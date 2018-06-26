24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "أسود الأطلس" يختمون حضور "مونديال 2018" بالتعادل مع إسبانيا (5.00)

  2. هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب (5.00)

  3. لاعبو المنتخب المغربي: الحظ و"تقنية الفيديو" وراء كبوة المونديال (5.00)

  4. الملك يثني على ثقة الأتراك في قيادة أردوغان (5.00)

  5. تقرير يشكك في جاهزية جيش إسرائيل للحرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | النقابة الوطنية للصحافة تنعي الراحل المهدي زريوح

النقابة الوطنية للصحافة تنعي الراحل المهدي زريوح

النقابة الوطنية للصحافة تنعي الراحل المهدي زريوح
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 17:20

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفاة الإعلامي المهدي زريوح، ليوم الثلاثاء.

ويعتبر الراحل، وفق ما أوردته النقابة في بلاغ لها توصلت به هسبريس، من قيدومي الإذاعيين بالمغرب، وكاتبا وشاعرا ومنتج برامج للإذاعة والتلفزة المغربية.

وتقدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعازيها في فقدان الصحافي المهدي زريوح إلى ابنه شهاب زريوح وأسرته الكبيرة والصغيرة، وإلى كل الصحافيين وأصدقائه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أم أنس الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 18:08
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.