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جيش الجزائر يصرع صحراويا بتندوف والبوليساريو تطمس الجريمة

جيش الجزائر يصرع صحراويا بتندوف والبوليساريو تطمس الجريمة
هسبريس من العيون
الأحد 24 يونيو 2018 - 19:00

اهتزت مخيمات اللاجئين بتندوف، ظهر اليوم، على وقع جريمة قتل شنيعة بالرصاص الحي من قبل دورية تابعة للجيش الجزائري، راح ضحيتها شاب صحراوي في الثلاثين من العمر، يدعى لارباس ولد يحظيه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشاب لارباس ومجموعة من رفاقه بالتوغل شمال مدينة تندوف، بحثا عن الأحجار "النيزكية"، ليفاجؤوا بمباغتة عناصر الجيش الجزائري الذين لم يترددوا في إطلاق النار بشكل كثيف ودون سابق إنذار، أسفر عن قتل لارباس، فيما لاذ رفاقه بالفرار.

وخلف الخبر صدمة كبيرة في صفوف ساكنة مخيمات تندوف على التراب الجزائري، وسط تنديد شديد بالجريمة، خاصة بعد تأكيد زملاء الضحية أن الجيش الجزائري لم يكلف نفسه عناء توجيه أي تحذير أو إنذار مسبق للمجموعة.

وأكدت مصادر إعلامية مباشرة قيادة البوليساريو لعملية طمس لحقيقة الجريمة، من خلال التواصل مع عائلة القتيل ومحاولة طي الأزمة قبل خروجها عن السيطرة، خاصة أنها تتزامن مع مقتل الشاب ابراهيم ولد السالك ولد ابريكة داخل سجن الذهيبية بالرابوني، وزيارة الوسيط الأممي هورست كولر إلى المنطقة.

حري بالذكر أن القتيل ينتمي لقبيلة الركيبات لبيهات أهل القاضي، وتقطن عائلته بدائرة الدشيرة، ولاية العيون (مخيمات تندوف).

وقد أعلنت القبيلة حالة استنفار في صفوف أفرادها، مطالبة برد الاعتبار للعائلة، داعية إلى كشف ملابسات وحيثيات هذه الجريمة النكراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربية و افتخر الأحد 24 يونيو 2018 - 20:12
هادو هما الجزائر اللي بغيتو تنضمو معهم كأس العالم بملف مشترك و فيقو يا هاد الشعب المدلول
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-11
2 - أخوكم من وجدة عارف عما يتحدث الأحد 24 يونيو 2018 - 20:15
الجيش الجزائري قتل شعبه فقط لأنه طلب تقرير مصيره فما بالك بالصحراويين و هم محتجزن كرهائن من أجل ابزاز المغرب الأمور واضحة و تحية للشعب القبائلي الحر
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6
3 - مسلم ولله الحمد الأحد 24 يونيو 2018 - 20:16
دبا مادام سمعو انه كاين نوع من التفاهم بين المغرب والجزائر والشعوب تطالب بفتح الحدود غيبداو يفبركو الحوادث من اجل قلقلة وزعزعة واثارت الفتنة بين الشعبين
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8
4 - abdou الأحد 24 يونيو 2018 - 20:20
ومادا عن الضراءب التي تقطع للمتقاعد؟ اليس من العار ان يؤدي المتقاعد الضراءب السي العثماني؟ حرام والله حرام.حكومتكم ام تمنح للموظف سوب المتاعب والاقتطاعات .والتاريخ يسجل عليكم .فضائحكم روائحها انتشرت والله.
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0
5 - تاوناتي الأحد 24 يونيو 2018 - 20:21
هذا ماجناه الانفصاليون على انفسهم.اختاروا خيانة الوطن والارتماء في احضان الجزاءر .لم يعد يهمنا امرهم.وكما يقال " يعومو بحرهم" يقتلوهم او يحييوهم.
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0
6 - النقابة المنقوبة فوق النقيب الأحد 24 يونيو 2018 - 20:24
الجيش الجزائري لا يلعب بالنار و لا يعطي أيا كان الفرصة باللهو بأرض و أمن الجزائر.

هذا الجيش لا يخرج و لا يتدخل خارج الجزائر و لكنه لا يترك أحدا يتدخل إلى أو في الجزائر.

سلام
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