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الرئيسية | مدارات | الاتحاد الإفريقي يتدخل رسمياً في قضية الصحراء رغم معارضة المملكة

الاتحاد الإفريقي يتدخل رسمياً في قضية الصحراء رغم معارضة المملكة

الاتحاد الإفريقي يتدخل رسمياً في قضية الصحراء رغم معارضة المملكة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:00

رغم أن المغرب سبق أن عبر بشكل واضح عن رفضه لأي تدخل للاتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء، وأكد في أكثر من مناسبة أن الملف هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، فقد صادقت القمة الإفريقية المنعقدة بموريتانيا على مقترح قدمه رئيس المفوضية الإفريقية، موسى محمد فكي، بخصوص تشكيل لجنة رئاسية لتقديم حل للأزمة يعرض على أقرب قمة يعقدها الاتحاد الإفريقي.

وتضم اللجنة الإفريقية، التي ستعيد نقاش الصحراء إلى طاولة المؤسسة الإفريقية، كلا من الرئيس الغيني ألفا كوندي والرئيس الرواندي باول كاغامي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي، موسى فكي، الذي أكد في تصريح صحافي أن "الاتحاد الإفريقي لا يُمكن أن يظل يتفرج أمام هذه الأزمة المستمرة منذ أربعين عامًا".

جبهة البوليساريو الانفصالية اعتبرت أن "الآلية الإفريقية تعد نصراً دبلوماسياً جديداً يؤكد موقف الاتحاد الإفريقي التاريخي من تسوية هذا الصراع"؛ غير أن مصادر هسبريس أكدت أن "تقرير المفوضية الإفريقية يكرس أسبقية مسلسل الأمم المتحدة في تدبير قضية الصحراء؛ إذ تنص الفقرة 20 على ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل زيادة فرص نجاحها. وبعبارة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الإفريقي بتطوير مسلسل مواز لمسلسل الأمم المتحدة".

في هذا الصدد يرى محمد الزهراوي، باحث في شؤون الصحراء، أن تبني القمة الإفريقية لمقترح مفوضية الاتحاد الإفريقي يؤشر على وجود "اختراق جزائري لهذه المفوضية، وانحياز واضح لرئيسها موسى فكي، لأن هذا الأخير يدرك جيدا أن المملكة ترفض إقحام الاتحاد الإفريقي في هذا النزاع، فكيف يمكن القبول بإرسال بعثة تمثل الاتحاد إلى الجنوب المغربي؟".

وأوضح الأستاذ الجامعي، في تصريح لهسبريس، أن "الغاية من وراء سعي الجزائر إلى تنزيل هذا المقترح عبر بوابة الاتحاد الإفريقي هي محاولة إقحام المنظمة الإفريقية في هذا النزاع بشكل ميداني تكتيكي، بغية خلط الأوراق وإعادة فتح الملفات الثانوية المرتبطة بالصراع، مثل الملف الحقوقي والاقتصادي".

ويعتقد الزهراوي أن الآلية الإفريقية تعكس وجود "ارتجالية كبيرة لدى الدبلوماسية المغربية في تدبير ملف الصحراء"، وقال: "في وقت تؤكد فيه عدد من المؤشرات أن المغرب لديه أغلبية مريحة داخل الاتحاد الإفريقي، خصوصا بعدما انتخب بأغلبية داخل مجلس السلم والأمن، نستغرب عدم استغلاله للحلفاء لإقناع الطرف الآخر بأن من مصلحة إفريقيا عدم الدخول في هذا النزاع المعقد". وزاد: "بكل صراحة، ما يزال صوت المغرب ضعيفا داخل الاتحاد الإفريقي، لأن ما كان يدافع عنه لم ينعكس على مخرجات قمة الاتحاد بنواكشوط".

وعن تشكيلة اللجنة المصادق عليها، التي تضم قادة أفارقة مقربين من الرباط، لفت المتحدث ذاته إلى أنه "من الناحية الشكلية يظهر أن المغرب أفرغ محتوى التقرير من خلال العمل بنظام الترويكا، ولكن من حيث المحتوى يجب أن نقر بأن مجرد تشكيل هذه اللجنة كآلية يعد انتكاسة وضربة للدبلوماسية المغربية، أي موافقة على إقحام الاتحاد الإفريقي في النزاع".

وفي قراءة مغايرة، أشارت مصادر مغربية من قمة نواكشوط إلى أن "دور الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يهدف إلى مواكبة جهود الأمم المتحدة ودعمها؛ إذ ما زال مجلس الأمن الدولي يتولى هذه القضية. وعلاوة على ذلك، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يقوم، منذ توليه مهامه، بإجراء مشاورات مكثفة مع الأطراف التي عبرت عن التزامها بالتعاون معه".

