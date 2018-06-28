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الرئيسية | مدارات | حمودي: "أحكام الريف" رسالة إلى الشباب الحالم بالديمقراطية والانعتاق

حمودي: "أحكام الريف" رسالة إلى الشباب الحالم بالديمقراطية والانعتاق

حمودي: "أحكام الريف" رسالة إلى الشباب الحالم بالديمقراطية والانعتاق
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 28 يونيو 2018 - 10:00

تعليقاً على الأحكام القاسية الصادرة في حق ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ورفاقه، قال الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي إن "هذه الأحكام رسالة مُضمرة إلى باقي الشباب المغربي الطَّامح إلى التغيير والانعتاق، والذين يقدّمون اليوم نوعاً جديداً من النضال الديمقراطي ومن الزعامات المُؤطَّرة"، مشيرا إلى أن "هذه الأحكام أحدثت صدمة جمعية".

وأورد الباحث الأنثروبولوجي المعروف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "لم يكُن يتوقَّع أن يتم سجن رفاق الزفزافي، وأن تتمَّ محاكمتهم في مدينة الدار البيضاء بعيداً عن مُحيطهم الاجتماعي"؛ وزاد: "ولم أتوقع صدور هذه الأحكام الصارمة للغاية، ولا أعرف مغزى هاته الأحكام، ما أعرفه هو أن هناك أوساطا داخل الدولة تفكر بأن هيبة الدولة قد مُسَّت من طرف نشطاء الريف وبعض المحتجين في مناطق متفرقة من المغرب، وتحاول هذه الأوساط بكل الوسائل أن تعيد بناء وتشكيل هذه الهيبة داخل مِخيال الرعايا".

واعتبر الأستاذ الجامعي في جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية أن "هذه الأحكام، بقساوتها، تمثل ردة خطيرة على مستوى الحقوق والحريات. كما ستمسُّ المكتسبات القليلة التي حققها الشعب المغربي فيما يخص الهامش الديمقراطي"، موردا: "إننا نعود بسرعة فائقة إلى ما قبل حلم 20 فبراير".

وزاد حمودي أن "المتابعين ليسوا انفصاليين، ولا يحلمون بتأسيس الجمهورية؛ بل إنهم وطنيون يحملون علم الريف الذي يمثل رمزية لنضالهم ضد المستعمر الإسباني"، وأضاف أن "نضالهم ضد الاستعمار لم يكن في صالح الريفيين فقط؛ بل كان في صالح المغاربة قاطبة".

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضعت نهاية لملف معتقلي "حراك الريف"، ليل الثلاثاء، بعد عام من سير المحاكمة، إذ وزعت أحكاماً تراوحت بين 20 سنة و10 سنوات سجناً نافذة.

وقضت الغرفة المذكورة بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما على كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير اغيد والبوستاتي، وبعقوبة سجنية مدتها 15 عاما على من كل من الحاكي وأدهشور بوهنوش. أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات خلال سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه واعتبار الأفعال المنسوبة إليه تشكل مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذة، رفقة آخرين.

جدير بالذكر أن باقي الأحكام، التي جرى الكشف عنها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وزعت على باقي المعتقلين بما يزيد عن ثلاث سنوات لأغلبهم، مع غرامات مالية، دون أن تتم تبرئة أي واحد؛ فقد أدين كل من محمد مجاوي وشاكر مخروط وربيع الأبلق وإلياس حاجي وسليمان فحيلي ومحمد الاصريحي والحنودي وأبقوي بخمس سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قيمتها 2000 درهم. كما حكم بـ3 سنوات حبسا نافذة و2000 درهم غرامة على كل من إبراهيم بوزيان وعثمان بوزيان ويوسف الحمديوي ومحمد النعيمي ومحمد الهادي. أما المعتقلون رشيد اعماروش وعبد اللطيف الموساوي ويوسف فاضل وعبد المحسن الأثري وجمال مونة وعبد العزيز خالي والصابري بولحجول والحاكيمي، فقد صدر في حق كل واحد منهم حكم ابتدائي بسنتين حبسا نافذتين، وغرامة 2000 درهم؛ فيما أدين زكرياء قدوري بسنة و2000 درهم غرامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مغربية الخميس 28 يونيو 2018 - 10:09
وأضاف أن "نضالهم ضد الاستعمار لم يكن في صالح الريفيين فقط؛ بل كان في صالح المغاربة قاطبة". وحتى نضالهم اليوم هو في صالح المغرب كله ما عدا المستنزفين لثروات الشعب وخيرات أبنائه
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43
2 - Ali الخميس 28 يونيو 2018 - 10:12
Au Maroc, retirer le micro à l'imam le jour du vendredi pour rappeler à ce même Imam qu'il ne doit pas inciter/prêcher pour que les gens ne manifestent pas dans la rue.
Et que cet Imam devrait parler également des injustices sociales: le chômage, le manque quasi total d'hôpitaux, d'universités, une région délaissé et à l'abandon des autorités.
Sentence:
20 ans de prison.
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9
3 - علي الخميس 28 يونيو 2018 - 10:16
صحيح ان الزفزافي والمهداوي كانوا يطالبون بامور مشروعة. وتندرج في اطار حقوقهم.

