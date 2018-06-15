24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:33
|16:13
|19:44
|21:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأعرج خارج اجتماع "إعلام شرعية اليمن" بجدة
- الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط
- عفو ملكي لفائدة 707 أشخاص بمناسبة عيد الفطر
- تغيرات عيد الفطر في المملكة .. "الرسائل القصيرة" تعوض صلة الرحم
- النخبة المغربية تخوض آخر تمرين قبل البروز في مونديال روسيا
تنظيمات يسارية تحشد للإضراب العام .. ومنيب: الحكومة لا تحكم (5.00)
- "الدب الروسي" يفتتح كأس العالم 2018 بالتهام "الأخضر السعودي" - (306)
- عيد الفطر غدا الجمعة بالمغرب .. وهسبريس تهنئ زوارها الكرام - (197)
- بتعليمات من الملك .. المغرب سيترشح لتنظيم كأس العالم 2030 - (184)
- العراق: لهذه الأسباب لم نصوت على الملف المغربي - (89)
- حلم المغرب بالمونديال يصطدم برغبة صينية وبريطانية وملف ثلاثي - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرئيس الجزائري يهنئ المغاربة بحلول عبد الفطر
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة حلول عيد الفطر.
وقال الرئيس: "يسعدني، ونحن نحتفي بحلول عيد الفطر المبارك، أن أعرب لجلالتكم ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والهناء وطول العمر، وللشعب المغربي الشقيق باطراد الرقي و الرخاء في كنف الأمن والاستقرار".
وتضرع بوتفليقة إلى العلي القدير، بتعبير البرقية نفسها، "أن يتقبل صالح منا الأعمال ويعيد هذه المناسبة الجليلة، علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة، بمزيد من الخير والمسرات وأن يحقق لها ما تطمح إليه من تقدم ونماء وازدهار". كما اغتنم الرئيس الجزائري هذه المناسبة المباركة ليعرب لملك المغرب عن "الرغبة الأكيدة في توطيد أواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين ،والارتقاء بها إلى مرتبة تستجيب لتطلعات قائدي البلدين في التقدم والرفاه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
عيد مبارك سعيد لكم وللشعب الجزائري الشقيق باليمن والخير إن شاء الله. شكرا ونسأل الله العزيز الجبار أن يلم شملنا ويلطف الأجواء بيننا وأن نكون نعم الإخوان والجيران.
ومرة أخرى شكرا فخامة الرئيس ونسأل الله لكم السلامة والصحة والعافية ولجميع الجزائريين إن شاء الله
ويتوفيق لفريق الوطني المغربي في هذا العرس الكروي اطلب منكم ان تثبتو لسعودين انكم رجال ولا يغويكم المال وسوف ترون كيف يخرجون من هذه الدورة مطئطئين الرؤوس