وأكدت المصادر ذاتها أن "قرارات مجلس الأمن الدولي ستكون المرجع الوحيد في معالجة القضية، بالنظر إلى التوصية الـ 21 من التقرير التي تؤكد أنه طبقا لدور المواكبة والدعم هذا، ينبغي لمؤتمر الاتحاد أن يقدم دعما فعالا للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة القائم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأبرزت المصادر أن الأمم المتحدة "طالبت، باستمرار، الأطراف باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، بحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجميع في سياق تسويات تتطابق مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - مغربي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:07
عليكم بالشعب اتهلاو فيه واتشوفو اش غادي يدير ماشي اتهلاو في روسكم واتعولو اعل البراني ما غادي ينفعكم حتى لعبه
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262
2 - Ben الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:09
ههههه. اكبر خطء قام به المغرب. هو الرجوع الي الاتحاد الأفريقي و صراحة نهاية المغرب العظيم قريبة ماذام ينعدم فيها اقل شرط من حقوق الانسان وهو حق الحياة الكريمة
الله يرحم ايامك ياجدي
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75
3 - مصطفى امين الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:09
و هل حل الاتحاد الإفريقي أي مشكل؟!! سيبقى الحال على ما هو عليه و لن يتوصلوا إلى أي شيء مثلهم مثل الأمم المتحدة.
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52
4 - aymane الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:10
اخر ملف تتدخل فيه افريقيا هو ملف الصحراء يجب عليها ان تنضر لملافات الهجرة رالفقر والفساد والبطالة وضعف في كل المجالات ولكن للاسف الدبلوماسية المغربية لو كانت قوية لنتهى هدا النزاع قبل سنوات
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50
5 - المغربي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:10
بكل صراحة ان تم فعلا استطاع الافارقة التوغل في ملف الصحراء فستمون هناك امور لا يحمد عقباها ...فالافارقة لم يستطيعوا حتى حل خلافاتهم ...فقضية كل شبر من اراضي المملكة يبقى الحل هو حل داخلي بالتطور والازدهار والعدل النزيه وتطبيق القوانين بحذافرها على كل واحد من منصبه كان مسؤولا او مواطنا عاديا ....فان تطور التعليم والقضاء....فانذاك ستنطور كل المجالات ...
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43
6 - عاصم الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:11
لا تقلقوا يا مواطنين.. المخزن قوي جدا ، سوف يعتقل اعضاء تلك اللجنة الافريقية و سيحكم عليهم بالسجن لمدة 20 سنة و سيسترجع الصحراء.
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69
7 - صحراوي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:14
حل قضية الصحرا فيد الصحراويين لن ينفعكم لا الاتحاد الافريقي ولا الامم المتحدة يجب مراجعة طريقة التعامل مع الساكنة اما الاعيان ورؤوسا المجالس هم سبب مشكل الصحرا ينتفعون منفعة شخصية ولا يقدمون اي حلول ناجعة
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58
8 - yas الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:15
هذه ضريبة الانفتاح.على العمق الافريقي بدأنا نجني.ثمارها... ...الحاصول الله يلطف
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42
9 - Younes-Painter الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:16
يجب على اصحاب السوارت لي شادين البلاد ... الرجوع الى الشعب و استفتاؤه حول القضايا المصيرية للامة المغربية. كل القرارات الارتجالية في تاريخ المغرب ابانت عن فشل ذريع لان الشعب لم يقل كلمته و تم تغييبه. خضنا حربا طاحنة في الصحراء دون موافقة الشعب و تم بيع اجزاء من الوطن و التنازل عليها دون استشارتنا، و يتم توقيع اتفاقيات بتنازلات مؤلمة على حساب مصالح المغرب. يجب وضه حد لهذا التخبط قبل فوات الاوان و الرجوع لصوت الشعب، لا نريد حكما ذاتيا او استفتاءا يفرص علينا انفقد جزءا اخر من البلاد. و الفاهم يفهم
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46
10 - marocki الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:17
