24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. هل تُسهم المدن الجديدة بالمغرب في تخفيف الضغط السكاني؟ (5.00)

  2. رصيف الصحافة: البوليساريو تخرج انفصاليي الداخل إلى شوارع المملكة (5.00)

  3. "أحكام الريف" توحِّد نشطاء يساريين وأمازيغ في وقفة احتجاجية بالرباط (5.00)

  4. مولاي هشام: "أحكام الريف" صادمة .. الرؤية تضيق والغبن يتفاقم (5.00)

  5. "ظلم التحكيم" يدفع جامعة الكرة إلى الاحتجاج رسميا أمام "فيفا" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | المبادرة المدنية من أجل الريف تتوجس من ردّة حقوقية في المغرب

المبادرة المدنية من أجل الريف تتوجس من ردّة حقوقية في المغرب

المبادرة المدنية من أجل الريف تتوجس من ردّة حقوقية في المغرب
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 28 يونيو 2018 - 20:15

قالت المبادرة المدنية من أجل الريف، التي أنشئتْ عقب لجوء الدولة إلى اعتقال قادة الاحتجاجات في مدينة الحسيمة ونواحيها، إثر مقتل بائع السمك محسن فكري، إنَّ الأحكام الصادرة في حقّ شباب حراك الريف أوّل أمس قد تكون مقدّمة لـ"ردّة قاسية قد تأتي على مكتسبات بلادنا في المجال الحقوقي".

ووصفت المبادرة المدينة الأحكام التي وزعتْها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على 53 معتقلا من نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة ونواحيها، والتي بلغت في المجموع 305 سنوات سجنا نافذا، بـ"القاسية"، داعية إلى العمل على "تجاوز هذه الأحكام المثيرة للاستغراب بكل الطرق المشروعة".

محمد النشناش، منسق المبادرة المدنية من أجل الريف، قال في تصريح لهسبريس: "نحن نحترم القضاء ونحترم أحكامه، ولكننا نلوم النيابة العامة التي قدّمت دفوعات غير موضوعية، بنى عليها القضاء الجالس الأحكام الصادرة في حق نشطاء الحركة الاحتجاجية بالحسيمة ونواحيها".

واعتبرت المبادرة المدنية من أجل الريف أنَّ "الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من النشطاء تؤشر بوضوح على أن الدولة لا تستحضر التحولات النوعية الجارية داخل المجتمع ودلالاتها على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها"، مجددة طلبها الإفراج عن النشطاء المشاركين في الحركة الاحتجاجية بطريقة سلميّة.

ويبدو أنَّ الأمَل في استدراك الأحكام الصادرة في حق قادة حراك الريف، التي أجمعت هيئات سياسية ومدنية وفاعلون من مختلف المشارب على وصفها بـ"القاسية"، معقود على الملك، إذ قال محمد النشناش في هذا الإطار: "نتمنى أن تتدخل أعلى سلطة في البلاد لطيِّ هذا الملف".

النشناش قال إنَّ الأمل معقود على الملك ليس لحلّ ملف الريف فقط، بل لحلّ ملفات أخرى تثير القلاقل، وزاد موضحا: "هذه القناعة نابعة من كون جلالة الملك هو الذي يملك السلطة والقرار، من جهة، ومن جهة ثانية لأنّ الحكومة تقاعست عن القيام بعملها، والأحزاب السياسية لم تقم بأي مبادرة..التوجه إلى الملك ليس نابعا من خيال، بل من واقع دستوري وسياسي".

واعتبرت المبادرة المدنية من أجل الريف أنّ "الحركة الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها، ما عدا بعض الانفلاتات التي شابتْها، تعدّ مكسبا للتجربة الاحتجاجية المغربية ضد قصور السياسات العمومية عن الجواب المُقنع على انتظارات المواطنين وضد الأسلوب الفوقي المرتبك الذي تنهجه الدولة في كل مرة عند استفحال الأزمات".

وفي وقت أبانت الحكومة عن عجز في تهدئة الوضع في الريف، رغم الزيارات التي قامت بها وفود من وزرائها، اعتبر محمد النشناش أنّ تدخّل الملك هو الحل الأخير، قائلا: "الشباب فقد الثقة في الحكومة، وفي الأحزاب السياسية، وهذا غير معقول؛ لذلك تجب إعادة الثقة إلى المواطنين في مؤسسات الدولة".

