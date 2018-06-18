24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/06/2018
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:45
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟
- الرقم السري
- الرئيس بوتين والهجرة الفرنكوفونية غير الشرعية!
- بدائل الحكومة الملتحية
- تأثير الشّعر الأندلسيّ في فِيثِينْطِي ألِكْسَنْدرِي
- تطوير مركز أبحاث لكشف الغوامض الفيزيائية
مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم (5.00)
رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان (5.00)
- "المراعي" السعودية تستعد لإطلاق سلسلة إنتاج الحليب في المغرب - (134)
- رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان - (93)
- هاري كين يذيق "نسور تونس" هزيمة مريرة في "المونديال" - (82)
- فجر: اللاعبون البرتغاليون "بشر مثلنا" يملكون قدمين وساقين - (78)
- نواب "يستغلون" انشغال المغاربة بـ"المونديال" لإحياء معاشاتهم الميتة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الملك محمد السادس يظهر في شوارع باريس
الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:00
مباشرة بعد مغادرته البلاد مساء السبت إلى الديار الفرنسية، بعد أن أمضى رمضان وعيد الفطر، لقضاء عطلة خاصة، ظهر العاهل المغربي الملك محمد السادس في أولى الصور التي اعتاد مهاجرون مغاربة طلبها منه، خاصة في العاصمة باريس.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة الجالس على عرش المملكة وهو بجانب مواطن مغربي التمس منه التقاط صورة تذكارية.
وأفاد المواطن المنحدر من شرق المملكة بأن الصورة التي التقطها رفقة العاهل المغربي كانت في رحاب إحدى مكتبات شارع شانزيليزيه وسط باريس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - غيثة الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:15
سفر ميمون لصاحب الجلالة ..معك الله في حلك و ترحالك...و إقامة سعيد بكل مقايسها..و جعلك الله دخرا لنا ...و أطال الله في عمركم مع الصحة و العافية و السعادة .....
تعليق غير لائق
-135
2 - باحسون الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:30
سفر ممون أن شاء الرحمن الرحيم ألله يرجعك لينا بالصحة والسلامة
تعليق غير لائق
-34
3 - aziz الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:41
أحاطتك العناية الإلهية في ترحالك يا قائدنا الحبيب
تعليق غير لائق
-31
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3