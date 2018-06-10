الملك يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع البرتغال

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البرتغالي الصديق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك "وإذ أشيد بروابط الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع بين بلدينا، أؤكد لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل توطيد الشراكة المغربية البرتغالية، بما يجعلها نموذجا للتعاون المثمر وحسن الجوار في منطقتنا".