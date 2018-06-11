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الرئيسية | مدارات | وفد مغربي جديد يطير إلى تل أبيب للاحتفال بذكرى تأسيس "إسرائيل"

وفد مغربي جديد يطير إلى تل أبيب للاحتفال بذكرى تأسيس "إسرائيل"

وفد مغربي جديد يطير إلى تل أبيب للاحتفال بذكرى تأسيس "إسرائيل"
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:00

بعد الزيارة التي باشرها وفد مغربي أمس الأحد إلى إسرائيل، طارت مجموعة مغربية جديدة مكونة من 6 أشخاص منخرطين في نادي ميمونة المغربي، برفقة رئيس الطائفة اليهودية بمراكش جاكي كادوش، إلى تل أبيب في إطار زيارة لمنظمة "أي جي سي"، إحدى أقوى التنظيمات الإسرائيلية المتواجدة بأمريكا التي تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس "دولة" إسرائيل.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "أعضاء النادي الذي أسسه طلبة مقربون من المستشار الملكي أندري أزولاي، يتابعون دراستهم بجامعة الأخوين في إفران، ويهدفون من خلاله إلى رد الاعتبار إلى التراث اليهودي والدفاع عن روح التسامح بين المكونات الدينية بالمغرب".

وأضافت المصادر ذاتها أن "المنظمة الإسرائيلية الأمريكية هي من بين أشرس اللوبيات الإسرائيلية التي تدافع عن مغربية الصحراء داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق لرئيسها جاسون إسحاقسون أن تلقى سنة 2009 وساما ملكيا من درجة فارس، سلمه إياه حينها الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة في نيويورك محمد لوليشكي".

وكان وفد مغربي يضم 11 فردا يُمَثِّلُونَ منظمات المجتمع المدني قد باشروا مساء أمس الأحد زيارة إلى إسرائيل للاجتماع بأعضاء الكنيسيت والعديد من المسؤولين، وتفقد معاهد البحوث الشرق أوسطية، ومتحف المحرقة ياد فاشيم، ومركز تراث يهود شمال إفريقيا.

ورغم الجدل الكبير الذي أثارته زيارة وفد صحافي مغربي مطلع فبراير الماضي إلى إسرائيل، فقد تنقل مهندسون وكتاب ومخرجون ورجال أعمال مغاربة، بحسب ما أوردته صفحة "إسرائيل تتكلم العربية"، لزيارة مدن حيفا وأورشليم القدس، وبعض الأماكن الإسلامية المقدسة، فضلا عن لقاء مع طلاب يشاركون في دورة لتعليم اللغة المغربية اليهودية المحكية.

من جهته، قال خالد السفياني، المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، إن "مسألة الإدانة لم تعد تكفي، خصوصا أن الجرائم الصهيونية وصلت ذروتها في المراحل الأخيرة، سواء في قطاع غزة أو المناطق الفلسطينية الأخرى"، مضيفا أن "العالم بأسره يدين الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، بما فيها الماسونية العالمية".

واعتبر السفياني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مثل هذه الزيارات هي حُقَنٌ لزرع الحياة في كيان متهالك، وتأتي للتخفيف من وطأة المقاطعة والحصار الذي تفرضه الدول على إسرائيل، وكذلك لإعطاء نفس جديد لارتكاب جرائم ضد المقدسات"، لافتا إلى أن "كل من يذهبون يلتقون بقيادات المخابرات الإسرائيلية في تمهيد لاستخدامهم لزعزعة استقرار المملكة".

