الملك محمد السادس يظهر في شوارع باريس

هسبريس ـ مُتابعة

مباشرة بعد مغادرته البلاد مساء السبت إلى الديار الفرنسية، بعد أن أمضى رمضان وعيد الفطر، لقضاء عطلة خاصة، ظهر العاهل المغربي الملك محمد السادس في أولى الصور التي اعتاد مهاجرون مغاربة طلبها منه، خاصة في العاصمة باريس.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة الجالس على عرش المملكة وهو بجانب مواطن مغربي التمس منه التقاط صورة تذكارية.

وأفاد المواطن المنحدر من شرق المملكة بأن الصورة التي التقطها رفقة العاهل المغربي كانت في رحاب إحدى مكتبات شارع شانزيليزيه وسط باريس.