروبا المظلمة, العصر المظلم الدموي الذي عاشته أوروبا في القرون الوسطى مثله بل وأسوأ منه نعيشه اليوم, وعصرنا أظنه الأكثر دموية في تاريخ البشرية, ربما لان أوروبا وقتها لم تعرف التفخيخ والتفجير والأحزمة الناسفة والانتحاريين كما هو حاصل اليوم طبعاً "ووكلاء السماء"هم من يفتي ويحرض على سفك الدم والقتل الجماعي للناس ويذبح المسلم أخاه وكأنه يذبح خروف ويشق صدره ويخرج قلبه ويأكله بإسم الله والجهاد!
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1
13 - العلماء الأحد 10 يونيو 2018 - 14:07
هذه الدروس فكرة طيبة تُبين ٱهتمام المغرب بالعلم و العلماء،فقط نتمنى أن يقوم بالدرس علماء فيهم خشية الله و التقوى و لا يَبْتغون بذلك عرضاً مِن أعراض الدنيا الفانية.و من الأفضل ٱجتناب الإفراط في المدح لأنه يضرُّ بنفسية الممدوح أكثر مما ينفعه،و قد كان السلف يكرهون من يُكثِرُ مَدْحَهم خوفا من مداخل إبليس الذي يتربَّصُ بالبشر.قال عمر ٱبن عبد العزيز لأحد العلماء من بِطانَتِه (كن معي دائماً وانْظر فيما أحكُم ، فإن رأيتني ظلمتُ فأمْسِكني من تَلابيبي وهُزَّني هَزاًّ شديداً وقل لي : اتق الله يا عمر فإنَّك ستموت هذه وظيفتك)
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0
14 - مواطن مغربي الأحد 10 يونيو 2018 - 14:16
المدح والدعاء لأمير المؤمنين يعبر عن رفعة أخلاق العلماء الذين يلقون الدروس الحسنية. الريسوني ينتقد لأنه لم تتم دعوته لحضور هذه الدروس الحسنية. هذه هي طبيعة الإخوانجيين المتأسلمين.
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