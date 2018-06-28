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كُتّاب وآراء
إشادة بجهود المغاربة لتخفيف حصار قطاع غزة
أشادت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بآثار الجهود المغربية في تخفيف الحصار عن المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، والمتمثلة في إنشاء المستشفى الميداني العسكري الذي يخدم آلاف المواطنين.
وذكر بلاغ للجنة التابعة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، توصلت به هسبريس، أنها توصلت بتعابير الإشادة والتنويه بالمبادرة المغربية من لدن شخصيات سياسية ومدنية فلسطينية من رام الله ومن غزة.
وشدد البلاغ على أن طالع السعود الأطلسي، رئيس اللجنة الدولية، أوضح للإعلام الفلسطيني "أن المستشفى الذي أقيم بتعليمات من الملك محمد السادس جاء في الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل من إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين؛ وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى الذين هم بحاجة ماسة إلى العلاج والرعاية، في الوقت الذي تمنعهم فيه إسرائيل من السفر لتلقي العلاج اللازم".
وأبرز الأطلسي أن اللجنة، في سياق تقويمها لمبادرات دعم الشعب الفلسطيني و"هو يواجه الغطرسة الإسرائيلية، لاحظت تزايد التفاعل العربي والعالمي مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية التاريخية والمشروعة، ذلك التفاعل الذي تحتل فيه المبادرة الملكية المغربية والعملية موقعا رياديا بوقعها الإنساني القوي والفعال وبدلالاتها السياسية المؤثرة".
وذكر رئيس اللجنة بتثمين هذه الأخيرة للجهود الدائمة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم فلسطين وشعبها والتي تعكس الالتزام الملكي المغربي بالقضية الفلسطينية والنابع من عمق الروابط التي تربط الشعبين الشقيقين المغربي والفلسطيني.