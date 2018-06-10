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الرئيسية | مدارات | الملك يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع البرتغال

الملك يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع البرتغال

الملك يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع البرتغال
هسبريس - و.م.ع
الأحد 10 يونيو 2018 - 18:07

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البرتغالي الصديق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك "وإذ أشيد بروابط الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع بين بلدينا، أؤكد لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل توطيد الشراكة المغربية البرتغالية، بما يجعلها نموذجا للتعاون المثمر وحسن الجوار في منطقتنا".

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1 - كوايري الأحد 10 يونيو 2018 - 18:16
حتى هوما غادي يطوروا معانا العلاقة ف المونديال
بلا شك :)
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