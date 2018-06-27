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تحذيرات من توتر في الريف بعد أحكام القضاء ضدّ معتقلي الحراك

تحذيرات من توتر في الريف بعد أحكام القضاء ضدّ معتقلي الحراك
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:00

ما زالت ردود فعل الهيئات السياسية والمدنية بشأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حَراك الريف، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، تثير مزيدا من ردود فعل الهيئات السياسية والمدنية، والتي ترى أنها لن تسهم في وضع حدّ للتوتر السائد في الريف منذ حوالي سنتين.

حزب التقدم والاشتراكية اعتبر، على لسان أمينه العام محمد نبيل بن عبد الله، أنّ الأحكام الصادرة في حق معتقلي حَراك الريف، القابعين خلف قضبان سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، "لن تُسهم في إذكاء جو الانفراج الذي نتطلع إليه في أن يسود في البلاد".

بنعبد الله، بعد أن عبّر في تدوينة على صفحته في موقع "فيسبوك" عن احترامه لاستقلالية القضاء، تمنّى أن تتم مراجعة الأحكام الثقيلة التي صدرت في حق المعتقلين، وقال: "نأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية".

وذهب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي قال إنه تلقى الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف بـ"دهشة كبيرة واستياء عميق"، إلى وصْف هذه الأحكام بـ"المهزلة"، معتبرا إياها "انتكاسة حقوقية خطيرة، ووصمة عار على جبين الدولة المغربية".

ووصف المرصد الحقوقي المحاكمة، التي خضع لها معتقلو الحراك طيلة أزيد من سنة في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بـ"المحاكمة الجائرة"، معتبرا أنها جرت "وسط انتهاك شنيع لحقوق المعتقلين، وبتهم جد ثقيلة بينها التجمهر بدون ترخيص، وتهديد السلامة الداخلية للدولة المغربية، والتأثير على ولاء المواطنين لمؤسسات الشعب، وإهانة الموظفين".

واستنكر المرصد ذاته الطريقة الأحكام التي طالت معتقلي حراك الريف، وقال إنه يَعتبر هذه الأحكام "رسالة واضحة من طرف السلطات المغربية بتسليط سيف القضاء والاعتقال على جميع الأصوات الحرة المطالبة بالكرامة والعيش الكريم وبالحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية".

الهيئة الحقوقية ذاتها اعتبرت أنَّ النهج الذي سلكتْه الدولة في التعاطي مع مطالب حراك الريف، والقائم على "القمع والاعتقال والتنكيل وتكميم الأفواه.. سيكون له انعكاس سلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي… وسيؤدي إلى مزيد من الاحتقان المفضي إلى تفجر الأوضاع، عاجلا أم آجلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - maghribi hor الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:16
الذين ٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ويسرقون الموال  وكدا وكدا وكدا ... انهم يتمشون في الشارع كانهم لم يفعلو شيء اما الدي  يريد كدا وكدا وكدا
الحكم عليه ب  20 سنة
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86
2 - brahim الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:22
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الظلم ظلمات يوم القيامة. والفساد
20 سنة لأنه يريد المحاسبة للمفسدين الذي أفسد الوطن بأكمله.
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73
3 - لبيب وادي زم الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:23
يجب احترام أحكام القضاء ، الدي بنى أحكامه على اليقين، لا على الشك والتخمين في هده النازلة.
اما من أراد التصعيد وجر الوطن إلى الهاوية فالقانون له بالمرصاد.
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-215
4 - مواطن من القنيطرة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:23
الله احفظ بلادنا وامننى من كل سوء
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22
5 - Saad الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:23
ديرو الما منين ايدوز....!!!!!
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12
6 - خليد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:24
الدولة تعتقد أنها بإصداره لهذه الأحكام القمعية وعدم تبرئة المعتقلين سخفو باقي الشعب لكن هيهات هيهات هيهات فهي لا زالت تصب الزيت على النار و الاحتقان سيكون اقوى و سيلتحم الشعب كله و ديك الساعة شوفو شي سجن يستوعب 40 مليون
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100
7 - حرية الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:24
لا اعرف من هاؤلاء الدين يصدرون هده الاحكام في حق اولاد الشعب الحقيقيون و الاحرار.يجب على الشعب ان يتحد ويخرج في مظاهرات ضد هده الاحكام السالبة للحرية.
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65
8 - Mann الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:26
الأحكام لا يقبلها عقل و ستأتي بعكس ما أراده النظام من إخافة الناس !! أين أنت يا رئيس الحكومة ، أين أنت يا وزير حقوق الانسان ؟ تجار الدين باعوا الماتش.. لكن الشعب المغربي يستاهل في الربيع العربي بدل من فرض على النظام ديموقراطية حقيقية راحوا يبحثون عن من يطبق الشريعة الاسلامية .. يا الله قولوا الرميد يطبقها الان في هذه الحالة
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48
9 - marwan الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:27
السجن للزفزافي ومن معه الذين حملوا راية الانفصال بدعم هولاندي واثارو الفتنة و عرضو أمن المغربة للخطر. وكذلك السجن و المحاسبة للمسؤولين ناهبي أموال الشعب .في كلتا الحالتين كلهم خونة الوطن
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-126
10 - مغربي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:27
السجن لمن يريد الفتنة .
لمزفزف لم يرفع يوما العلم المغربي.
20 سنة لم تكفي لهدا العنصري الخائن .
.
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-131
11 - الحسيمة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:29
الشعب الريف استطاع أن يبين بالسلمية للجميع الأحرار المغرب والعالم والأقلام الصحافة الحرة مهزلة الدستور التي تكتب في الأوراق حول الحرية التعبير وحق التعايش

