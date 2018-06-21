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الرئيسية | مدارات | بوصوف: "الأسود" يقدمون للعالم درسا في الوطنية ونكران الذات

بوصوف: "الأسود" يقدمون للعالم درسا في الوطنية ونكران الذات

بوصوف: "الأسود" يقدمون للعالم درسا في الوطنية ونكران الذات
عبد الله بوصوف
الخميس 21 يونيو 2018 - 08:30

بحسرة شديدة تقبلنا انهزام المنتخب الوطني المغربي في مباراته الثانية في كأس العالم أمام نظيره البرتغالي بهدف وحيد سجله أفضل لاعب في العالم منذ الدقيقة الرابعة، إذ لم يسعف الحظ لاعبي المنتخب الوطني رغم محاولاتهم العديدة وسيطرتهم على أطوار المقابلة خلال الشوطين، لتخيب بعد ذلك آمال المغاربة داخل الوطن وخارجه في المرور إلى الدور الثاني من كأس العالم المقامة في روسيا.

إلا أن مباراة أمس الأربعاء 20 يونيو 2018 سيذكرها المغاربة بفخر واعتزاز كبيرين أيضا، ينسياننا مرارة الإقصاء؛ فعناصر المنتخب الوطني المنحدرة أغلبها من الهجرة المغربية أثبتت، بالإضافة إلى كفاءتها العالية، حبا وارتباطا بوطنها الأم قل نظيرهما، واستعدادا غير مشروط للتضحية من أجل إدخال الفرحة إلى قلوب الملايين من المغاربة.

الروح الوطنية العابرة للحدود

وإن كان جميع لاعبي المنتخب الوطني يستحقون التنويه لما بذلوه من جهد في هذه المباراة، ولما أظهروه قبل ذلك من ارتباط أصيل ببلدهم الأم باختيار اللعب له وإدارة الظهر لمغريات منتخبات أوروبية طويلة الباع في مجال كرة القدم، إلا أن لاعبا واحدا أسر قلوب جميع المغاربة وقدم درسا حقيقيا في فداء الوطن بالروح، والتضحية بالنفس من أجله، رغم أنه ولد وترعرع وبدأ مساره الكروي في دولة أوروبية.

يتعلق الأمر بنور الدين أمرابط، الذي حبس أنفاسنا خلال المباراة الأولى أمام إيران عندما أصيب بارتجاج في المخ وسقط مغشيا عليه أثناء التحام مع لاعب إيراني. نور الدين أمرابط فاجأ الجميع بإصراره على المشاركة في المباراة الثانية، ولم يكترث بتحذيرات الطاقم الطبي واعتراض المدرب، وفرض إرادته الوطنية على الجميع، معرضا حياته للخطر، ليدخل ملعب موسكو بخوذة واقية سرعان ما تخلص منها وقدم مباراة كبيرة بمجهود بدني استثنائي، جعل الجميع يرفع له القبعة تعظيما واحتراما، وضخ في قلوب الجميع جرعة إضافية من حب الوطن والافتخار بالانتماء إليه.

إن موقفا مثل هذا يدعونا إلى التأمل مرة أخرى في مدى تشبث مغاربة العالم بوطنهم الأم وعمق العلاقة الوجدانية التي تربطهم به، والتي لا نجازف إن قلنا إنها تزيد من تعزيز الشعور بالوطنية ليس لدى أجيال الهجرة المغربية، ولكن أيضا لدى المغاربة المقيمين فوق التراب المغربي من الشمال إلى الجنوب.

لقد اختار لاعبو المنتخب الوطني المنحدرين من الهجرة عن قناعة وحب تمثيل منتخب بلدهم الأصل، ولم يترددوا في تلبية ندائه، أسوة بمختلف الكفاءات المغربية بالخارج؛ وفي مقابل ذلك، لم يتردد الشعب المغربي في مبادلتهم الحب بالحب والتضحية بالتضحية.

وإذا كان اللاعبون بذلوا كل ما في وسعهم فوق أرضية الملعب، فإن الجماهير المغربية سواء القادمة من المغرب أو التي حجت إلى روسيا من مختلف دول الاستقبال كانت في الموعد وهزت تشجيعاتها مدرجات ملعب موسكو، وبلغ صداها قلوب المتابعين عبر شاشات التلفاز. وانعكس هذا الالتحام أيضا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، التي تزينت بألوان العلم الوطني وعبارات التشجيع والدعاء للمنتخب قبل المباراة، ولم تثنها الخسارة عن تحية العناصر الوطنية والتنويه بالروح القتالية لأمرابط وزياش وبنعطية والأحمدي وباقي اللاعبين الذين يتنفسون هواء الهجرة ويسري في عروقهم حب الوطن.

