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الرئيسية | مدارات | إشادة بجهود المغاربة لتخفيف حصار قطاع غزة‎

إشادة بجهود المغاربة لتخفيف حصار قطاع غزة‎

إشادة بجهود المغاربة لتخفيف حصار قطاع غزة‎
هسبريس من الرباط
الخميس 28 يونيو 2018 - 08:35

أشادت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بآثار الجهود المغربية في تخفيف الحصار عن المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، والمتمثلة في إنشاء المستشفى الميداني العسكري الذي يخدم آلاف المواطنين.

وذكر بلاغ للجنة التابعة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، توصلت به هسبريس، أنها توصلت بتعابير الإشادة والتنويه بالمبادرة المغربية من لدن شخصيات سياسية ومدنية فلسطينية من رام الله ومن غزة.

وشدد البلاغ على أن طالع السعود الأطلسي، رئيس اللجنة الدولية، أوضح للإعلام الفلسطيني "أن المستشفى الذي أقيم بتعليمات من الملك محمد السادس جاء في الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل من إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين؛ وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى الذين هم بحاجة ماسة إلى العلاج والرعاية، في الوقت الذي تمنعهم فيه إسرائيل من السفر لتلقي العلاج اللازم".

وأبرز الأطلسي أن اللجنة، في سياق تقويمها لمبادرات دعم الشعب الفلسطيني و"هو يواجه الغطرسة الإسرائيلية، لاحظت تزايد التفاعل العربي والعالمي مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية التاريخية والمشروعة، ذلك التفاعل الذي تحتل فيه المبادرة الملكية المغربية والعملية موقعا رياديا بوقعها الإنساني القوي والفعال وبدلالاتها السياسية المؤثرة".

وذكر رئيس اللجنة بتثمين هذه الأخيرة للجهود الدائمة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم فلسطين وشعبها والتي تعكس الالتزام الملكي المغربي بالقضية الفلسطينية والنابع من عمق الروابط التي تربط الشعبين الشقيقين المغربي والفلسطيني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - البوهالي الخميس 28 يونيو 2018 - 08:46
إن كان العمل لله فلا حاجة لإشادة من أحد
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0
2 - امحمدDz الخميس 28 يونيو 2018 - 08:47
في ميزان الحسنات للشعب المغربي الخوت و الله يجعلها صدقة و شافعة و نافعة ...أتمنى الاستمرارية على نفس المنوال.
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-1
3 - MOUATEN الخميس 28 يونيو 2018 - 09:04
الأولى تخفيف حصارالشعب المغربي المستعبد في بلاده وخيراته (من لحيت لقم ليه)
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4 - kamal الخميس 28 يونيو 2018 - 09:07
‏علينا فك حصار ‏‏المغاربة أولا
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