عاش الريف والأحرار
مصيبتكم في أحوالكم ونحمل كل ما سيجري الملك المغرب
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10
12 - ولد زايو الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:30
الرجوع إلى استعمال التقنية الجديدة var مثل الفيفا حاليا في كأس العالم لعلهم هؤلاء القضاة يهتدون إلى الحقيقة. وينصفون من فضح الفساد والمفسدين. المشكلة في حالة اطلاق سراح قادة حراك الريف هم مصممون في استمرار فضح كل مفسد لأنهم أصبحوا معروفين لدى الشعب وستتجه لهم الأنظار بسرعة ويتجاوب معهم الشعب.ها علاش ابغاو اسكتوهم بأي ثمن.
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4
13 - خالد.ف الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:31
يجب مراعاة ظروف أهل الريف ! كيف لمطالب بحق مشروع أن يسجن !! ما أذلتكم الدامغة حتى يتعرض هؤلاء لأقصى العقوبات أيها القضاة !؟ ** و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة **.
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4
14 - العصا لمن يعصى الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:31
التظاهرات حق مشروع، واللي سخن عليه رأسه و خرج بهذف التخريب والفتنة وتهديد الاستقرار والوحدة الترابية، سيزج به في السجن وما تلوموا غير راسكم. هاذ الريافة عنصريون بزاف خاصهم يتردعوا شوية.
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-10
15 - الخليل الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:32
احترما لسلطة القضاء ورغم الاحكام التي يراها البعض قاسية على نشطاء حراك الريف الذين تسببوا في مآسي كبيرة لعدد كبير من رجال الامن واهانوا العلم الوطني وتظاهروا رغم المنع وابطلوا شعيرة دينية بإيقاف صلاة الجمعة فإني اطلب من الجميع التهدئة واتباع المساطر القانونية وذلك بالطعن بالاستىناف في الحكم الصادر ونتمنى ان تخفف الاحكام خلال هذه المرحلة من التقاضي ، اما التحريض فنتيجته ستكون المزيد من تازيم الوضع واعتقالات جديدة واحكام أخرى في حق اشخاص آخرين .
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-8
16 - ذئب الغابة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:35
أحكام منتظرة و غير مفاجئة بالنظر للتهم الموجهة للزفزافي و من معه.
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-2
17 - مغربي محايد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:38
.
أحكام ستكون عادلة لو أنزلتموها على الخونة الحقيقيون من المسؤولين الذين ينهبون خيرات البلاد ليلا و نهارا و يسمنون و مازالوا يسمنون و يبغونها عوجا .. أما أن تحكموا على من وقف ضد الجكرة و القهر و قال لا للطغيان، فهذا شر قبيح في الوحل و الفحم و الطين فما بالكم بأحكام باطلة.؟؟؟ فلا تشعلوها نارا حامية ضد هذا الوطن الأبي، كونوا في مستوى المسؤولية و أعدلوا و أقسطوا و لا تخونوا هذا الوطن.
أعيدوا النظر في هذه الأحكام القاسية إن كان العدل حق يسع الجميع في هذا البلد؟.
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6
18 - إنسان الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:38
الكل ندد و استنكر ، إلا وزراء الباجدة أيدوا و عللوا. أكل هذا من أجل الكرسي اللعين؟
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2
19 - امازيغ سوسي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:38
كفى فتنة .عن اي تحديرات يتحدث هؤلاء .اما العفو عن من احرق وضرب وجرح وغرب وخان ولا فستقوم الفتنة فلتقم ادا والا اصبحت فوضى .
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-3
