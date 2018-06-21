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الرئيسية | مدارات | مروحيات عسكرية تركية متطورة تغري القوات الملكية الجوية المغربية

مروحيات عسكرية تركية متطورة تغري القوات الملكية الجوية المغربية

مروحيات عسكرية تركية متطورة تغري القوات الملكية الجوية المغربية
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 21 يونيو 2018 - 14:00

تقترب المملكة المغربية من اقتناء آليات عسكرية متطورة من تركيا لتعزيز أسطول القوات الملكية الجوية، الذي يضم بالأساس وحدات متطورة اقتناها سابقاً من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا

بحسب ما نقله منتدى FAR Maroc، المتخصص في أخبار القوات المسلحة الملكية المغربية، فإن وفداً عسكرياً من الرباط حل بأنقرة حيث يوجد مقر شركة Turkidh Aerospace Industries.

وحسب المصدر نفسه، فإن المسؤولين العسكريين المغاربة تباحثوا مع نظرائهم الأتراك حول المروحية العسكرية المقاتلة التي تحمل اسم ATAK T-129، وما زالت المفاوضات جارية حول الثمن والعدد المراد اقتناؤه.

ولقيت هذه المروحية العسكرية الهجومية المتطورة إقبالاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً من لدن باكستان التي تقدمت بطلب السنة الجارية للحصول على 30 طائرة من هذا النوع، وتوجد أعداد منها لدى السعودية وماليزيا والإمارات وكوريا الجنوبية.

وقد استعملت القوات التركية هذه المروحية العسكرية القتالية في معركة "عفرين" في سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون"، في السنوات الماضية، وأظهرت أداءً ميدانياً جيداً جعلها تحظى بسمعة جيدة.

وقد بدأ المغرب في تنويع شراكاته فيما يخص اقتناء الآليات العسكرية، إذ نقلت الصحافة الروسية مؤخراً أن الرباط تستعد لاقتناء طائرات "ميغ 35" حديثة الصنع، التي تنتمي إلى "الجيل 4++" من المقاتلات الخفيفة، وتستطيع أن تُحقق النجاح أثناء المعركة الجوية.

وتفيد خصائص هذه الطائرات المقاتلة بأنها قادرة على قصف الأهداف الأرضية والبحرية بالصواريخ الموجهة دقيقة التصويب دون أن تدخل إلى مجال عمل مضادات الطيران المعادية.

ويحتل الجيش المغربي المرتبة الـ55 عالمياً من ضمن 136 دولة، في مؤشر أقوى الجيوش لسنة 2018 الصادر عن المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية "غلوبال فاير باور".

وعلى المستوى الإفريقي، يحتل المغرب في المرتبة السابعة؛ في حين تصدرت مصر دول المنطقة بحلولها في المرتبة الأولى، متبوعة بالجيش الجزائري في المركز الثاني، تليها كل من جيوش جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنغولا وأثيوبيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - حليمة الخميس 21 يونيو 2018 - 14:23
لهلا يحوجنا لشي جيش حنا ان شاء الله نعيشو في سلام دائم ولن نحتاجها أبدا
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46
2 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 14:24
نريد مروحيات لنقل المرضى بالمناطق البعيدة، والحالات المستعجلة والخطيرة... نريد مستشفيات وخدمات لائقة بكرامتنا كبشر، لا أن نعامل كحشرات في بلد دفع من أجله أجدادنا الغالي والنفيس كي نعيش بسلام.

ملحوظة: الطائرات المروحية القليلة التي اقتنتها وزارة الصحة مؤخرا، يمنع عليها التحليق بعد السادسة مساء بحكم القانون الذي يعود إلى السبعينات، لدواع أمنية ... وحتى في الحالات المستعجلة يتم انتظار قدوم كاميرا التلفزة الرسمية كي يعرض التدخل على شكل روبورطار في نشرة الثامنة ... إوا فهم تسطا
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132
3 - سفيان الخميس 21 يونيو 2018 - 14:25
اصبحنا نشتري كل شيء من تركيا

شركات مغربية أفلست او هي في طور الإفلاس نتيجة للتوغل الاقتصادي و التقافي التركي في المغرب.

حتى نسائنا أصبحت (تتوحم على ممتلي و ممتلات تركيا)

منحنا المعادلة لشواهد جامعات تركيا أكتر مما منحناه لجامعات أوروبية عريقة و معترف بها عالميا مند اجيال.

قريبا سنتنفس هواءا مستوردا من تركيا ...

شكرا لحزب الندالة و التعمية
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-48
4 - علي الخميس 21 يونيو 2018 - 14:27
متي تتجهون للتصنيع عوض شراء الاسلحة.

