الملك يواسي كوت ديفوار بشأن ضحايا الفيضانات

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا، على إثر الفيضانات العنيفة التي ضربت العاصمة أبيدجان، وخلفت العديد من الضحايا.

وأعرب العاهل المغربي في هذه البرقية، باسم الشعب المغربي وباسمه الخاص، للرئيس الإيفواري، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الإيفواري الشقيق، عن خالص تعازيه وأصدق مشاعر مواساته وكامل تضامنه في "هذه المحنة العصيبة".