20 - زفزفي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:40
ياريت يحكموا على سارق 1700 مليار درهم بالسجن 20 سنةً لخيانة الأمانة و تفقير الشعب كذلك ... و لكن ....
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4
21 - Hooollandddddddssss الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:40
ديروا لنا خاطرنا ولا نديروا الفوظا هذه هي الفوظي
احترام الحكم واجب والا فالعقاب لكل من زاغ وانحرف
جماعة الريف لم تخرج من اجل المغرب ولاكن من اجل الريف ومن يقل غير هذا فهو منافق
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-5
22 - sidi الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:41
يجب علي الإخوة المغاربة أن يشكرو نعمة الأمن والأمان فالمغرب دولة حباها الله بطبيعة خلابة وقيادة حكيمة وشعب طيب وواعي ولكن كل ذاللك يمكن أن يتحول إلي بركان يأكل الأخضر وليابس حينما يزو بالنعرات والحمي فالإ نطياع لأولي الأمري مالم يعصو أوامر الله واجب دام الله أمن المغرب
(موريتاني محبٌ للمغرب وشعب المغرب وملك المغرب درست من الماستر حتي دكتور فيها أكن لها كل الإحترام وأمنها يهمني)
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0
23 - Anir الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:42
اساليب كهنوت محاكم التفتيش الكاثوليك تطبقها السلطه المخزنيه بشكل متميز على احرار المغرب.
لكن يوم ليس بالبعيد سينقلب السحر على الساحر وسبذاق نفس الدواء.والسلام
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3
24 - مغربي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:44
20 سنة لإبن الشعب الذي طالب فقط بالحقوق البسيطة والسراح والحرية لمن إغتصب أطفال المغرب ، أهذا هو المغرب الذي تريده يا ملك البلاد ؟!! 20 سنة سوف تقف على رقابكم يا أبناء المغرب إن لم تنصروا أخاكم غدا أمام الله
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-2
25 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:45
عناد دعاة الفتنة في الحسيمة التي تزعمها مجموعة من المتسكعين بين مقاهي المدينة الذين اصبحوا بقدرة قادر زعماء هو الذي عجل بصدور هذه الاحكام في حقهم لا يجب ان ننسى انهم ظلوا طلقاء احرار لمدة 7 اشهر بعد ان لبت الحكومة جميع مطالبهم التي اتخذوها ذريعة لاحتجاجاتهم لقد بحت حناجرهم بقذف رموز الدولة و اثارة النعرات العرقية و احراق منازل رجال الشرطة و السيارات و الدعوة الى الانفصال و التحريض على التظاهر و الخروج الى الشارع تحت التهديد و التامر مع قوى خارجية فكل هذه الفتنة و التخريب و المؤامرات التي كانت تحاك ضد وطننا على يد تلك المجموعة يتم نسيانها بمجرد صدور هذه الاحكام نعم كانت هناك جرائم استحقت تلك العقوبات و جميع الدول لا تتساهل حينما يصبح امنها القومي عرضة للتهديد الم يقم الرئيس التركي اردوغان كما قال احد المعلقين بالزج بالاف المعارضين نحو السجون و عزل عشرات الالاف من الموظفين و كبار ضباط الجيش و اغلاق الاف المدارس و قطع بتلك الاجراءات الصارمة دابر الفتنة و اعاد للدولة هبتها وسط تصفيقات الكثير من هؤلاء المغاربة الذين يدافعون عن متزعمي الفتنة في وطنهم فهل حرام على الدولة حماية استقرارها.
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-2
26 - عمر الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:45
المتتبع لهذا الملف و ملفات اخرى يستنتج عدة اشياءهي:
ان من يحكم في الدولة اما اشخاص جاهلون لا يعرفون قراءة الاوضاع او ان المسولين او المسوول الذي يحكم يريد الانتقام مهما كلف الثمن
