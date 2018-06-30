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ترامب يدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تزامنا مع زيارة كولر

ترامب يدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تزامنا مع زيارة كولر
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 30 يونيو 2018 - 20:00

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مقترح الحكم الذاتي للصحراء جدي وواقعي؛ وذلك تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كولر إلى الأقاليم الجنوبية.

ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توفد بعد سفيراً جديداً إلى الرباط، فإن موقفها لم يتغير بخصوص ملف الصحراء على عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب، الذي ينتهج سياسة خارجية مغايرة لأسلافه.

وقال بيان صادر عن خارجية أمريكا، السبت، بخصوص اختتام زيارة نائب الوزير جون سوليفان، إن مقترح الحكم الذاتي "يشكل مقاربة مؤهلة يمكنها أن تستجيب لتطلعات المواطنين في الصحراء من أجل تدبير شؤونهم الخاصة في سلام وكرامة".

ويأتي موقف أمريكا لصالح المغرب في وقت كثف المبعوث الأممي إلى الصحراء من تحركاته، إذ زار مدينة العيون أمس الجمعة والتقى المسؤولين المحليين وممثلي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الجمعيات الحقوقية المحلية، وحتى التي تتبنى الطرح الانفصالي.

وكان كولر التقى كبار المسؤولين المغاربة في الرباط لمناقشة توصيات القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2414، الذي دعا إلى مواصلة جهود تسوية نزاع الصحراء ومساهمة دول الجوار في ذلك، في إشارة إلى الجزائر وموريتانيا.

وتعتبر هذه الزيارة ذات أهمية كبرى، إذ إن تخفيض مدة بعثة "المنورسو" في الصحراء تأتي ضمن نهج تبناه كولر من أجل خلق دينامية جديدة للوصول إلى نهاية الملف بحل يرضي الأطراف المعنية.

ولدى بعثة "المينوسو" المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو مدة عمل جديدة لا تتجاوز ستة أشهر، عوض التمديد السنوي الذي كان يعتمد في عهد الأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة.

وبعد انتهاء هذه الزيارة سيقدم الموفد الأممي ثاني تقرير مفصل له إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، قبل 31 أكتوبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء ولاية "المينورسو"، ما يجعل ملف الصحراء مقبلا على تطورات في غضون أشهر فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مغربي السبت 30 يونيو 2018 - 20:10
قرار منطقي و في وقته و محله ممكن القول ان قضيتنا الوطنية تسير على نحو جيد . في انتظار كلمة الحسم باذن الله
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24
2 - يونس السلفي السبت 30 يونيو 2018 - 20:11
أصلا ترامب مزاجي و متقلب و يقدر يغير رأيه في أي لحظة
خاص الدولة تتحرك شوية و تزير السمطة
و هي مقابلة الضعفاء كتعطيهم 20 سنة سجن للواحد
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5
3 - rodéo السبت 30 يونيو 2018 - 20:11
الرئيس ترامب رجل عملي يرى أن مصلحة العالم بأسره هي في أن تبقى الصحراء مغربية لا في يد المرتزقة الإرهابيين نحن كلنا مغاربة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب و عاش الشعب المغربي و لا عاش من خانه
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11
4 - أحمد السبت 30 يونيو 2018 - 20:13
السلام عليكم
هذا أقصى ما يمكن الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية ،
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7
5 - Adnan السبت 30 يونيو 2018 - 20:14
Trump nous a pris la coupe du monde et se met du côté Marocain en ce qui concerne le Sahara Marocain.
اختيار عادل من الرئيس ترامب.
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4
6 - مواطن غيور . المونديال السبت 30 يونيو 2018 - 20:19
لكل المتسائلين لماذا لم يحتج المغرب على تغريدات ترامب و تحيز الفيفا يجب أن يعلم أن السياسة فن الممكن، نعم لم ندافع عن الملف مثل أمريكا و رئيس أمريكا لاكن في المقابل ربحنا تأييد الأمريكان للصحراء.
أمريكا كالتليك إما المونديال إما الصحراء ، الصحراء دائمة و المونديال حدو شهر يونيو.
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3
7 - Marocain السبت 30 يونيو 2018 - 20:19
هذا كله هراء . امريكا ليس في صالحها ان تحل قضية الصحراء. هذه مشكلة ابدية لن تحل ابدا الا بقدرة الله
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-2
8 - ابو ندى السبت 30 يونيو 2018 - 20:20
الصحراء مغربية و ستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض و من عليها
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9
9 - الذور على الجار السبت 30 يونيو 2018 - 20:21
آخر تمن يمكن للمغرب أن يدفعه هو الحكم الذاتي ،فقد توهمت الجارة الجزائر منذ عقود أنها ستكون لها إطلالة على المحيط الأطلنتي لكن ولوهلة إتضح لها أنها هي المعنية بالأمر ،وستكون إطلالة لترمب والمتعطشين للغاز والبترول وستُقَسَّم مثلما تقسَّمت السودان
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1
10 - صنطيحة السياسة السبت 30 يونيو 2018 - 20:23
ترامب رجل أعمال كيفهم في الأرباح ...

هاد الدعم للمغرب ماشي فابور ... راه شي صفقة خلف الكواليس


الله يحفظ غير ما يكونوش المسؤولين اديالنا غرقونا في شي كريدي نخلصوه أحنا وأولادنا وأولاد أولادنا

بحال اللي جدودنا خلصو الكريديات اللي المسؤولين اديالنا كانو دارو مع الإستعمار الفرنسي باش يخرج من المغرب ...
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3
11 - jurise en droit français lbbr السبت 30 يونيو 2018 - 20:25
معجزة القرن 21. !!!!!
يعلم الله شنو هي الحفرة اللي كايحفر
و الصحراء مغربيييية
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1
12 - باسو باسكال السبت 30 يونيو 2018 - 20:26
جميل أن نرى أحداث كثيرة تقع في زمن واحد بكل جرأة ودون عقدة وهي : الطعن في طريقة التحكيم أثناء المباريات التي أجراها المغرب ؛ الحكم على الزفزافي ورفاقه بدون تسويف والاستماتة في الدفاع عن وحدته خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة. إنها التحديات الكبيرة التي ينبغي للمغاربة كافة أن ينخرطوا فيها شعبا وحكومة ليظهروا للعالم بأن المغرب دولة قوية تستطيع رفع التحدي.
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13 - brahim السبت 30 يونيو 2018 - 20:29
ترامب إلى بقاء مكلمو .كمادار في القدس
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0
14 - ولد الشعب رش السبت 30 يونيو 2018 - 20:32
ترامب يدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تزامنا مع زيارة كولر
- القضية صغبة وليست سهلة كما يبدو للبعض وأنا لا اتق بالشيطان المريكي فالمصلحة فوق كل اعتبار والنزاع في الصحراء نزيف لن يتوقف لان الكل يستفيد الكلام واضح.
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15 - زهير السبت 30 يونيو 2018 - 20:32
بدعم من أمريكا أو بدون دعمها، الصحراء مغربية شاء من شاء و كره من كره.
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