النقابة الوطنية للصحافة تنعي الراحل المهدي زريوح

هسبريس من الرباط

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفاة الإعلامي المهدي زريوح، ليوم الثلاثاء.

ويعتبر الراحل، وفق ما أوردته النقابة في بلاغ لها توصلت به هسبريس، من قيدومي الإذاعيين بالمغرب، وكاتبا وشاعرا ومنتج برامج للإذاعة والتلفزة المغربية.

وتقدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعازيها في فقدان الصحافي المهدي زريوح إلى ابنه شهاب زريوح وأسرته الكبيرة والصغيرة، وإلى كل الصحافيين وأصدقائه.