رهانات وتحولات الكفاءات الرياضية المغربية في الخارج

من جهة أخرى فإن حسرة الإقصاء لا يجب أن تنسينا التفكير بشكل إيجابي في المستقبل؛ فلن نكتفي بعبارة «خسرنا كأسا وربحنا فريقا»، ولكن على القائمين على الشأن الكروي بلورة هذه الفكرة في مشاريع واقعية هدفها بناء منتخب قوي، بالاستفادة من الأخطاء ومواصلة الاشتغال مع هذه المجموعة وتطعيمها بعناصر أكثر فعالية. وما يجعلنا متفائلين بهذه المجموعة، بالإضافة إلى حسها الوطني العالي وروحها القتالية ونكران الذات الذي أظهرته، كون معظم عناصرها شابة وتمارس في فرق محترفة، ما يعني أن مجال التطور مازال مفتوحا أمامها؛ وبالتالي فإن المشاركة بمستوى أفضل في كأس العالم المقبلة في قطر كهدف إستراتيجي يقتضي التفكير في مواكبة هذه النواة بتسيير كروي احترافي على كافة المستويات، بداية بمدارس الفرق في المغرب، ووصولا إلى الرفع من التنافسية في البطولة الوطنية...

وبما أن الشيء بالشيء يذكر فإن الملاحظ للشأن الرياضي الوطني في علاقته بالهجرة لا بد وأن ينتبه إلى أننا أمام ميلاد جيل جديد مختلف من الرياضيين المغاربة في المهجر، يغير من التركيبة الاجتماعية للرياضيين من مغاربة العالم، كما عهدناها في السابق.

فإذا كانت بداية الألفية الثالثة تميزت بظهور الرعيل الأول من اللاعبين المنتمين إلى الجيل الثاني للهجرة المغربية، ممن ولدوا في دول الإقامة واختاروا تمثيل بلدهم الأصلي، وهي ظاهرة مستمرة وبكثافة أكثر؛ إلا أننا اليوم أصبحنا أمام شباب من مغاربة العالم له أكثر من انتماء مزدوج، وهو ما نلاحظه في حالة اللاعب المهدي كرسيلا المزداد في بلجيكا من أم مغربية وأب إسباني، ما يعني أن بإمكانه الحصول على ثلاث جنسيات، وأيضا حالة اللاعب مروان داكوستا، المزداد في فرنسا من أم مغربية وأب برتغالي، وهي ظاهرة جديدة تزيد من عولمة الهجرة المغربية ونجاح اندماجها في بلدان الاستقبال من جهة، وتعزز ارتباط الأجيال الجديدة من مغاربة العالم من ذوي الكفاءات العالية بوطنهم الأم.

وتمكننا أهمية الوقوف عند هاذين النموذجين أيضا من أن نستشف أن اختيارهما حمل القميص الوطني لم يكن ممكنا لولا الإصلاحات التي جاءت بها مدونة الأسرة، وخصوصا السماح للأمهات المغربيات بنقل جنسيتهن إلى أبنائهن من الزواج المختلط.

