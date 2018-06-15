الرئيس الجزائري يهنئ المغاربة بحلول عبد الفطر

هسبريس ـ و.م.ع

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال الرئيس: "يسعدني، ونحن نحتفي بحلول عيد الفطر المبارك، أن أعرب لجلالتكم ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والهناء وطول العمر، وللشعب المغربي الشقيق باطراد الرقي و الرخاء في كنف الأمن والاستقرار".

وتضرع بوتفليقة إلى العلي القدير، بتعبير البرقية نفسها، "أن يتقبل صالح منا الأعمال ويعيد هذه المناسبة الجليلة، علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة، بمزيد من الخير والمسرات وأن يحقق لها ما تطمح إليه من تقدم ونماء وازدهار". كما اغتنم الرئيس الجزائري هذه المناسبة المباركة ليعرب لملك المغرب عن "الرغبة الأكيدة في توطيد أواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين ،والارتقاء بها إلى مرتبة تستجيب لتطلعات قائدي البلدين في التقدم والرفاه".