وكانت المبادرة المدنية من أجل الريف قامت بمساع لإقامة جسر للحوار بين المحتجين في الحسيمة ونواحيها والدولة، وأجرى أعضاؤها لقاء مع رئيس الحكومة، ومع عدد من الوزراء.. "كان هناك اقتناع من طرفهم بمواقفنا"، يقول النشناش، مضيفا: "الحكومة لم تسلك الطريق الصحيح لحلِّ مشكل الريف، بلْ أشعلت النار ووتّرت الوضع أكثر حين أقدم زعماء الأحزاب المشكّلة لها على وصف المحتجين بالانفصاليين، رغم أنهم لا يحملون أيّ نزعة انفصالية، وقد تأكدنا من ذلك خلال لقاءاتنا معهم في السجن، أو من خلال لقاءاتنا مع عوائلهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - السياسة واستقلال القضاء الخميس 28 يونيو 2018 - 20:36
بالأمس طالبنا باستقلالية القضاء... وفصل مؤسسة القاضي كن أي توجه سياسي..
اليوم ((والأحزاب السياسية لم تقم بأي مبادرة)) ننتظر ((الحكومة_ التي_ لم تسلك الطريق الصحيح لحلِّ مشكل الريف، بلْ أشعلت النار ووتّرت الوضع أكثر حين أقدم زعماء الأحزاب المشكّلة لها على وصف المحتجين بالانفصاليين،))
إشكال يحتاج الى تدخل اعلى سلطة في البلاد - حفظه الله ورعاه ونجاه من كيد الحراك ومكره وأهدافه الخفية الاستعمارية - ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
2 - عش رين الخميس 28 يونيو 2018 - 20:38
احكام كالتي صدرت في تركيا ومصر لقمع المعارضين السياسيين رغم ان حراك الريف كان اقتصاديا واجتماعيا.20 سنة حتى في عهد حسن 2 القمعي لم تصدر على متظاهري الغلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
3 - ايت السجعي الخميس 28 يونيو 2018 - 20:39
أظن أن كل السلطات في المملكة الشريفة قد أعلنت بوضوح عن مقاربتها لحل جميع مشاكل البلد و هذه المقاربة تتلخص في كلمتين إثنتين لا كلمة ثالثه لهما ألا وهي مقاربة "تطبيق القانون" على الجميع مهما علا شأنه فلا أحد فوق القانون ومن يحترم القضاء يقبل بأحكامه و يسلك الطرق القانونية من أجل الطعن و الإستئناف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
4 - محمد الخريبكي الخميس 28 يونيو 2018 - 20:39
عندما يحاكم شباب الوطن طالبوا بابسط مقومات الحياة وتنزل عليهم سنوات سجن الغدر والظلم؛وعندما يسمح للصوص المال العام بالحرية و الامتيازات ؛انذاك اعلم ان موازين العدل اختلت ...ولا يسعنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - مجرد رأي الخميس 28 يونيو 2018 - 20:51
الا كان القضاء غير عادل كيف ما تايقولو هاد الناس علاش ماتقدموش دعوى ضد هاد القاضي بتهمة خيانة الأمانة و تزوير الحقائق ؟ ياك المسطرة الجنائية واضحة ، و الا فإن المشكل في القوانين و ليس في القضاء . القاضي لا يحكم بما تهوى نفسه و لكن بالقوانين الموجودة امامه . هناك قوانين وضعت لإسكات أصحاب الرأي لا أكثر و لا أقل . لماذا لا تتحرك الحكومة و وزير حقوق الإنسان لإلغاء هته الفصول و القوانين ؟ نريد وزيرا لحقوق الإنسان و ليس وزيرا لحقوق اللحية و المناصب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
6 - أبو رضا الخميس 28 يونيو 2018 - 20:57
الظلم الذي يشعر به كل المغاربة الأحرار والشرفاء، لن يزول إلا بمعانقة أحرار الريف الحرية، فهم أبطال وليسوا مجرمين، هدف الدولة العميقة هو ترهيب كل الشباب التواق للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وزجهم في اليأس والإحباط حتى لايحلموا بمغرب الديمقراطية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - كاره الخزن الخميس 28 يونيو 2018 - 20:59
احكام جائرة الهدف منها ترويع الشباب الطامح الى التغيير .. المسؤولو ن يريدون سباب متسكع في الطرقات يرقص في موازين . يزني في الشواطئ. يقطع الطريق ينشر الرعب في كل مكان...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - mimont الخميس 28 يونيو 2018 - 20:59
غي واحد السؤال بغيت المغاربة الاحرار يجاوبوني واش بنادم لي بغى يقسم البلاد ويستقل وبغى يقلب النظام الملكي واش عندو الحق؟؟ حنا كلنا مواطنين عندنا حقوق كنطالبوا بها ولكن يستحيل ان الوطن يقبل بغدرنا له . مع الاسف حنا مع مطالب الشعب في تغيير الاحوال المعيشية وضد تغيير النظام الملكي ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
9 - Tarik الخميس 28 يونيو 2018 - 21:02
Si j'avais laisser mes yeux pleurer elles aurait verser du sang , mais mon coeur lui ne fait que battre de plus en plus fort surement pour me dire que rien n'est acquis définitivement même pour les plus puissants du moment ,comme dit le proverbe évangélique ,UN JOUR LES PREMIER SERONT LES DERNIERS ET LES DERNIERS SERONT LES PREMIER Soyons patient par-ce-que nous vies sont plus longue que la leurs puis'que nous sommes plus nombreux
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 28 يونيو 2018 - 21:05
مازال بعض المواطنين يحنون للعودة الى سياسة الماضي التي كانت تنتهجها القوات الامنية و السلطات العمومية للحد من هذا التسيب الذي بدا يعرفه المغرب بعد ان اصبحت حقوق الانسان عنوانا للفوضى و جرائم القتل اليومية و الفساد الاخلاقي و التظاهر بكل حرية لزعزعة استقرار الوطن و تخريب الممتلكات و التعامل مع القوى الخارجية فالشعب لا يريد حقوقا للانسان من هذا النوع التي انتجت لنا هذه الفوضى و هذه الجرائم و انتجت جيلا لا يعرف سوى الاجرام حينما يلقي بالاحجار في الطرقات من اعلى القناطر و على سيارات المواطنين في الطرق السيارة و الاكل في رمضان و السكر العلني و الفساد و المخدرات في واضحة النهار و السطو على وكالات تحويل الاموال و الهدر المدرسي و تقهقر المنظومة التربوية بعد ان اصبح رجل التعليم يخشى من تلاميذ هذا الجيل الذي ولد في زمن حقوق الانسان الذي فتح ابواب التسيب في بلدنا الامن و اهانة الدولة و تحطيم هيبتها فاحداث الحسيمة او غيرها من المناطق التي عاشت بعض الاضطرابات تحت مسميات وهمية عن المطالب الاجتماعية او الحق في التظاهر فهي نتاج تلك الحرية المطلقة التي اعطيت لمواطنين لا يستحقونها و لا يفهمون معانيها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.