وطالب السفياني المسؤولين بـ"التعامل بجدية وإنفاذ القانون لمعاقبة المتخابرين مع دولة أجنبية عدوة مجرمة"، مشددا على "استعجالية إخراج قانون معاقبة التطبيع مع إسرائيل إلى الوجود، في ظل وضوح موقف الملك الداعم للفلسطينيين بإقامة مستشفيات ميدانية وعسكرية وإرسال عدة مساعدات للمتضررين من الإجرام الاسرائيلي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - عبد الله الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:12
في اسرائيل مئات الالاف من اليهود المغاربة الذين لا يزالوا يحملون الجنسية المغربية و في المغرب يوجد عدد كبير لهم علاقة بهود مغاربة .
اذن طبيعي ان تزور وفودا مغاربة اسرائل و ما هو الضرر من ذلك .
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-12
2 - الحسين الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:17
تمرغوا في ضلالتتكم ، كأن جميع من صلبوا في يافا وفي حيفا ليسوا من سلالتكم. تغوص القدس في دمها وأنتم صريعو شهواتكم. بعتم الله بعتم القدس . متى يا مهرولون تفهموا متى يستيقظ الإنسان في ذواتكم ؟
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12
3 - sou الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:19
Quell est la procedure d’octroie de visa
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-8
4 - al3arandass الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:19
ذكرى تأسيس الكيان الصهيوني هي ذكرى احتلال فلسطين، فأي شخص يحتفل بالتأسيس إنما هو يحتفل بالاحتلال
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26
5 - عبدو الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:20
نحن ليس لدينا اي مشكل مع اسرءيل .دولة اسرءيل تحترم سيادة المغرب و تقف مع المغرب ضد اعداءه...مرحبا باسرءيل في بلدهم التاني و مرحبا في بلاد اسرءيل...نعم اسرءيل لديها صراع مع فلسطين و تلك الارص مغروفة في التاريخ انها ارض بي اسرءيل فمن حق اسرءيل الدفاع عن ارضها....
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-31
6 - صاغرو الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:20
وماذا عن المتخابرين مع نظام بشار وايران وفرنسا.
مشكلة فلسطين خلقها العرب وخانها العرب.
لا علاقة للمغاربة بمشاكل الفلسطينييين.
عندما سيتفق العرب على امر ما سيكون المغرب معهم.
الا بكفيك هذا
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-15
7 - Mahzala الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:20
القوي يأكل الضعيف مع ان الضعيف يمكن ان يكون قويا ادا تخلي عن أيمانه ومبادءه الأنسانية ليصبح حيوان يخرج مخالبه في غابة يسكنها الوحوش وحينها سوف تكون حرب ابدية بين البشر حتا لايبقا في هده لارض احد
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5
8 - مدوخ الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:22
عواشركم مبروكة ادا كانت هده الزيارة تخدم القضية الوطنية الاولى فلا باس بها لان الصهاينة بجوارنا وهم على استعداد ان يتحالفو مع الشيطان للمس بوحدتنا السياسة مصالح ونفاق
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-9
9 - الوافي الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:26
اسرائيل دولة ذات مؤسسات أكثر دمقرطة من الدول العربية وحققت لشعبها في ظرف وجير من ديموقراطية وحرية ورفاهية ما فشلت فيه دول الملكيات والأنظمة العسكرية في قرون من الزمن، علينا ان نتبع مصالحنا عوض أكذوبة العروبة والأخوة وما شابه ذلك من حكايات لا تغني ولا تسمن من جوع.
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-6
10 - wood الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:26
موقف المغرب من القضية الفلسطنية هو نفس موقف جميع الانظمة العربية و هو ازدواجية الخطاب ، فهم في الخفاء يربطون علاقات اقتصادية و سياسية و استخباراتية مع اليهود لما لديهم من نفود في الساحة الدولية و خصوصا اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الامريكية للحفاظ على كراسيهم . و خطاب أخر موجه للعامة او المداويخ بدعم الشعب الفلسطيني لأخد حقوقه . فهذا الامر لا ينطبق على الدول التي تصنف رجعية بل حتى التي تدعي الممانعة كسوريا و إيران فكانت دائما قنوات اتصال و تنسيق بينها و بين أسرائيل . فالكل يستعمل الفلسطينين كوسيلة ضغط لمسائل و مصالح تخصه !!!
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12