او ان المسوولين لا تهمهم اليلاد و يريدون جرها الى حالة من الانقسام و عدم الاستقرار لكي يخدمو اجندات معية يا اما ميولهم انفصالي و يريدون كثرة الاحتجاجات ليتم تقسيم المغرب او يخدمون اجندات خارجية ،
ناس يطلبون مطالب اقتصادية و اجتماعية لمنطقة ظلت مهمشة لمدة طويلة لا ننكر ان هناك من يركب على الاحتجاجات لمطالب سياسية لكن لا يمكن التحكم في الكل ، و يتضح من هذه الاحكام ان بعض المتحكمين يريدون من الريف ان يطالب بالاستقلال ،
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0
27 - مشكيل الريف الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:47
محلينا مشكيل الصحراء غيزيدونا مشكيل الريف,ياعباد الله وكاني بمن يسيرالبلاد لا علاقة له بالبلاد والعباد,الرشوة والمحسوبية ,والزبونية لا شغل البيطالة تضرب اطنابها,الكرساج اعلى عينك ابن عدي ,الغلاء شوى الخلق ,وفين غاديين بهد البلاد.اللهم ان هدا منكر.زمن الساسة نمرة 1 لاكن من الخلف.
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1
28 - تاك فريد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:48
الفقر والبطالة عصفوا بالعالم العربي منذ اندلاع حرب الخليج الاولي وكل ما يحدث الان خطط له منذ عشرات السنين لكن السذج كثيرون ولن ينفع معهم الي القمع وهذه هي الحقيقة.
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1
29 - ABDERAHMAN الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:49
استقلال القضاء المغربي ظاهر للعميان....
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-2
30 - حسيمى الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:49
حكم عادل وكل من واله يستحقون نفس الحكم تحي العدالة.
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-7
31 - الحــاج.ع. الله الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:49
الدولة عارفة اشنو كا دير الغبي هو من يعتبرها غبية
والي فرض يودي راه ماشي ساهل افرض الامن في دولة نصف غالبية شعبها لا يفرق بين الحقوق والواجبات وبين الحرية والفوضى وبين حرية التعبير والتلفيق الكذب والافتراء
الي فرط يكرط
وحنا مع الدولة ظالمة أو مزلومة
و الى عطاتنا السلاح نتجندو وفي خدمتها
راه ما كاينش غير اصحاب الزفزافي بلا تمشيو غالطين راه والله ما تعرفوا منين نخرجو لكيوم وسنجعل الصراع ينحصر بين فريقين في الدولة وليس بين الدولة وشرذمة صغيرة من السكان الذي يصادرون صوت الشعب وينتحلون صفات وهميةى ليست سوى في عقولهم الصغيرة (كقائد الحراك، أو زعيم الزعتر أو ايقونة البعر)

انشروا جزاكم الله خيرا كل الاراء ولمواقف ولا تغلبو فئة على اخرى لكطي لا يتعقدوا بانهم الاغلبية
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-3
32 - لاراش الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:50
لن تطفءو نور الحرية مهما سجنتم ولن توقفوا طوفان الحق مهما عسكرتم. فالصدام قادم لا محالة وعندها سيعلم الظلمة أي منقلب سينقلبون.
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-2
33 - الله الوطن الملك الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:50
دبى احنا المغاربة أولاد الشعب المسالمين الزفزافي لا يمثلني و لا يتكلم على عموم المغاربة يتكلم على منطقة معينة ولا يعمم احتياجات اولاد الشعب. حتى ألقي به في الزنزانة صرنا نسمع بأنه يدافع عن مطالب المغاربة
و فيديوهاته تثبت العكس، فهو يستحق الحكم لأن إن لم يحاكم فمن هب و دب ينوض علينا الفوضى،
فأنا مع حبسه لتكون عبرة للآخرين و لا يمثلني أحد
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