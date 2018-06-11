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كُتّاب وآراء
وفد مغربي جديد يطير إلى تل أبيب للاحتفال بذكرى تأسيس "إسرائيل"
بعد الزيارة التي باشرها وفد مغربي أمس الأحد إلى إسرائيل، طارت مجموعة مغربية جديدة مكونة من 6 أشخاص منخرطين في نادي ميمونة المغربي، برفقة رئيس الطائفة اليهودية بمراكش جاكي كادوش، إلى تل أبيب في إطار زيارة لمنظمة "أي جي سي"، إحدى أقوى التنظيمات الإسرائيلية المتواجدة بأمريكا التي تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس "دولة" إسرائيل.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "أعضاء النادي الذي أسسه طلبة مقربون من المستشار الملكي أندري أزولاي، يتابعون دراستهم بجامعة الأخوين في إفران، ويهدفون من خلاله إلى رد الاعتبار إلى التراث اليهودي والدفاع عن روح التسامح بين المكونات الدينية بالمغرب".
وأضافت المصادر ذاتها أن "المنظمة الإسرائيلية الأمريكية هي من بين أشرس اللوبيات الإسرائيلية التي تدافع عن مغربية الصحراء داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق لرئيسها جاسون إسحاقسون أن تلقى سنة 2009 وساما ملكيا من درجة فارس، سلمه إياه حينها الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة في نيويورك محمد لوليشكي".
وكان وفد مغربي يضم 11 فردا يُمَثِّلُونَ منظمات المجتمع المدني قد باشروا مساء أمس الأحد زيارة إلى إسرائيل للاجتماع بأعضاء الكنيسيت والعديد من المسؤولين، وتفقد معاهد البحوث الشرق أوسطية، ومتحف المحرقة ياد فاشيم، ومركز تراث يهود شمال إفريقيا.
ورغم الجدل الكبير الذي أثارته زيارة وفد صحافي مغربي مطلع فبراير الماضي إلى إسرائيل، فقد تنقل مهندسون وكتاب ومخرجون ورجال أعمال مغاربة، بحسب ما أوردته صفحة "إسرائيل تتكلم العربية"، لزيارة مدن حيفا وأورشليم القدس، وبعض الأماكن الإسلامية المقدسة، فضلا عن لقاء مع طلاب يشاركون في دورة لتعليم اللغة المغربية اليهودية المحكية.
من جهته، قال خالد السفياني، المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، إن "مسألة الإدانة لم تعد تكفي، خصوصا أن الجرائم الصهيونية وصلت ذروتها في المراحل الأخيرة، سواء في قطاع غزة أو المناطق الفلسطينية الأخرى"، مضيفا أن "العالم بأسره يدين الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، بما فيها الماسونية العالمية".
واعتبر السفياني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مثل هذه الزيارات هي حُقَنٌ لزرع الحياة في كيان متهالك، وتأتي للتخفيف من وطأة المقاطعة والحصار الذي تفرضه الدول على إسرائيل، وكذلك لإعطاء نفس جديد لارتكاب جرائم ضد المقدسات"، لافتا إلى أن "كل من يذهبون يلتقون بقيادات المخابرات الإسرائيلية في تمهيد لاستخدامهم لزعزعة استقرار المملكة".
وطالب السفياني المسؤولين بـ"التعامل بجدية وإنفاذ القانون لمعاقبة المتخابرين مع دولة أجنبية عدوة مجرمة"، مشددا على "استعجالية إخراج قانون معاقبة التطبيع مع إسرائيل إلى الوجود، في ظل وضوح موقف الملك الداعم للفلسطينيين بإقامة مستشفيات ميدانية وعسكرية وإرسال عدة مساعدات للمتضررين من الإجرام الاسرائيلي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
اذن طبيعي ان تزور وفودا مغاربة اسرائل و ما هو الضرر من ذلك .
مشكلة فلسطين خلقها العرب وخانها العرب.
لا علاقة للمغاربة بمشاكل الفلسطينييين.
عندما سيتفق العرب على امر ما سيكون المغرب معهم.
الا بكفيك هذا
c'est très peut .normalement plus , au moins, 500 personnes , enfin ! c'est un début , bientôt un consulat
في نظري، العلاقات الخارجية للدولة تُبنى على المصالح و بالنسبة لنا كدولة مصالحنا مع إسرائيل كبيرة، و وجود علاقات حتى لو كانت رسمية بين المغرب و الدولة العبرية لن يضر أبدا مصالح المغرب مع الأطراف العربية في النزاع المزمن في الشرق الأوسط.
و إذا اقضت المصلحة وجود علاقات مع إيران فالسلوك الطبيعي أن ترتبط الرباط، في نفس الوقت، مع تل أبيب و طهران، من منطلق سيادي و دون ولاءات، هذه هي السياسة الدولية.
رفعت الجلسة....
هاؤلاء الاشخاص مجرد اناس عاددين في رحلة سياحية الى اسرائيل ، لايمتلون اي جهة رسمية مغربية لانهم ليسو من النخبة ، هم يمتلون انفسهم فقط .
اما الجهات الرسمية المغربية فهي تساند فلسطين .
مستشفى عسكري في غزة بطاقم متكامل من الاطباء و ادوية زائد اعانات غذائية و اغطية هاذا هو الموقف الرسمي المغربي
لكن هذا الحب لا يجوز لا دينيا ولا اخلاقيا ولا حتى إنسانيا أن يتجاوز حدود المغرب ويصل إلى اسرائيل للإحتفال بذكرى وجوده إلى جانب دولة فلسطين التي يذبح ويقتل فيها أبناؤها وبناتها وأطفالها وشيوخها وتهدم البيوت عليهم كل يوم.
والشكر موصول لكل مواطن مسلم كان أو يهودي سواء داخل المغرب أو خارجه الذي يدافع عن وحدتنا الترابية.
.( والظالم لن يهنأ ...فدعوات المظلومين له بالمرصاد ترفع للسماء كالشرارة ليس بينها وبين الله حجاب)يقول آخرون ،،و يقول صلى الله عليه وسلم: «اتَّقوا دعوةَ المظلومِ فإنَّها تصعدُ إلى السَّماءِ كأنَّها شرارةٌ» (حسن)
فالفرج والفتح من الله:" وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا "(الفرقان ،27)،يومئد لا ينفع ندم النادمين ولا حسرة المتحسرين السابقين الى التطبيع بذل،".سينجلي البدر يوما وسنصلي إن شاء الله في المسجد الأقصى بعاصمة الأمة الإسلامية،القدس شاكرين لله.
يتسابقون على إسرائيل واخواننا الفلسطينيين يقتلون بشكل ممنهج وعلى مرءى من كل من يزعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
روح الفلسطيني لا تساوي أي قيمة.