باش احسن منكم تركيا
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103
5 - لعجب الخميس 21 يونيو 2018 - 14:29
الفشل يسب الحياة في المغرب من جميع الجوانب:
*التعليم فاشل
*الصحة رديئة
*البنية التحتية ضعيفة
*حكومة فاشلة
*دبلوماسية خارجية فاشلة
*رياضة فاشلة و الدليل هزائم المنتخب المتتالية و الخروج المبكر من المنافسات.
*برلمان فاشل
*شعب مقهور
*تبدير المال العام ، آخر ها ذهاب العديد من النواب و الفنانين إلى روسيا من أموال الدولة.
باركة، باركة،باركة، كروم عيقتو بزاف.
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59
6 - حقيقة الخميس 21 يونيو 2018 - 14:31
متى نسمع أن الجيش المغربي لديه صناعة محلية تغري دولا لاقتنائها.
وا أسفاه
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45
7 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 14:34
يكفي تركيا فخرا أنها تبيع التكنولوجيا العسكرية لدول متقدمة ككوريا الجنوبية، ماليزيا، وباكستان التي تمتلك السلاح النووي. أين نحن من هولاء؟!!
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42
8 - massin الخميس 21 يونيو 2018 - 14:34
تركيا فقط قبل 15 عاما كانت مثلها مثل المغرب ، دولة من دول العالم الثالث يسودها الفساد و التخلف .. لكن بسبب رجل عادل و له غيرة على بلده كأردوغان حولها من دولة لا شيئ إلى دولة تصدر كل شيئ و قوة إقليمية بل و دولية حقيقية
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71
9 - خالد الخميس 21 يونيو 2018 - 14:34
سيتدخل ترامب ليتم تحويل الصفقة لفائدة الولايات المتحدة الأمريكية
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16
10 - مغربي انا الخميس 21 يونيو 2018 - 14:35
الى متى يبقى المغرب مستهلك الى متى تبقى عقول المسؤولين المغاربة حبيس تبخيس القدرات العلمية للمغاربة الى اين يصل الاستهتار بالتعليم من جميع الفاعلين في القطاع .
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21
11 - jdidi الخميس 21 يونيو 2018 - 14:35
إنها مروحية إيطالية الاصل ينم تصنيعها في تركيا يترخيص من إيطاليا .
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-10
12 - Hasan الخميس 21 يونيو 2018 - 14:35
هي تشبه إلى حد كبير النسخة الأصلية الروسية
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3
13 - ANWAR الخميس 21 يونيو 2018 - 14:38
تركيا الحديثة = الطيب رجب أردوغان أعانه الله،من يقول العكس فاليأتي ببرهانه، العقبة للمغرب.
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14
14 - Marwan Airbus industries الخميس 21 يونيو 2018 - 14:39
The T129 multirole attack helicopter is being developed jointly by the Italian AgustaWestland and Turkish Aerospace Industries (TAI) for the Turkish Land Forces
The device is indeed a derivative of the Italian Mangusta who made his first flight in 1983, and TAI does not hide the filiation of his combat helicopter with his Italian elder.
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3
15 - marocain الخميس 21 يونيو 2018 - 14:39
À Monsieur Mouwatine
Ça existe déjà au Maroc des Hélicoptères qui transportent des gens malades ou des femmes qui accouchent
T’es un PC c’est tout
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-9
16 - مدوخ الخميس 21 يونيو 2018 - 14:41
باركا من تدويخ الشعب..تركيا لاتصنع طائرات ولا مروحيات عسكرية كل ما في الامر ان تركيا وعلاقة التطبيع الجيدة مع اسرائيل تشتري منها الاسلحة وتبيع للمغرب تركيا تلعب دور الوسيط في هذا المجال
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-21
17 - محمد سعيد KSA الخميس 21 يونيو 2018 - 14:44
السلام عليكم

للتوضيح هذه المروحية القتالية من تطوير إيطالي في الأساس وللمعلومية تسليحها أمريكي صواريخ ستنجر و هيل فاير يعني ليست تركية 100% بل إيسحوذت تركيا عليها من إيطاليا.
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-10
18 - المهدي الخميس 21 يونيو 2018 - 14:47
تركيا التي كانت بالأمس القريب تسمى رجل أروبا المريض أصبحت تنتج سلاحها وغذاءها وتصدر حتى المروحيات بينما بقينا نحن ننتج الثرثرة والكلام الفارغ .. الفضل كل الفضل يعود للعلمانية التي أرسى أسسها مصطفى كمال اتاتورك فاخرج البلد من التخلف الى التقدم أما اردوغان وحزبه فيقطفان فقط ثمار ما غرسه السلف العلماني ..
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-11
19 - ملاحظ الخميس 21 يونيو 2018 - 14:52
بكل بساطة هذه المروحية خيار من له امكانيات مادية محدودة المروحية لم تثبت نفسها بعد..على القوات الجوية التوجه للروس او الامريكان عندهم خيارات واسعة من VIPER/APACHE /KA52 اما مروحية تركية خاصة اذا كانت من تمويل قطري فهو امر مرفوض
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-11
20 - Afric الخميس 21 يونيو 2018 - 14:52
نعم سيدي لان السيد أردوغان لايس لاديه حساب في سويسرا ولا بانما كل أموال تركيا تستثمر في تركيا
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9
21 - nassim الخميس 21 يونيو 2018 - 14:57
Salam O Alioum
Better to buy weapon form Turkey to secure our border from Polisario and other enemies that importing those dirty movies to turn our beloved country to fake civilization.
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0
22 - أمازيغ مراكشي الخميس 21 يونيو 2018 - 14:59
شعب فاشل ينتج حكومة و دولة فاشلة...الشعوب تحكمها الأنظمة التي يستحقها
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5
23 - SAID الخميس 21 يونيو 2018 - 15:07
عوض الشراء من امريكا تركيا اولا
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0
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