11 - زكريا الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:27
دماء شهداء الجمعة الماضي لم تجف بعد ... اين انسانيتكم ؟
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10
12 - jardins des fraises الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:27
les six personnes ne représentent pas le Maroc.
c'est très peut .normalement plus , au moins, 500 personnes , enfin ! c'est un début , bientôt un consulat
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4
13 - Mann الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:28
6 أشخاص ! ماذا يمثلون هؤلاء بالنسبة ل 40 مليون مغربي .. الصهاينة بتفوقهم الإعلامي و المالي بمساعدة أمريكا و جميع الدول الأوربية تقريبا يريدون بأي طريقة توهين العالم على أن هناك متعاطفين معهم .. لكن الناس ليسوا أغبياء و جرائم الصهاينة بينة للعيان .. لكم أيها الصهاينة في نظام الابرتايد الذي كان في جنوب افريقيا مثلا على زوالكم مهما طال الزمن
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6
14 - Yosf الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:30
كل الناس اخوة وهم جسم احد، ومن يحترم الارض كما هي ومرتبط بها وليس بإديولوجية غريبة تخرب الارض الحبيبة ، فهو اخ لنا في الانسانية او المواطنة.
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1
15 - رشيد الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:31
قمة التناقض: رئيس اللوبي الاسرائيلي الامريكي المدافع عن الصحراء يوشح بوسام ملكي من درجة فارس و هناك مستشار ملكي يهودي و تقام مستشفيات ميدانية للفلسطينيين و موقف ملكي واضح ! حريييييرة هادي
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6
16 - المغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:31
أعتقد أن من حق أي مواطن مغربي أن يسافر إلى حيث يريد، بما في ذلك إسرائيل، و كذلك من حق الكفاءات و المؤسسات المغربية الإستفادة من التفوق العلمي و التكنولوجي الإسرائيلي و من الوزن الدبلوماسي لهذا البلد.
في نظري، العلاقات الخارجية للدولة تُبنى على المصالح و بالنسبة لنا كدولة مصالحنا مع إسرائيل كبيرة، و وجود علاقات حتى لو كانت رسمية بين المغرب و الدولة العبرية لن يضر أبدا مصالح المغرب مع الأطراف العربية في النزاع المزمن في الشرق الأوسط.
و إذا اقضت المصلحة وجود علاقات مع إيران فالسلوك الطبيعي أن ترتبط الرباط، في نفس الوقت، مع تل أبيب و طهران، من منطلق سيادي و دون ولاءات، هذه هي السياسة الدولية.
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0
17 - مول لمطرقة الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:32
عندي جمعية إسمها تدافع عند مغربية الصحراء او دابا خاصني لفلوس و الدعم باش نرسل الى كوكب زحل وفد من الجمعية ديالي باش التقي بواحد من اكبر لوبيات الفضاء للدفاع عن مغربية الصحراء.
رفعت الجلسة....
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4
18 - مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:32
Israël est un pays démocratique et civilise et avancé dans touts les domaines où résident un Milon d'origine maghrébins et qu'il est toujours de notre coté eux ils Vien nous rendre visite nous aussi ont doit aller leurs rendre visite quant à nous frères palestiniens ils sont aussi bien avec israéliens que avec les arabes malheureusement
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-2
19 - bouaazza الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:33
S'il y avait des hommes au Maroc ça serait!!Des marocaines qui se font abuser sexuellement en Espagne,des marocaines mulets entre Ceuta et Mllila,des marocaines font le trottoir en Europe,des marocaines boniches chez les pétrodollars...ça se comprend de voir les soi-disant hommes avec des djellaba rose,verte,mauve ....les soi-disant homme sont devenus des chiakhes hachakom
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4
20 - الخفاش الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:35
مجموعة مغربية جديدة مكونة من 6 أشخاص منخرطين في نادي ميمونة المغربي، برفقة رئيس الطائفة اليهودية بمراكش جاكي كادوش .