وهذا دليل آخر يظهر بالواضح أنه كلما كانت هناك إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تهم المحافظة ودعم حقوق الجالية المغربية بالخارج، وتمكينها من المزيد من المكتسبات القانونية والاجتماعية والسياسية، إلا وكانت هناك قيمة مضافة تنعكس إيجابا على المغرب، سواء من خلال تحسين صورة المملكة في العالم في مختلف الميادين أو من خلال الاستفادة من خزان كفاءات الجالية المتجدد في تنمية وطننا المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - Hassan الخميس 21 يونيو 2018 - 08:40
البرتغال سجلت ورجعت للخلف، ولو سجل المغرب لفعل نفس الشئ. المنتخب الوطني غير قادر على التسجيل. أقصينا من كأس إفريقيا الماضية لأننا لم نسجل أمام مصر،، ولم نسجل علي إيران ولا على البرتغال وربما حتى ضد إسبانيا. الفريق المغربي عقيم لا يستطيع ترجمة الفرص....كفانا من التهليل و التطبيل فنحن أول من يعود للمنزل و بدون تسجيل أي هدف..فضيحة كروية
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36
2 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 08:41
ياودي شبعنا الشفاوي بارك
تعودنا دائما منكم نكران الحقيقة المرة
الكرة المغربية ماتت والسلام اقصاء مبكر
ولاجديد يقال الا هذه السنفونيات فارغة المعنى
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21
3 - Rami الخميس 21 يونيو 2018 - 08:48
من جد وجد ومن زرع حصدا.حاسبو أنفسكم قبل ان تحاسبو.المغرب بلد متخلف رياضيا طبيا تعليميا ووو.....ومن يشكك في ما أقول فل يرجع إلى إحصائيات عالمية ذائما نحن في المراتب الاخيرة.كفى من الخطابات الكذبة تحركو على أرض الواقع.والا فسيصبح المغرب بلد غير صالح للعيش .والسلام
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40
4 - Ahmed الخميس 21 يونيو 2018 - 08:48
Franchement, ce point d'appartenance de nos frères marocains de l’étranger ne doit plus se discuter. Il est très claire aujourd'hui que ces jeunes vivants à l'étranger en corps et pas en âme. AME MAROCAINE à 10000%. Très clairement, et il ne faut plus se cacher la face, aujourd'hui nos jeunes vivant au Maroc ne montrent pas ce niveau d’appartenance que nos jeunes vivant à l'étranger ont. C'est l'occasion à ce que nos jeunes vivants au Maroc tirent leçon et comprennent qu'ils ne trouveront jamais comme leur pays qui est le MAROC. J’espère que mon cœur que nos enfants marocains revoient leurs idées qu'ils ont concernant leur pays natal le Grand Maroc et travaillent ensemble pour le développer car ils ne trouveront nul par qui pourra les accepter comme ce Maroc tels qu'elles soient les raisons et les Pbs!!!!
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16
5 - wood الخميس 21 يونيو 2018 - 08:49
ما يقوله بوصوف بكون اللاعبين قدموا للمغاربة درسا في الوطنية و نكران الذات قد يكون صحيحا اذا كانوا لا يتقاضون من أجل نشاطهم مبالغ طائلة و ان يكون عملهم تطوعي ليس الا ، فكل شخص يمكن من اجل المال ان يقدم ما قدموه هؤلاء اللاعبين ، بل حتى شخص مقعد على كرسي متحرك سوف يجول الملعب ذهابا و إيابا و بأقصى جهده طوال 90 دقيقة من عمر المبارة ، فاللاعبون المغاربة يفتقدون للمهارة الكروية لتسجيل الأهداف و هي اساسا الانتصار ، اما الجري و القفز في الملعب دون هدف فالكل يمكنه فعل ذلك . فالمخزن فشل حتى في تسويق انتصارات تافهة في كرة القدم يخفي وراءها الاخفاقات الاجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع المغربي !!!
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20
6 - anas de braret taza الخميس 21 يونيو 2018 - 08:50
