المبادرة المدنية من أجل الريف تتوجس من ردّة حقوقية في المغرب

هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

قالت المبادرة المدنية من أجل الريف، التي أنشئتْ عقب لجوء الدولة إلى اعتقال قادة الاحتجاجات في مدينة الحسيمة ونواحيها، إثر مقتل بائع السمك محسن فكري، إنَّ الأحكام الصادرة في حقّ شباب حراك الريف أوّل أمس قد تكون مقدّمة لـ"ردّة قاسية قد تأتي على مكتسبات بلادنا في المجال الحقوقي".

ووصفت المبادرة المدينة الأحكام التي وزعتْها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على 53 معتقلا من نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة ونواحيها، والتي بلغت في المجموع 305 سنوات سجنا نافذا، بـ"القاسية"، داعية إلى العمل على "تجاوز هذه الأحكام المثيرة للاستغراب بكل الطرق المشروعة".

محمد النشناش، منسق المبادرة المدنية من أجل الريف، قال في تصريح لهسبريس: "نحن نحترم القضاء ونحترم أحكامه، ولكننا نلوم النيابة العامة التي قدّمت دفوعات غير موضوعية، بنى عليها القضاء الجالس الأحكام الصادرة في حق نشطاء الحركة الاحتجاجية بالحسيمة ونواحيها".

واعتبرت المبادرة المدنية من أجل الريف أنَّ "الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من النشطاء تؤشر بوضوح على أن الدولة لا تستحضر التحولات النوعية الجارية داخل المجتمع ودلالاتها على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها"، مجددة طلبها الإفراج عن النشطاء المشاركين في الحركة الاحتجاجية بطريقة سلميّة.

ويبدو أنَّ الأمَل في استدراك الأحكام الصادرة في حق قادة حراك الريف، التي أجمعت هيئات سياسية ومدنية وفاعلون من مختلف المشارب على وصفها بـ"القاسية"، معقود على الملك، إذ قال محمد النشناش في هذا الإطار: "نتمنى أن تتدخل أعلى سلطة في البلاد لطيِّ هذا الملف".

النشناش قال إنَّ الأمل معقود على الملك ليس لحلّ ملف الريف فقط، بل لحلّ ملفات أخرى تثير القلاقل، وزاد موضحا: "هذه القناعة نابعة من كون جلالة الملك هو الذي يملك السلطة والقرار، من جهة، ومن جهة ثانية لأنّ الحكومة تقاعست عن القيام بعملها، والأحزاب السياسية لم تقم بأي مبادرة..التوجه إلى الملك ليس نابعا من خيال، بل من واقع دستوري وسياسي".

واعتبرت المبادرة المدنية من أجل الريف أنّ "الحركة الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها، ما عدا بعض الانفلاتات التي شابتْها، تعدّ مكسبا للتجربة الاحتجاجية المغربية ضد قصور السياسات العمومية عن الجواب المُقنع على انتظارات المواطنين وضد الأسلوب الفوقي المرتبك الذي تنهجه الدولة في كل مرة عند استفحال الأزمات".

وفي وقت أبانت الحكومة عن عجز في تهدئة الوضع في الريف، رغم الزيارات التي قامت بها وفود من وزرائها، اعتبر محمد النشناش أنّ تدخّل الملك هو الحل الأخير، قائلا: "الشباب فقد الثقة في الحكومة، وفي الأحزاب السياسية، وهذا غير معقول؛ لذلك تجب إعادة الثقة إلى المواطنين في مؤسسات الدولة".

وكانت المبادرة المدنية من أجل الريف قامت بمساع لإقامة جسر للحوار بين المحتجين في الحسيمة ونواحيها والدولة، وأجرى أعضاؤها لقاء مع رئيس الحكومة، ومع عدد من الوزراء.. "كان هناك اقتناع من طرفهم بمواقفنا"، يقول النشناش، مضيفا: "الحكومة لم تسلك الطريق الصحيح لحلِّ مشكل الريف، بلْ أشعلت النار ووتّرت الوضع أكثر حين أقدم زعماء الأحزاب المشكّلة لها على وصف المحتجين بالانفصاليين، رغم أنهم لا يحملون أيّ نزعة انفصالية، وقد تأكدنا من ذلك خلال لقاءاتنا معهم في السجن، أو من خلال لقاءاتنا مع عوائلهم".