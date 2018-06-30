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كُتّاب وآراء
ترامب يدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تزامنا مع زيارة كولر
أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مقترح الحكم الذاتي للصحراء جدي وواقعي؛ وذلك تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كولر إلى الأقاليم الجنوبية.
ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توفد بعد سفيراً جديداً إلى الرباط، فإن موقفها لم يتغير بخصوص ملف الصحراء على عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب، الذي ينتهج سياسة خارجية مغايرة لأسلافه.
وقال بيان صادر عن خارجية أمريكا، السبت، بخصوص اختتام زيارة نائب الوزير جون سوليفان، إن مقترح الحكم الذاتي "يشكل مقاربة مؤهلة يمكنها أن تستجيب لتطلعات المواطنين في الصحراء من أجل تدبير شؤونهم الخاصة في سلام وكرامة".
ويأتي موقف أمريكا لصالح المغرب في وقت كثف المبعوث الأممي إلى الصحراء من تحركاته، إذ زار مدينة العيون أمس الجمعة والتقى المسؤولين المحليين وممثلي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الجمعيات الحقوقية المحلية، وحتى التي تتبنى الطرح الانفصالي.
وكان كولر التقى كبار المسؤولين المغاربة في الرباط لمناقشة توصيات القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2414، الذي دعا إلى مواصلة جهود تسوية نزاع الصحراء ومساهمة دول الجوار في ذلك، في إشارة إلى الجزائر وموريتانيا.
وتعتبر هذه الزيارة ذات أهمية كبرى، إذ إن تخفيض مدة بعثة "المنورسو" في الصحراء تأتي ضمن نهج تبناه كولر من أجل خلق دينامية جديدة للوصول إلى نهاية الملف بحل يرضي الأطراف المعنية.
ولدى بعثة "المينوسو" المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو مدة عمل جديدة لا تتجاوز ستة أشهر، عوض التمديد السنوي الذي كان يعتمد في عهد الأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة.
وبعد انتهاء هذه الزيارة سيقدم الموفد الأممي ثاني تقرير مفصل له إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، قبل 31 أكتوبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء ولاية "المينورسو"، ما يجعل ملف الصحراء مقبلا على تطورات في غضون أشهر فقط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
خاص الدولة تتحرك شوية و تزير السمطة
و هي مقابلة الضعفاء كتعطيهم 20 سنة سجن للواحد
هذا أقصى ما يمكن الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية ،
اختيار عادل من الرئيس ترامب.
أمريكا كالتليك إما المونديال إما الصحراء ، الصحراء دائمة و المونديال حدو شهر يونيو.
هاد الدعم للمغرب ماشي فابور ... راه شي صفقة خلف الكواليس
الله يحفظ غير ما يكونوش المسؤولين اديالنا غرقونا في شي كريدي نخلصوه أحنا وأولادنا وأولاد أولادنا
بحال اللي جدودنا خلصو الكريديات اللي المسؤولين اديالنا كانو دارو مع الإستعمار الفرنسي باش يخرج من المغرب ...
يعلم الله شنو هي الحفرة اللي كايحفر
و الصحراء مغربيييية
- القضية صغبة وليست سهلة كما يبدو للبعض وأنا لا اتق بالشيطان المريكي فالمصلحة فوق كل اعتبار والنزاع في الصحراء نزيف لن يتوقف لان الكل يستفيد الكلام واضح.