حقا انه رائع ،مبدع و فنان محارب و مقاتل. عطاء و سخاء بلا حدود، حبه للوطن يسكن جوارحه. أرفع له القبعة. يستحق أكثر من جائزة ،رجل المقابلة ملك قلوب الملايين من المغاربة.
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14
7 - l7a9i9a الخميس 21 يونيو 2018 - 08:50
c est TRES HONTEUX; quelle equipe qu'Allah se venge deux. la gloire est bien loin des marocains. Lwataniya est sans aucun doute finalement morte. vous nous avez rien donner et arretez finalement de nous mentir, le maroc merite infiniment mieux que ce niveau mediocre
WA MAGHRIBAH
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-1
8 - Yosf الخميس 21 يونيو 2018 - 08:50
هذا اكبر دليل على ان الريفيين غير انفصاليين، ويستميتون من اجل الوطن، المنتخب كان جله ان لم نقل كله من أبناء الجيل الثاني والثالث للمغاربة الريفيين، ان الوطنية وحب الارض تسير في عروق الانسان الحر أينما وجد.
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18
9 - الأسطوانة الكلاسيكية الخميس 21 يونيو 2018 - 08:52
أشعر بالغثيان لما أسمع كلاما كثيرا هلاميا طالما نسمعه منذ سنوات بعد أي إخفاق في منافسات إفريقية و عالمية، كلام لا يجدي نفعا و لا يسمن ولا يغني من جوع من قبيل "لعبنا جيدا، أداء إحترافي، لعبنا بقتالية..." مبارتان ب 180 دقيقة ولا هدف يهز الشباك و يدوي في البيوت المغربية المتعطشة منذ عقود لإنجاز يجعلها تشعر بالفخر و الاعتزاز، أسيدي لعبو بقتالية و فوزوا بالأداء و البطولية و حتى النتيجة كما فعل المنتخب المكسيكي البطل أمام حامل اللقب
لا أدري ماذا كان ينقصنا، لقد وفرت الجامعة لهم كل شيء يحتاجه منتخب ليكون منافسا في كأس العالم : مدرب كفء، إمكانيات مادية هائلة، طاقم تقني محترف، لا أعتقد أن منتخبا كالسنيغال حقق ما حققه لأنه تفوق علينا في الإمكانيات...هناك خلل ما !
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32
10 - سامى جواد الخميس 21 يونيو 2018 - 08:56
الرياضه ليست غايه وانما وسيله للتنافس
والفوز هو الاستمرار فى الرياضه
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16
11 - غيور مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 08:57
رغم أن كلامي لن يعجب الكثيرين الا أنه مادمنا بهذه العقبية التي تجعل من لاشيء انجازا فلن نتقدم ولن نبرح مكاننا.لن ننكر أن العناصر الوطنية قدمت مباراة في المستوى ولكن ماذا بعد؟ المنتخب المغربي له من الامكانيات المادية مايسمح له بتحقيق الافضل.المبالغ المالية الخيالية التي صرفت على معسكر المنتخب اضافة الى مصروف الجيب يوازي ماتصرفه المانيا مثلا ومع ذلك سنرى نتائج المانشافت في نهاية المونديال.حجي مساعد المدرب قامت عليه القيامة والارجح انه سيتم ابعاده عن المنتخب فقط لأنه انتقد تصرف بعض اللاعبين وعائلاتهم في المعسكر كما أن رونار لم يتقبل ان يناقشه مساعده في التشكيلة فلما هو مساعد اذن أم أنه مجرد كومبارس لتظهر دكة احتياط الفريق الوطني وكأنها مكان انتظار الحافلة للاشارة فقط المغرب المنتخب الوحيد الذي يضم اكبر طاقم مرافق 11 مرافقا مقابل 6الى 8لجل المنتخبات .نحن لانقلل من شأن المنتخب انما لايمكن ان نعتبر ان الخروج من كأس العالم يعتبر انجازا يستحق التطبيل .
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35
12 - تامي الخميس 21 يونيو 2018 - 08:57
اول فريق يخرج من التصفيات.انكر الذات و سجل لصالح الخصم.
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21
13 - profabd2010 الخميس 21 يونيو 2018 - 09:04
garder RENAR c'est bon entraineur
Capitaliser les acquis et préparer la prochaine coupe d'Afrique c'est pour bientôt et le tps passe vite
garder la même équipe et opérer quelques ajustements de temps en temps pour sauvegarder cette bonne équipe
