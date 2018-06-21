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الملك يواسي كوت ديفوار بشأن ضحايا الفيضانات
الخميس 21 يونيو 2018 - 20:20
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا، على إثر الفيضانات العنيفة التي ضربت العاصمة أبيدجان، وخلفت العديد من الضحايا.
وأعرب العاهل المغربي في هذه البرقية، باسم الشعب المغربي وباسمه الخاص، للرئيس الإيفواري، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الإيفواري الشقيق، عن خالص تعازيه وأصدق مشاعر مواساته وكامل تضامنه في "هذه المحنة العصيبة".
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تعليقات الزوّار (1)
1 - hamid الخميس 21 يونيو 2018 - 20:32
الافارقة رجال على عدد من الدول العربية . المغرب امازيغي ......
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