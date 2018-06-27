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كُتّاب وآراء
تحذيرات من توتر في الريف بعد أحكام القضاء ضدّ معتقلي الحراك
ما زالت ردود فعل الهيئات السياسية والمدنية بشأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حَراك الريف، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، تثير مزيدا من ردود فعل الهيئات السياسية والمدنية، والتي ترى أنها لن تسهم في وضع حدّ للتوتر السائد في الريف منذ حوالي سنتين.
حزب التقدم والاشتراكية اعتبر، على لسان أمينه العام محمد نبيل بن عبد الله، أنّ الأحكام الصادرة في حق معتقلي حَراك الريف، القابعين خلف قضبان سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، "لن تُسهم في إذكاء جو الانفراج الذي نتطلع إليه في أن يسود في البلاد".
بنعبد الله، بعد أن عبّر في تدوينة على صفحته في موقع "فيسبوك" عن احترامه لاستقلالية القضاء، تمنّى أن تتم مراجعة الأحكام الثقيلة التي صدرت في حق المعتقلين، وقال: "نأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية".
وذهب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي قال إنه تلقى الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف بـ"دهشة كبيرة واستياء عميق"، إلى وصْف هذه الأحكام بـ"المهزلة"، معتبرا إياها "انتكاسة حقوقية خطيرة، ووصمة عار على جبين الدولة المغربية".
ووصف المرصد الحقوقي المحاكمة، التي خضع لها معتقلو الحراك طيلة أزيد من سنة في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بـ"المحاكمة الجائرة"، معتبرا أنها جرت "وسط انتهاك شنيع لحقوق المعتقلين، وبتهم جد ثقيلة بينها التجمهر بدون ترخيص، وتهديد السلامة الداخلية للدولة المغربية، والتأثير على ولاء المواطنين لمؤسسات الشعب، وإهانة الموظفين".
واستنكر المرصد ذاته الطريقة الأحكام التي طالت معتقلي حراك الريف، وقال إنه يَعتبر هذه الأحكام "رسالة واضحة من طرف السلطات المغربية بتسليط سيف القضاء والاعتقال على جميع الأصوات الحرة المطالبة بالكرامة والعيش الكريم وبالحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية".
الهيئة الحقوقية ذاتها اعتبرت أنَّ النهج الذي سلكتْه الدولة في التعاطي مع مطالب حراك الريف، والقائم على "القمع والاعتقال والتنكيل وتكميم الأفواه.. سيكون له انعكاس سلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي… وسيؤدي إلى مزيد من الاحتقان المفضي إلى تفجر الأوضاع، عاجلا أم آجلا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
الحكم عليه ب 20 سنة
20 سنة لأنه يريد المحاسبة للمفسدين الذي أفسد الوطن بأكمله.
اما من أراد التصعيد وجر الوطن إلى الهاوية فالقانون له بالمرصاد.
لمزفزف لم يرفع يوما العلم المغربي.
20 سنة لم تكفي لهدا العنصري الخائن .
.
عاش الريف والأحرار
مصيبتكم في أحوالكم ونحمل كل ما سيجري الملك المغرب
أحكام ستكون عادلة لو أنزلتموها على الخونة الحقيقيون من المسؤولين الذين ينهبون خيرات البلاد ليلا و نهارا و يسمنون و مازالوا يسمنون و يبغونها عوجا .. أما أن تحكموا على من وقف ضد الجكرة و القهر و قال لا للطغيان، فهذا شر قبيح في الوحل و الفحم و الطين فما بالكم بأحكام باطلة.؟؟؟ فلا تشعلوها نارا حامية ضد هذا الوطن الأبي، كونوا في مستوى المسؤولية و أعدلوا و أقسطوا و لا تخونوا هذا الوطن.
أعيدوا النظر في هذه الأحكام القاسية إن كان العدل حق يسع الجميع في هذا البلد؟.
احترام الحكم واجب والا فالعقاب لكل من زاغ وانحرف
جماعة الريف لم تخرج من اجل المغرب ولاكن من اجل الريف ومن يقل غير هذا فهو منافق
(موريتاني محبٌ للمغرب وشعب المغرب وملك المغرب درست من الماستر حتي دكتور فيها أكن لها كل الإحترام وأمنها يهمني)
لكن يوم ليس بالبعيد سينقلب السحر على الساحر وسبذاق نفس الدواء.والسلام
ان من يحكم في الدولة اما اشخاص جاهلون لا يعرفون قراءة الاوضاع او ان المسولين او المسوول الذي يحكم يريد الانتقام مهما كلف الثمن
او ان المسوولين لا تهمهم اليلاد و يريدون جرها الى حالة من الانقسام و عدم الاستقرار لكي يخدمو اجندات معية يا اما ميولهم انفصالي و يريدون كثرة الاحتجاجات ليتم تقسيم المغرب او يخدمون اجندات خارجية ،
ناس يطلبون مطالب اقتصادية و اجتماعية لمنطقة ظلت مهمشة لمدة طويلة لا ننكر ان هناك من يركب على الاحتجاجات لمطالب سياسية لكن لا يمكن التحكم في الكل ، و يتضح من هذه الاحكام ان بعض المتحكمين يريدون من الريف ان يطالب بالاستقلال ،
والي فرض يودي راه ماشي ساهل افرض الامن في دولة نصف غالبية شعبها لا يفرق بين الحقوق والواجبات وبين الحرية والفوضى وبين حرية التعبير والتلفيق الكذب والافتراء
الي فرط يكرط
وحنا مع الدولة ظالمة أو مزلومة
و الى عطاتنا السلاح نتجندو وفي خدمتها
راه ما كاينش غير اصحاب الزفزافي بلا تمشيو غالطين راه والله ما تعرفوا منين نخرجو لكيوم وسنجعل الصراع ينحصر بين فريقين في الدولة وليس بين الدولة وشرذمة صغيرة من السكان الذي يصادرون صوت الشعب وينتحلون صفات وهميةى ليست سوى في عقولهم الصغيرة (كقائد الحراك، أو زعيم الزعتر أو ايقونة البعر)
انشروا جزاكم الله خيرا كل الاراء ولمواقف ولا تغلبو فئة على اخرى لكطي لا يتعقدوا بانهم الاغلبية
و فيديوهاته تثبت العكس، فهو يستحق الحكم لأن إن لم يحاكم فمن هب و دب ينوض علينا الفوضى،
فأنا مع حبسه لتكون عبرة للآخرين و لا يمثلني أحد