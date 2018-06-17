ناشط مغربي: التشيع ليس جريمة .. ونعيش أجواء كربلاء الحسين

هسبريس - عبد السلام الشامخ

أقرَّ عبد الرحمان الشكراني، الناشط الشيعي المغربي، بأن "التَّدين الشعبي البسيط مُسالمٌ وروحاني بشكل يجعله يعيش أجواء كربلاء الحسين، ويتنفس هواء النجف الشرف، ويمشي على أرض تحتضن الأولياء والشرفاء من آل بيت النبي عليهم السلام"، مورداً أنه "بصدد الاستعداد للبدء بحملة أخرى من أجل عقد المؤتمر الاستثنائي الأول للجمعية في ظروف عنوانها المنع".

وأضاف رئيس جمعية "رساليون تقدميون" المحظورة بالمغرب، في تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجمعية التي يرأسها "تواجه حالة خنق ومنع بدون أي مبرر؛ رغم أنها جمعية مدنية لا تحمل أي طابع ديني أو مذهبي"، وزاد: "هناك غير شيعة يشتغلون معنا في المركز، ويؤمنون بنفس ما نذهب إليه من نضال مجتمعي حول تيمة حرية المعتقد والضمير..لا مبرر للدولة في منع أي مكون اجتماعي من العمل، فنحن مواطنون مغاربة ونشتغل تحت سقف الثوابت الدستورية والوطنية".

وفي مقابل تأكيد الناشط الشيعي أن التشيع ليس جريمة، "بل عقيدة ومنهج وسلوك ومدرسة شمولية روحية متكاملة ولا يحق للدولة بناء معايير الوطنية على دين فلان أو مذهب"، أورد المتحدث أن "المؤتمر المقبل هو مؤتمر لإعادة ضخ دماء جديدة في شرايين الجمعية التي يواجه أعضاؤها بالتخويف والترهيب والإقصاء والمنع".

وبخصوص أنشطة الجمعية المحظورة، كشف الشكراني الذي اعتنق مؤخراً الحرية بعد قضائه سنة سجنا نافذا، أن الجمعية "كانت تتوخى ولازالت إثارة الانتباه إلى المضايقات التي يتعرض لها المختلفون دينيا ومذهبيا وفلسفيا، والدفع بالمغرب نحو تبني القرارات الأممية ذات الصلة بخصوص حرية المعتقد وتبنيها دستوريا وقانونيا، وذلك بإلغاء تجريم وتكفير المختلف دينيا ومذهبيا وتغيير القانون الجنائي".

وبشأن دعوات بعض النشطاء الشيعة المغاربة الحكومة إلى الكشف عن أدلة تورط حزب الله في الصحراء، قال الشكراني إن "هذا مطلب العديد من المغاربة الذين يعتقدون أن هذا الملف بحاجة إلى مزيد من توضيح الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا القرار"؛ وأضاف: "باعتبارنا جمعية تعنى بحرية المعتقد والضمير فإننا نجد أنفسنا معنيين بالملف أكثر من غيرنا، لذلك أطالب بتقديم الدولة المغربية للمعلومات في هذا الشأن للدفع بعدم تجييش الشارع ضد المختلفين دينيا أو مذهبيا، فالشارع لا ينقصه هكذا تجييش".

وأورد الناشط ذاته: "للدولة الحق في اتخاذ أي إجراء تراه سليماً بخصوص الوحدة الترابية أو بخصوص الملفات الساخنة الأخرى، ولكن لنا الحق كذلك في انتقاد أي خطوة نرى أنها غير سليمة وغير صائبة، وهذا جوهر الديمقراطية، والدولة المدنية التي نطالب بها"؛ قبل أن يستدرك: "لكن نرى أن هناك أطرافاً دولية تؤثر في هذا الملف، ولا تريد له أن ينجح ويجتاز مرحلة جس النبض الذي طال كثيراً. هذه الأطراف الشرق أوسطية بالتحديد يزعجها التواجد الإيراني بالمملكة وبإفريقيا عموما".

وضمن هذا السياق، يؤكد الشكراني: "نحن نعرف الظرفية الزمنية التاريخية التي تم الإفراج فيها عن هذه المعلومات، بغرض مُحاصرة الجمهورية الإسلامية، ارتباطا بالملف النووي والحرب التوسعية التي تعتمدها القبائل الأعرابية وحلفاؤها المعروفون بالخليج الفارسي وبلاد الشام وما بين النهرين".

وحول نشاط التشيع في المغرب، قال الشكراني إن "التشيع لا يحتاج إلى حملات مُنتظمة لا من الدولة الراعية الرسمية ولا من أطراف مدنية جمعوية"، مضيفاً أن "التشيع لآل البيت عليهم السلام هو الذي ستنتهي إليه كافة الشعوب العربية والإسلامية، لأنه ببساطة شديدة يعبر عن مفاهيم التعايش الإنساني، وفي الوقت نفسه يلبي الحاجات الروحية الضرورية ارتباطا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مروراً بأهل بيته مباشرة، وهو ما يتقبله الإنسان العربي والمسلم ولا يجد أدنى صعوبة في ذلك".

وتابع المتحدث ذاته: "الموالون لآل البيت عليهم السلام يعيش أغلبهم التقية اتقاء شر الإرهابيين والإقصائيين والسلفية الإجرامية، واتقاء الحملات الأمنية التي تعد الأنفاس وتحبس الأرواح. وهذا وضع عاد في دولة لازالت تعيش بمفاهيم قروسطوية غارقة في التخلف والبداوة، ولم تقطع مع الفكر العدمي الاستاصالي الوهابي".

وأكمل رئيس جمعية "رساليون تقدميون" الممنوعة: "التقية والتَّستر مفاهيم سلوكية لمواجهة الأخطار، خصوصاً في ظل دول عربية تقليدية تعيش في جلباب الحروب الدينية والصليبية والمذهبية"، داعياً في هذا السياق الدولة إلى بناء جسور الثقة مع كافة مواطنيها على اختلاف مرجعياتهم الفلسفية والمذهبية والدينية، وتتبنى مفاهيم دولة الإنسان؛ وزاد: "هذا ما نطالب به في الخط الرسالي عموما وفي جمعية رساليون تقدميون الممنوعة خصوصا".

وتوقف الناشط الشيعي المثير للجدل عند ما اعتبره "غزواً وهابياً إبان الطفرة النفطية، إذ بدأ المجتمع يخضع للأدبيات البدوية الأعرابية بإشراف مباشر من الدولة؛ وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الأمنية من خلال ترك الحبل على الغارب لهذه المجموعات الوبائية لتنشر وباء الإرهاب وتبعث النص المزيف من مرقده".

واستطرد المتحدث بالقول: "المغرب واقِع تحت التأثير المباشر للقوى البدوية والإعرابية في الخليج، ويجد صعوبة كبيرة في الاستفراد بقراراته، وهو ما نراه ونلمسه في المشاركة في الحرب القدرة التي تشنها بعض الدول العربية ضد الشعب اليمني الأعزل، والمجزرة التي ترتكب تحت أعين العالم لتركيع شعب أبدا لن يركع، وهو كذلك ما نراه ونلمسه من خلال اتخاذ قرارات متسرعة لحساب أجندات دول أخرى".