24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جراحة ناجحة لمصاب بورم خبيث في الحسيمة (5.00)

  2. غلاء المعيشة (5.00)

  3. محامون ينبشون الفتنة و"قداسة التاريخ" بخريبكة (5.00)

  4. تنظيمات يسارية تحشد للإضراب العام .. ومنيب: الحكومة لا تحكم (5.00)

  5. بخصوص حجم هلال شوال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الرئيس الجزائري يهنئ المغاربة بحلول عبد الفطر

الرئيس الجزائري يهنئ المغاربة بحلول عبد الفطر

الرئيس الجزائري يهنئ المغاربة بحلول عبد الفطر
هسبريس ـ و.م.ع
الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:23

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال الرئيس: "يسعدني، ونحن نحتفي بحلول عيد الفطر المبارك، أن أعرب لجلالتكم ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والهناء وطول العمر، وللشعب المغربي الشقيق باطراد الرقي و الرخاء في كنف الأمن والاستقرار".

وتضرع بوتفليقة إلى العلي القدير، بتعبير البرقية نفسها، "أن يتقبل صالح منا الأعمال ويعيد هذه المناسبة الجليلة، علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة، بمزيد من الخير والمسرات وأن يحقق لها ما تطمح إليه من تقدم ونماء وازدهار". كما اغتنم الرئيس الجزائري هذه المناسبة المباركة ليعرب لملك المغرب عن "الرغبة الأكيدة في توطيد أواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين ،والارتقاء بها إلى مرتبة تستجيب لتطلعات قائدي البلدين في التقدم والرفاه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - abdo الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:28
عيد مبارك سعيد بالشفاء والصحة ودوام العافية ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - سعيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:35
تقبل الله منا منكم الصيام.وعيد مبارك على جميع الأمة الإسلامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - يوسف المغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:37
و نحن كمغاربة نتمنا لأشقائنا الجزائريين عيد مبارك سعيد و للرئيس بالصحة و العافية و أن تزول الخلافات و نصبح أمة واحدة إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ادريس من البيضاء الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:38
شكرا لفخامة عبد العزيز بوتفليقة.
عيد مبارك سعيد لكم وللشعب الجزائري الشقيق باليمن والخير إن شاء الله. شكرا ونسأل الله العزيز الجبار أن يلم شملنا ويلطف الأجواء بيننا وأن نكون نعم الإخوان والجيران.
ومرة أخرى شكرا فخامة الرئيس ونسأل الله لكم السلامة والصحة والعافية ولجميع الجزائريين إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - IBN JAZAIER الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:39
عيد سعيد لجميع اخواننا المغاربة وخاصتا عائلة عائلة الحضراوي بمدينة سيدي بنور
ويتوفيق لفريق الوطني المغربي في هذا العرس الكروي اطلب منكم ان تثبتو لسعودين انكم رجال ولا يغويكم المال وسوف ترون كيف يخرجون من هذه الدورة مطئطئين الرؤوس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - عثمان الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:40
تحياتي اخوان الجزائر على تعوان مع المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - hassan الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:40
أحب الشعب الجزائري الشقيق نحن منهم وهم منا دم واحد ولغة واحدة ودين واحد أطلب من الله أن تفتح الحدود بيننا ونبني دولة واحدة كبيرة قوية إقتصادية وعسكريا ترعب العالم ويضرب لها ألف حساب ويعيش الشعبين في رخاء وازدهار نضرا لأننا نكمل بعضنا البعض هم لديهم البترول ونحن لدينا الفوسفاط والزراعة ما يعني إكتفاء داتي لن نعد نحتاج لأي دولة وعيد مبارك سعيد للشعبين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.