لكنهم تجاوزوا ذلك الي محاولة اثارة الفتن. ورفض التفاوض مع المؤسسات المعنية التي اتت لحل المشاكل.

لنفترض ان فتنة الزفزافي لم تثم السيطرة عليها. هل كان سيتوقف عند المطالي الاجتماعية ام يتجاوزها لامور اخري
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-41
4 - Hooollandddddddssss الخميس 28 يونيو 2018 - 10:17
اذا كانت الدمقراطية تعني المساس بهبة الدولة ومءسساتها وتحقير مواطنون كما يحدث معنا حيث نسمي من طرف اريافة باننا خونة لاننا جبالة نقول عاش الملك وعاش المغرب فرحبا بدكتاتورية اردغان وبوتين
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-32
5 - عبد السلام اطراشلي الخميس 28 يونيو 2018 - 10:20
على الشباب أن لا ترهبه الأحكام الجائرة وأن لا يخضع للابتزاز. فالعيش بدون حرية ولا كرامة موة وذلة.
انتصر لحقك.
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13
6 - كمال الخميس 28 يونيو 2018 - 10:20
بصراحة إنه حكم عادل ، لأن الزفزافي ومن معه لم يحترموا الطقوس الدينية بإيقافهم خطيب الجمعة وزد على ذلك الاعتداء على الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية ، كنت أود أقصى العقوبات لكن القاضي راعى الظروف الاجتماعية ، الزفزافي يستحق الإعدام لأنه خائن للبلد ، لأن السلمية في المطالَب الاجتماعية لا تمر بهذه الحركات ، الاعتداء على الأمن والوقاية المدنية وزد ...... شكرًا قاضي التحقيق وعاش وطننا الحبيب
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-24
7 - مهاجر مغربي وافتخر الخميس 28 يونيو 2018 - 10:20
مع الأسف الشديد مهزلة قضائية وضلم كبير لاهالينا في الريف الأبي. ضربة موجعة لكل التواقين للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وكأننا في القرون الوسطى. تبا لكم أيها الطغاة الجبابرة عن مواقفكم السخيفة العالم يتقدم ونحن نرجع قرونا للوراء.
الحرية لكافة المعتقلين الشرفاء وخليكم من المسرحيات الهزلية
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14
8 - مغربي الخميس 28 يونيو 2018 - 10:22
بالأحرى
أحكام الريف رسالة الى الشباب الحالمين بالفوضى والشغب والتعدي على رموز الدولة والانفصال.
الريافة أغلبهم عنصريون وهم تظاهروا كريافة وليس كمغاربة. اذن وجب تلقين لهؤلاء المتمردين دروس وارسال رسالة لكل من سولت له نفسه المساس برموز الدولة.
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-19
9 - Zorif الخميس 28 يونيو 2018 - 10:24
الشعب يريد الديموقراطية الحقة و يعبر بطرق راقية و المخزن يريد ان يحكم بطريقته البالية في 2018 ترى لمن ستكون الغلبة؟
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12
10 - Hamid الخميس 28 يونيو 2018 - 10:31
السلام عليكم ورحمة وبركاته
اشكر طاقم جريدة هسبرس على اهتمامها البالغ بما يحدث في الريف خاصة والمغرب عامة.
الحكم الذي صدر على الزفزافي ورفاقه هو الحكم على كل مواطن يريد الخير لبلاده.
نحن نعيش في خارج الوطن ونعمل اكثر من 60 ساعة في الأسبوع لبناء دول اجنبية .
يا حسرتاره كم اتآلم بذالك وهذا فقط لكسب قوت من الخبز وزيارة الأهل مرة في كل سنتين. أبناءنا مشتتون في العالم وأولادها في خطر .
60 ساعة في الأسبوع اريد به بناء وطني .
من لا يحب وطنه.نحن نحترق ألما وحزنا على كل المسؤلين في البلاد وعلى رأسهم ملك المغرب.
يا اخي اتركوا المجال للشباب للنهوض ببلدنا .
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-3
11 - عبدالله الخميس 28 يونيو 2018 - 10:33
بعض المغاربة لا يتحكمون حتى في أبنائهم و يعطوننا الحلول و جميعهم لا يقبلون وقوف شخص أمام منزلهم حتى ربع ساعة و عندما يتكلمون تظن بأنهم يدافعون عن الآخرين اما ادا اخد مسؤول رزق احد فعليه أن يقدم به دعوى ادا كانت لديه ادلة
النهب موجود و لكن بالغش و يساهم فيه حتى التجار بتضخيم الفاتورات اما الأموال فلا توجد في مكتب مسؤول حتى يسرقها مباشرة اما الرشوة فهي من المواطن البسيط إلى المسؤول
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1
12 - أبو احمد السلفي الخميس 28 يونيو 2018 - 10:35
إلى اتباع الزفزافي الذين يتهمون الدولة الساهرة على امننا بالشدة، ووالله انها لتحرص كل الحرص على محاربة كل فتنة واي شيئ يخل بالأمن !
الى من ينادي ان العدل مات مع موت عمر !
لو عاد زمن عمر بن الخطاب لصلبكم فوق جذوع النخل و قطع ارجلكم و ايدكم من خلاف !!!
من شدة الصحابة رضوان الله عليهم وصرامتهم مع المبتدعة يوضحه موقف الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل وكيف شج رأسه بعراجين النخل في القصة المشهورة، وكيف كان سيقطع رأسه
ولو فُعِلَ اليوم مثل هذا مع المبتدعة وهم أحوج ما يكونون إلى ذلك، لأن بدعهم أشر وأضر على الأمة،لقيل في حق فاعلها كل الأقاويل، ولربما كان هذا أحد الموانع من أحجام الأغلب في عدم أستعمال الشدة وأظهار التبرء من المبتدعة حتى لايقال فيه أنه متشدد في دعوته، وهذا خلل أدى إلى فشو البدع وتنمر أهلها وتكالبهم وتكاثرهم مقابل القلة الخَيّرة التي تفردة بهذا الأسلوب، الشدة والغلظة على المبتدعة الضّلال، وهؤلاء القلة غرباء خذلهم وعاب عليهم أكثر أهل زمانهم !!!!
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0
13 - Bop35 الخميس 28 يونيو 2018 - 10:36
الفوضى هاذي الكل باغي المحكمة تحكم لصاله وكيفما احب الجاني وهاذ اللشي ماكاين حتى ف شي دولة في العالم
ا ذا, زيدو على الطريق اللذي سيادي بكم الى: لبينة المغرب او سرينة المغرب او يمنية المغرب اذا اصبح الانفلات الامني له الكلمة الاخيرة في الشوارع والرجوع الى الوراء غادي يكون "طروطار" داك الساعا ما يبقى ليكم عا الحركة لي اوروبا
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14 - تغطية الشمس بالغربال الخميس 28 يونيو 2018 - 10:36
ليس في كل مرة تسلم الجرة. حداريمن تطورات يمكن أن تادي إلى عواقب لا يمكن التحكم فيها ولو بالقوة. فكم من شرارة لا تحصى أشعلت نار اتت على كل شيء والمسؤول الاول والاخير من بيده السلطة لأن المواطن سيرى فيه او فيهم كل ماسيه ولم يعد لذيه ما يخسره ومن تم الانحراف إلى ما هو أخطر.
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15 - leila الخميس 28 يونيو 2018 - 10:38
ليلى من الدار البيضاء
طالبة جامعية
22سنة
'ضرب المربوط ايخاف السايب ' هذا الحكم ليس فيه ما يرعب ولا يرهب لاننا عارفين القضاء و القانون ديالكم ولهذا السبب نناضل
إذا الشعــب يومــا أراد الحيــاة فلا بـــد أن يستجيب القــدر