هاؤلاء الاشخاص مجرد اناس عاددين في رحلة سياحية الى اسرائيل ، لايمتلون اي جهة رسمية مغربية لانهم ليسو من النخبة ، هم يمتلون انفسهم فقط .
اما الجهات الرسمية المغربية فهي تساند فلسطين .
مستشفى عسكري في غزة بطاقم متكامل من الاطباء و ادوية زائد اعانات غذائية و اغطية هاذا هو الموقف الرسمي المغربي
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4
21 - عابر الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:35
ليس غريب ومفاجئ العام والخاص يعلم ان المغرب محمية صهيونية
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0
22 - H MEN الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:40
800 الف اسرائيلي اصلهم مغربي وهناك الكثير من اليهود المغاربة في فرنسا وكندا يحبون بلدهم وبلد اجداد اجدادهم.المغاربة يجب ان لا ينسو معاناة الفلسطينيين ويبقو في موقع حق بين الاثنين
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1
23 - م المصطفى الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:44
لا أحد ينكر أو يتجاهل او يقصر في حب المغاربة قاطبة كيفما كان لونهم أو دينهم أو معتقداتهم. واليهود مثال حي لهذه الشريحة من المواطنين التي عاشت وتعيش في بلدها المغرب معززة مكرمة، يحميها حبها لوطنها وروح التسامح والاحترام السائد بين المواطنين.
لكن هذا الحب لا يجوز لا دينيا ولا اخلاقيا ولا حتى إنسانيا أن يتجاوز حدود المغرب ويصل إلى اسرائيل للإحتفال بذكرى وجوده إلى جانب دولة فلسطين التي يذبح ويقتل فيها أبناؤها وبناتها وأطفالها وشيوخها وتهدم البيوت عليهم كل يوم.
والشكر موصول لكل مواطن مسلم كان أو يهودي سواء داخل المغرب أو خارجه الذي يدافع عن وحدتنا الترابية.
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0
24 - مسلم مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:47
لن يهدأ المظلوم وبالأخص المستضعف لأنه "صاحب قضية حق وحقيقة قضية عادلة متصلة بالسماء يرابط لها ويراهن عليها، ويربط مستقبله ومستقبل وطنه بهذه القضية المحورية في حياته." كما يقول البعض،وهو. يعلم أن الموت في سبيل الله شرف ومنزلة عظيمة لا يقل عنها الحياة في سبيلها أو الحبس من أجلها ،والله ينصر عبده المظلوم ولو بعد حين،"لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤمنون بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ" ( الروم،5).
.( والظالم لن يهنأ ...فدعوات المظلومين له بالمرصاد ترفع للسماء كالشرارة ليس بينها وبين الله حجاب)يقول آخرون ،،و يقول صلى الله عليه وسلم: «اتَّقوا دعوةَ المظلومِ فإنَّها تصعدُ إلى السَّماءِ كأنَّها شرارةٌ» (حسن)
فالفرج والفتح من الله:" وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا "(الفرقان ،27)،يومئد لا ينفع ندم النادمين ولا حسرة المتحسرين السابقين الى التطبيع بذل،".سينجلي البدر يوما وسنصلي إن شاء الله في المسجد الأقصى بعاصمة الأمة الإسلامية،القدس شاكرين لله.
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25 - Ah bon الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:47
إذا كانت الزيارة من شأنها إرضاء اللوبي اليهودي الذي تقولون عنه يدافع عن الصحراء، أنا أقول لا حاجة لنا بالصحراء إذا كانت على حساب فلسطين
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26 - عبد السلام اطراشلي الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:48
إنه التطبيع بشكل سلس ولا اعتراض عليه من السلطات المسؤولة.
يتسابقون على إسرائيل واخواننا الفلسطينيين يقتلون بشكل ممنهج وعلى مرءى من كل من يزعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
روح الفلسطيني لا تساوي أي قيمة.
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27 - massi الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:51
اشرس المواطنين الدين يدافعون عن المغرب هم إخواننا اليهود المغاربة اكن لهم الاحترام و التقدير و يجب على الدولة المغربية فتح العلاقة الدبلوماسية مع إسرائيل اما الإسلام و خزعبلات الاشقاء لا تنفع و هدا خطاب الدواعش
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28 - كابتن ماجد مقاطع الاثنين 11 يونيو 2018 - 13:52
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. الله إجا. زكم بخير طلو على خوتكم في غزة كولوليهم مبروك رمضان و العيد .
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