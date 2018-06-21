24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفنان التشكيلي المغربي حسن الكلاوي في ذمة الله
- الجيش المصري يعلن تصفية 32 جهاديا في سيناء
- نساء إيران يسجلن انتصارا تاريخيا في المونديال
- رئيس وزراء الجزائر يدعم استمرار الرئيس بوتفليقة
- مروحيات عسكرية تركية متطورة تغري القوات الملكية الجوية المغربية
"أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)
رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)
تسعيرة "الباركينغ" تحدث فوضى وسط "صمت" والي الدار البيضاء (5.00)
- "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال - (125)
- اتهامات بنعطية تسائل سلامة أجواء المنتخب .. وحجي تحت الضوء - (120)
- رونار يشكك في صحة هدف البرتغال ضد المغرب في المونديال - (116)
- أمرابط: "إذا مت تهلاو في أمي وأولادي ومراتي" - (116)
- بنعطية: مقربون من المنتخب يشوشون على اللاعبين المغاربة - (110)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مروحيات عسكرية تركية متطورة تغري القوات الملكية الجوية المغربية
تقترب المملكة المغربية من اقتناء آليات عسكرية متطورة من تركيا لتعزيز أسطول القوات الملكية الجوية، الذي يضم بالأساس وحدات متطورة اقتناها سابقاً من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا
بحسب ما نقله منتدى FAR Maroc، المتخصص في أخبار القوات المسلحة الملكية المغربية، فإن وفداً عسكرياً من الرباط حل بأنقرة حيث يوجد مقر شركة Turkidh Aerospace Industries.
وحسب المصدر نفسه، فإن المسؤولين العسكريين المغاربة تباحثوا مع نظرائهم الأتراك حول المروحية العسكرية المقاتلة التي تحمل اسم ATAK T-129، وما زالت المفاوضات جارية حول الثمن والعدد المراد اقتناؤه.
ولقيت هذه المروحية العسكرية الهجومية المتطورة إقبالاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً من لدن باكستان التي تقدمت بطلب السنة الجارية للحصول على 30 طائرة من هذا النوع، وتوجد أعداد منها لدى السعودية وماليزيا والإمارات وكوريا الجنوبية.
وقد استعملت القوات التركية هذه المروحية العسكرية القتالية في معركة "عفرين" في سوريا، تحت اسم "غصن الزيتون"، في السنوات الماضية، وأظهرت أداءً ميدانياً جيداً جعلها تحظى بسمعة جيدة.
وقد بدأ المغرب في تنويع شراكاته فيما يخص اقتناء الآليات العسكرية، إذ نقلت الصحافة الروسية مؤخراً أن الرباط تستعد لاقتناء طائرات "ميغ 35" حديثة الصنع، التي تنتمي إلى "الجيل 4++" من المقاتلات الخفيفة، وتستطيع أن تُحقق النجاح أثناء المعركة الجوية.
وتفيد خصائص هذه الطائرات المقاتلة بأنها قادرة على قصف الأهداف الأرضية والبحرية بالصواريخ الموجهة دقيقة التصويب دون أن تدخل إلى مجال عمل مضادات الطيران المعادية.
ويحتل الجيش المغربي المرتبة الـ55 عالمياً من ضمن 136 دولة، في مؤشر أقوى الجيوش لسنة 2018 الصادر عن المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية "غلوبال فاير باور".
وعلى المستوى الإفريقي، يحتل المغرب في المرتبة السابعة؛ في حين تصدرت مصر دول المنطقة بحلولها في المرتبة الأولى، متبوعة بالجيش الجزائري في المركز الثاني، تليها كل من جيوش جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنغولا وأثيوبيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
ملحوظة: الطائرات المروحية القليلة التي اقتنتها وزارة الصحة مؤخرا، يمنع عليها التحليق بعد السادسة مساء بحكم القانون الذي يعود إلى السبعينات، لدواع أمنية ... وحتى في الحالات المستعجلة يتم انتظار قدوم كاميرا التلفزة الرسمية كي يعرض التدخل على شكل روبورطار في نشرة الثامنة ... إوا فهم تسطا
شركات مغربية أفلست او هي في طور الإفلاس نتيجة للتوغل الاقتصادي و التقافي التركي في المغرب.
حتى نسائنا أصبحت (تتوحم على ممتلي و ممتلات تركيا)
منحنا المعادلة لشواهد جامعات تركيا أكتر مما منحناه لجامعات أوروبية عريقة و معترف بها عالميا مند اجيال.
قريبا سنتنفس هواءا مستوردا من تركيا ...
شكرا لحزب الندالة و التعمية
باش احسن منكم تركيا
*التعليم فاشل
*الصحة رديئة
*البنية التحتية ضعيفة
*حكومة فاشلة
*دبلوماسية خارجية فاشلة
*رياضة فاشلة و الدليل هزائم المنتخب المتتالية و الخروج المبكر من المنافسات.
*برلمان فاشل
*شعب مقهور
*تبدير المال العام ، آخر ها ذهاب العديد من النواب و الفنانين إلى روسيا من أموال الدولة.
باركة، باركة،باركة، كروم عيقتو بزاف.
وا أسفاه
The device is indeed a derivative of the Italian Mangusta who made his first flight in 1983, and TAI does not hide the filiation of his combat helicopter with his Italian elder.
Ça existe déjà au Maroc des Hélicoptères qui transportent des gens malades ou des femmes qui accouchent
T’es un PC c’est tout
للتوضيح هذه المروحية القتالية من تطوير إيطالي في الأساس وللمعلومية تسليحها أمريكي صواريخ ستنجر و هيل فاير يعني ليست تركية 100% بل إيسحوذت تركيا عليها من إيطاليا.
Better to buy weapon form Turkey to secure our border from Polisario and other enemies that importing those dirty movies to turn our beloved country to fake civilization.