ولا بـــد لليــــل أن ينجلـــي ولابـــــد للقيـــــد أن ينكســـــر

أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلـــذ ركــوب الخطــر

وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش ، عيش الحجــر

يجيء الشتاء شتــاء الضبــاب شتـــاء الثلــوج شتاء المطــر
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16 - مدوخ الخميس 28 يونيو 2018 - 10:42
اين هي هيبة دولة مالي اميناتو حيدر كتكول هي ماشي مغربية و المغرب بلد مستعمر ؟
اين هي هيبة الدولة ملي الطلبة الانفصالين في اكادبر هازين علم البوليزاريو و يغنون نشيده في قلب الجامعة؟
اسود الريف عراوكم هذه الحقيقة ولكن القادم سيكون اسؤا ايها الظالم
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17 - falcon الخميس 28 يونيو 2018 - 10:43
غريب أن أرى مغاربة يتعاطفون مع من يريد تقسيم بلادهم و صنع جمهورية متمردة بالريف! بل حتى هسبريس تدعم على مايبدو هذا الطرح من خلال خطها التحريري (الأمازيغي) الذي يمنع التعليقات المدعمة للأحكام الصادرة ضد الخونة! أجي نقسمو البلاد إذن، العرب يستقلون بجهاتهم و الأمازيغ كل في جهته و نبني 5 جمهوريات، على الأقل نحن العرب سنتخلص من كل ماله علاقة بالأمازيغ و الأمازيغية.
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18 - ملاحظ الخميس 28 يونيو 2018 - 10:43
السي حمودي هادشي لتفضلتي بيه مزيان الملاحظ هو أنكم أسستم لجنة مع بعض الفاعلين من أجل توفيق بوعشرين كان بالأحرى أن تقف بجنب المعتقلين السياسيين
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19 - مغربي الخميس 28 يونيو 2018 - 10:43
اشاطر رأيه،هذا الحكم المخزني فيه رسالة مشفرة الي الشباب المغربي قاطبة والريفي خاصة هي ان هذه البلاد للملإ الأعلى من مسؤولين ووزراء وخدام دولة كل خيرات البلاد عليهم حلال وعلى الباقي حرام فلنصمت ونرضى بالقليل وقفة رمضان ويهجر خيرة شبابنا ونسائنا الى اسبانيا والخليج لتبيع شرفها من اجل لقمة العيش .حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم
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