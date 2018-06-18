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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يظهر في شوارع باريس

الملك محمد السادس يظهر في شوارع باريس

الملك محمد السادس يظهر في شوارع باريس
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:00

مباشرة بعد مغادرته البلاد مساء السبت إلى الديار الفرنسية، بعد أن أمضى رمضان وعيد الفطر، لقضاء عطلة خاصة، ظهر العاهل المغربي الملك محمد السادس في أولى الصور التي اعتاد مهاجرون مغاربة طلبها منه، خاصة في العاصمة باريس.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة الجالس على عرش المملكة وهو بجانب مواطن مغربي التمس منه التقاط صورة تذكارية.

وأفاد المواطن المنحدر من شرق المملكة بأن الصورة التي التقطها رفقة العاهل المغربي كانت في رحاب إحدى مكتبات شارع شانزيليزيه وسط باريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - غيثة الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:15
سفر ميمون لصاحب الجلالة ..معك الله في حلك و ترحالك...و إقامة سعيد بكل مقايسها..و جعلك الله دخرا لنا ...و أطال الله في عمركم مع الصحة و العافية و السعادة .....
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-135
2 - باحسون الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:30
سفر ممون أن شاء الرحمن الرحيم ألله يرجعك لينا بالصحة والسلامة
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-34
3 - aziz الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:41
أحاطتك العناية الإلهية في ترحالك يا قائدنا الحبيب
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-31
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