travailler plus le côté offensif
il faut rappeler taarabt, boufal et azarou
enfin, gagner l'Espagne c'est possible ....et ça me suffit personnellement pour oublier l'élimination
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-3
14 - زرهوني الخميس 21 يونيو 2018 - 09:05
الوطنية ليست قميصا يلبس، أو علما يرفع، أو شعارا يسمع، الوطنية انتصار في جميع الميادين وفي ميادين الجد قبل قبل ميادين اللعب.
ولن ترفع معنويات الشعب بهذه العبارات الرنانة التي تدغدغ العواطف. الشعب يعي أن كل اللاعبين أخذوا أجورهم بسخاء من قوت المواطنين البسطاء الذي كانوا يحلمون بالانتصار ولو في ميدان اللعب بعدما ذاقوا مرارة الهزيمة في واقع مجتمعهم ومؤسساتهم وإداراتهم ومستشفياتهم.
الوطنية التي نعرفها وتربينا عليها، ليست قميصا ولا شعارا ولا راية، وإنما الوطنية انتماء وولاء للوطن والمواطنين، وعهد ووفاء، وتضحية وعطاء. وهي قول يثبته العمل، وشعار يؤكده الفعل الحسن، وشعور باطن مع عطاء ظاهر، وشكر للنعماء، وصبرعند البأساء.
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6
15 - Mouad الخميس 21 يونيو 2018 - 09:07
حصلوا على صفر نقطه ولم يسجلوا ولو نصف أصابه وبدؤوا يهللون لهم هذه قمه الاستحمار
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8
16 - Titwani الخميس 21 يونيو 2018 - 09:08
رغم تقديم المنتخب مقابلة في المستوى لكن أن نفرح بهزيمتين فهذا ليس منطق
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6
17 - انوار من هولندا الخميس 21 يونيو 2018 - 09:12
المهمالمتخب المغربي لعب مزيان. المنتخب المغربي يستحق استقبال حار وشكرا لي نور الدين امرابط على أداءه الجيد.
هذا يدل رغم المغارب ترعرعوا خارج الوطن ولاكن حب الوطن الأصل يبقى في قلوبنا
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-4
18 - Said الخميس 21 يونيو 2018 - 09:14
Tout simplement un grand merci pour l'équipe du maroc de leur amour pour la patrie bravo et merci
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-6
19 - مواطن مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 09:14
لم يسأل احد يوما ما لماذا المغاربة اختاروا تشجيع ريال مدريد وبرشلونة وترى الجماهير المغربية متواجدة في كل مبارياتهم.؟؟الجواب ببساطة مند 20عاما لم تعد لنا رياضة..لاننا اصبحنا نعتمد على عناصر أجنبية جاهزة.علاقتها بنا امه او أباه من اصل مغربي..
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8
20 - maroki الخميس 21 يونيو 2018 - 09:15
يجب التفكير في تكوين فريق مغربي جديد فريق كله من المغرب والمدرب مغربي.
اداء المنتخب ضعيف و الانسجام ينقص اللاعبين واللياقة البدنية متدنية.
كل مرة يجدون الأعذار وينفقون الملايير على الأجانب.
ويكونون ثروة هائلة ثم ينصرفون.
انا لله وانا اليه راجعون
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3
21 - intidam الخميس 21 يونيو 2018 - 09:19
الله يعطيكم الصحة بهدلتم منتخب البرتغال وافشلتم جميع مخططات كريستيانو رغم الحظ كان حليفهم مابقاش فينا الحال والحكم منحاز البرتغال الله يعطيه موصيبة قبل نهاية المونديال
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-3
22 - سعيد المقدم- بلباو الخميس 21 يونيو 2018 - 09:21
الظلم الذي تعرض له المنتخب المغربي يظهر التواطؤ الصارخ و الانحياز المكشوف لفرق على حساب اخرى،لقد صارت لعبة القدم الة ممنهجة للاستقواء و الالغاء.حكم الامس كرس بقوة الحيف الذي تتعرض له بلدان مثل المغرب،هذا ليس تبريرا مجانيا للهزيمة،التاريخ يشهد على ذلك،المغاربة يمتلكون ذاكرة تاربخية على ما حصل للمغرب و لدول اخرى في المونديال.المونديال هو احد اليات الهيمنة و السيطرة في كل ابعادها و تفاصيلها،كاس العالم سيبقى في اوربا او دول امريكا.التحكيم هو المراة الحقيقية للنهج التحكمي في مصير الشعوب و اخضاعها لتظل باستمرار بعيدا عن التتويج و العيش لحظات فرح و ان لبعض وقت.
