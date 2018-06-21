مروحيات عسكرية تركية متطورة تغري القوات الملكية الجوية المغربية

هسبريس – يوسف لخضر

تقترب المملكة المغربية من اقتناء آليات عسكرية متطورة من تركيا لتعزيز أسطول القوات الملكية الجوية، الذي يضم بالأساس وحدات متطورة اقتناها سابقاً من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا

بحسب ما نقله منتدى FAR Maroc، المتخصص في أخبار القوات المسلحة الملكية المغربية، فإن وفداً عسكرياً من الرباط حل بأنقرة حيث يوجد مقر شركة Turkidh Aerospace Industries.

وحسب المصدر نفسه، فإن المسؤولين العسكريين المغاربة تباحثوا مع نظرائهم الأتراك حول المروحية العسكرية المقاتلة التي تحمل اسم ATAK T-129، وما زالت المفاوضات جارية حول الثمن والعدد المراد اقتناؤه.

ولقيت هذه المروحية العسكرية الهجومية المتطورة إقبالاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً من لدن باكستان التي تقدمت بطلب السنة الجارية للحصول على 30 طائرة من هذا النوع، وتوجد أعداد منها لدى السعودية وماليزيا والإمارات وكوريا الجنوبية.

وقد استعملت القوات التركية هذه المروحية العسكرية القتالية في معركة "عفرين" في سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون"، في السنوات الماضية، وأظهرت أداءً ميدانياً جيداً جعلها تحظى بسمعة جيدة.

وقد بدأ المغرب في تنويع شراكاته فيما يخص اقتناء الآليات العسكرية، إذ نقلت الصحافة الروسية مؤخراً أن الرباط تستعد لاقتناء طائرات "ميغ 35" حديثة الصنع، التي تنتمي إلى "الجيل 4++" من المقاتلات الخفيفة، وتستطيع أن تُحقق النجاح أثناء المعركة الجوية.

وتفيد خصائص هذه الطائرات المقاتلة بأنها قادرة على قصف الأهداف الأرضية والبحرية بالصواريخ الموجهة دقيقة التصويب دون أن تدخل إلى مجال عمل مضادات الطيران المعادية.

ويحتل الجيش المغربي المرتبة الـ55 عالمياً من ضمن 136 دولة، في مؤشر أقوى الجيوش لسنة 2018 الصادر عن المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية "غلوبال فاير باور".

وعلى المستوى الإفريقي، يحتل المغرب في المرتبة السابعة؛ في حين تصدرت مصر دول المنطقة بحلولها في المرتبة الأولى، متبوعة بالجيش الجزائري في المركز الثاني، تليها كل من جيوش جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنغولا وأثيوبيا.