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الملك: الكلاوي فنان مقتدر ورائد تشكيلي بالمغرب

الملك: الكلاوي فنان مقتدر ورائد تشكيلي بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:19

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان التشكيلي حسن الكلاوي الذي توفي صباح أمس الخميس بالرباط.

ومما جاء في هذه البرقية "تلقينا ببالغ التأثر، نبأ وفاة الفنان التشكيلي المقتدر حسن الكلاوي، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه. وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ومن خلالكم، لكافة أهل الفقيد وذويه، ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا، في فقدان أحد الرواد المؤسسين للفن التشكيلي المعاصر ببلادنا، الذي ساهم في النهوض بالحركة التشكيلية بالمغرب، مخلفا إرثا فنيا غنيا ومتميزا، معترفا به عالميا، ويحظى بإعجاب وتقدير كبيرين في المغرب وخارجه".

وتضرع الملك إلى الله عز وجل أن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بفسيح الجنان، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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