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-2
23 - hamid l meknassi الخميس 21 يونيو 2018 - 09:21
كرة القدم هي الربح باراكا من الهدرة الخاوية والتباكي أمام الأطلال ونوضو تجمعو راسكوم للخدمة المعقولة
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5
24 - Qarfaoui Genova الخميس 21 يونيو 2018 - 09:22
تحية اكبار و تقدير للفريق الوطني و ما قدمه من تضحيات لبلوغ الهدف و ادخال الفرحة الى قلوب الشعب المغربي و لكن الحظ حال دون ذلك ، كرة القدم رابح و خاسر و نحن خسرنا التأهل و لكن ربحنا منتخبا شابا قويا سيشرفنا مستقبلا باذن الله ، تحية لكل اللاعبين و شكرا لهم عما قدموه من تضحيات و عاشت المملكة المغربية الشريفة .
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-3
25 - Omar الخميس 21 يونيو 2018 - 09:23
سمع امرابط من بيبي مدافع البرتغال قبل انطلاق المقابلة ان الحكم طلب رونالد القميص فهل يعقل هدا كم يساوي قميص رونالدو قميص المنديال لا ينزل على 30 الف ارو انها رشوة يا عالم فهل من عاقل في الفيفا. رونار علية ان ينصت هو من كبل الهحوم باختياراته و فيصل فجى كان عليه ان يكون رسميا و بوفال مكانه موجود .المهدي كفى من اطلاق النار في كل اتجاهات اعتزل و اصمت فعلتها في كاس افريقيا و تفعلها الان.
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1
26 - الصح الخميس 21 يونيو 2018 - 09:29
وا بغينا الخبز السكن الصحة التعليم الكرامة ديال المغربي الكرة خليها للشعوب الي دارت كلشي
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4
27 - Matrix الخميس 21 يونيو 2018 - 09:32
فريق ضعيف جدا اتمنى يوما ارى فريقا وطنيا عناصره من البطولة الوطنية ويدافع عن القميص الوطني بالروح المغربية
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1
28 - نكران الحقيقة الخميس 21 يونيو 2018 - 09:33
نريد تبرير الفشل بدريعة أداء الفريق الوطني والتستر على الملايير التي صرفت على الوفود المقيمة في الفنادق الفخمة وتستفيد من خدمات خمس نجوم على نفقات جامعة كرة القدم. يبقى الرابح الأكبر هو الثعلب الماكر الذي لم يجرؤ أحد على اتهامه بالتقصير في تسييره للفريق والخطط الهزيلة التي زود بها لاعبي المنتخب.
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4
29 - النكوري الخميس 21 يونيو 2018 - 09:33
نحن هنا في هولاندا جد فخورين بهذه الفرقة التي تمثل شرائح كبيرة من الشعب المغربي أبناؤنا يحسون بالانتماء للمغرب و هذا ما يريده كل مغربي في المهجر لأبنائه
كل مغربي مهاجر يبني بيتا لأبنائه في المغرب لربط ابنائه به حتى لا تنقطع الاواصل و الرياضة تمم امنياتنا كالملح في الطعام و السكر في الشاي
يبقى ان أشير ان المغاربة لعبوا الكرة الكلاسيكية كرة التسلية و الترفيه كرة البرازيل كرة الشارع كرة المتعة لكن الكرة في عصرنا اصبحت بزنيس اصبحت ربح و صفقات بالمليارات
المغاربة يجب ان يفكروا في إيجاد مدرب ذكي و عميد الفريق ذكي هذا ما ينقص المنتخب المغربي منتخب البرتغال و ايران طبقوا تعليمات مدربهم بحذافيرها لان ما يهم هو الربح و الكرة ليست للمتعة و انما هي لعبة شطرنج
المنتخب الألماني مثلا تقريبا كل لاعبيه حصلوا على شهادة البكالوريا العامة بمعدلات عالية هم يبحثون على الذكاء
الأسطورة زيدان كان يتدخل لدى مدربه فيغير من التكتيكات و الاستراتجية انها لعبة شطرنج انه الذكاء المنتخب يحتاج الى جينرال يحتاج الى تكوين عسكري
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4
30 - ait saleh الخميس 21 يونيو 2018 - 09:36
السلام عليكم

هادوك راهم ولادنا و اخواننا فيخم حتى مغاربة المهجر تنبض قلوبهم بحب الوطن وطن لم يولدو فيه وطن لم يقدم لهم اي شئء و لن يقدم لهم اي شئء لعبو بشرف و حب و نالو من احسن فريق اروبي و لا يلامون رونار المدرب الذي ذرف دموعه في وقت نرئ المسؤولين يسرقون و ينهبون لصالح بنوك سويسرية
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-1
31 - عادل الخميس 21 يونيو 2018 - 09:37
كرة القدم أفيون الشعوب م رأيكم ؟
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1
32 - سيرخيو الطنجاوي الخميس 21 يونيو 2018 - 09:38
قررت مقاطعة مشاهدة الكرة العربية ومنتخباتها لانني أصبحت على يقين أنها لاتملك السيادة لا سياسيا ولا إقتصاديا ولا رياضيا إنما هي مجرد دول مفعول بها موجهة من أمريكا وفرنسا والغرب تملي عليها متى تكون ومتى لاتكون شاهدت بالأمس كيف أن الحكم الأمريكي فعل مايريد ولم يكلف نفسه عناء النظر في شاشة المراقبة التحكيمية ليحرم المغرب من ضربتي جزاء محققتين إنه حكم القوي للضعيف في كل شيء
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0
33 - Omar الخميس 21 يونيو 2018 - 09:43
اخواننا بالمهجر نشكركم لكن كاس العالم العبرة بالنتيجة اتساءل لمادا هده الاموال الطاءلة التي^صرفت بدون نتيجة الم يكن من الاجدر اختيار مدرب مغربي ولاعبين محليين لتقليص النفقات واستفادت المحليين سواء حققوا نتيجة او لا .
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0
34 - سعيد الخميس 21 يونيو 2018 - 09:43
في أروبا رغم تقدم لعبة كرة القدم إلا أن الأوربيين ليس لديهم شغف كبير للكرة.تراهم يمارسون الرياضة ولا يتابعونها على الشاشة.الاقبال على الحياة عندهم والاستمتاع بها افضل من متابعة مبارة في الكرة .جل من يتابع المونديال هم من أبناء المهاجرين والعالم الثالث.
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1
35 - الهزيمة تبقى هزيمة الخميس 21 يونيو 2018 - 09:48
يقول المثل الألماني "من جانب النجاح هو فاشل ولا يهم إن كان الفرق بينه وبين النجاح ضئيلا"
اذا تحملوا الهزيمة ومسؤوليتها دعوا النتيجة تتكلم ولا تبجلوا للفشل لان هذا يضعف الإرادة والعزيمة في التفوق.
رغم تالق قدراة لاعبين فرديبن
هذه هي الحقيقة اما التأهل لا يدخل في سياق كاس العالم
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0
36 - عدي إسبانيا الخميس 21 يونيو 2018 - 09:51
لدينا منتخب جد قوي ويلعب الكروة بتقنيات هائلة يستطيع التغلب على اي منتخب في العالم لكن المشكل عندنا ينقصنا لاعبان مثل ميسي او رونالدو او صلاح اي في الهجوم وتسجيل الاهداف .وأتمنى من الجامعة ان تترك رونالد في تدريب المنتخب عدت أعوام اخرى .
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37 - Karim الخميس 21 يونيو 2018 - 09:54
Il nous manque des joueurs en attaque. Équipe incomplète. Pas de miracle ! Il faut trouver des joueurs qui savent marquer et dribbler ! !!!! Ceux qu'on a bien joué selon leurs places en défense et au centre. Notre attaque absente. On n'a pas !!!
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38 - جزائري الخميس 21 يونيو 2018 - 09:54
لو لعبو مع اران بنفس الروح القتالية مع بوتغال لما وصلنا الى هدا الكلام او هده النتيجة كنا نتمنا ان تمتعونا اكثر ولكن الفرق العربية لا تدرك الخطء حتى يجي الفاس في الراس
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39 - Lahmidi Mustapha الخميس 21 يونيو 2018 - 09:58
Je dirais au commentateur N°1 que Bouhaddouz a marqué un but durant le match Iran-Maroc.
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40 - امينة الخميس 21 يونيو 2018 - 10:05
باقي نكرين دات الانكم تمتل العرب ....
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41 - شكري الخميس 21 يونيو 2018 - 10:08
صراحة إنها مقابلة الليغا بين رشلونة أي المنتخب الوطني وريال مدريد هي برتغال
كان ينقصها تجربة.
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42 - كوايري الخميس 21 يونيو 2018 - 10:09
نفس الأسطوانة. التهليل والتطبيل والتنفيخ ثم نقصى في الدور الأول وبعد 180 دقيقة لم نستطيع تسجيل ولو هدف. نعم لقد لعبوا مباراة ممتازة ضد البرتغال ولكن في الأخير لم نحقق شيأ إذن أسكتوا! أما الوطنية فلا علاقة لها باللعب في المنتخب لان الاعبون يريدون الظهور دوليا ما يرفع في قيمتهم وبالتالي اللعب لفرق أكبر وأشهر، الوطنية هو ان تذهب لتحارب البوليساريو في الصحراء حيث 50 درجة.
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43 - الحر الخميس 21 يونيو 2018 - 10:10
درس حقيقي....في الخروج مبكرا.
خسارة امام إيران والبرتغال لكن الحمد لله هناك وطنية.....
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