أنا مع هذا القرار. هذا التدخل قد يساهم في حل المشاكل فنحن مللنا من هذا الصراع فلحد الآن لسنا مستفيدين من مشكل الصحراء. يا إما دبحا و لا ربحا. الصحراويين يستفيدون من امتيازات غير معقولة على حساب مغاربة الشمال (حنا ما كاين غير الضرائب). نريد حتى نحن الاستفادة من ثروات الصحراء و إلا بلاش منها. أنا متأكد انها تحتوي على البترول و الغاز كما هو الحال في الجزائر...
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29
11 - فوزي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:18
على المغرب ان يطلب من المنظمة الإفريقية أولا وقبل كل شيء ان تكون محايدة وذلك بإخراج البوليزاريو من المؤسسة الإفريقية وعند ذلك يمكنها أن تلعب دور الوسيط اما وأن تعترف بصنيعة الجزائر فهذا جيف وخروج على القانون الدولي الذي لا يعترف بدول دون سيادة على التراب
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7
12 - عبد الله الحارث الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:19
الدبلوماسية المغربية هاوية، قالها مرة مسؤول جزائري وصدق في ذلك. الدبلوماسيون المغاربة يذهبون إلى الخارج لخدمة الذات (إلا القليل الصادق منهم)، وللاستفادة من مزايا المهنة (توفير المال، دراسة الأبناء بالمجان، تذاكر السفر، الفنادق إلخ...). فأعيدوا النظر فيمن تضعون ثقتكم فيه (كفاءة وإخلاصا)
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26
13 - رشيد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:19
لكي تكون الجبهة الخارجية للمغرب قوية وجب اولا تقوية الجبهة الداخلية... و الجبهة الداخلية ماشي هي الدبلوماسية البرلمانية الفاشلة و ماشي هي شرذمة السياسيين و رجال الأعمال المزدوجي الجنسية اللي الوطن بالنسبة ليهم مصدر ثروة و اغتناء .. الجبهة الداخلية هي الشعب ! هي ولاد المغاربة لي كايحسو فعلا باللي الوطن وطنهم و الصحراء صحرائهم و من واجبهم الدفاع عليها و غدا يلا اقتضى الحال استعمال الخيار العسكري غادي يكونوا أول الذاهبين.. و تقوية الجبهة الشعبية ماشي بالتعبئة الحماسية الفضفاضة و نفخ الشعور الوطني و لكن بضمان كرامتهم داخل الوطن و توفير أبسط شروط الحياة لهم : صحة - تعليم - عدالة - كرامة - أمن ...
و الفاهم يفهم....
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17
14 - Kamal9 الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:19
الجزائر تعامل افريقيا كالعبيد والمغرب يعمالها بكل ديمقراطية ويستثمر بها وينميها عكس الجزائر رغم كل هذا ينحازون اليها الافارقة لديهم عقلية واحدة يجدون لدتهم في التعبد .ولماذا فشل المغرب ولم يخترق النظام الجزائري عكس الدول حينما تريد مصالحها
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-3
15 - المهدي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:19
السلام عليكم. لدينا وزراء هواة لا يحسنون شيئا ، باستثناء تقاضي الأجور السمينة و التصويت على التقاعد المريح من أموال الشعب. نرجوا من عاهل البلاد حفظه الله أن يقيلهم و يعين من هو أهل للمسؤولية و الدفاع عن مصالح البلاد في مواجهة الأخطار و الأعداء المتربصين. ( مبقينا بغينا لا انتخابات لا والو ... فلوسها نبنيوا بيهم مستشفيات و مدارس... )
حكومة تنوقراط مختصين معينين ربما يكون معاها الخير . تحياتي للجميع.
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14
16 - ابو علي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:20
المخزن عنيد في تعامله مع الشعب لكن ارنب في إدارة قضية المغاربة الاولى، مبروك مهرجانات العار وكل موازين وانتم مخدرين
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14
17 - محسن الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:20
الم يقولو ان رجوع المملكة الى التكتل القاري انتصر. اين هو هذا الانتصار.. ياسادة الامر خطير جدا ولا والمراد منه هدية للخصوم
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13
18 - حنين الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:20
اشتد يا ازمة انفرجي يحلوا امشاكلهم الذاخلية اولا اما المغرب فسيدهم فهو دولة اوربية وسط افريقيا الخلجين من جهة فار والتحكيم من جهة اخرى في المونديال دابا افريقيا تحل مشكل الصحراء فالنتيجة المنطقية انه عندما تكتر نجاحاتك يكثر اعداؤك
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-10
19 - يوسف الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:20
دول افريقية متخلفة وغير مستقرة سياسيا ولا اقتصاديا ستتدخل في نزاع الصحراء؟؟
انها ديبلوماسية الهواة عند المغرب وسوف يزداد المشكل تعقيدا مع الحكام الافارقة اصحاب المواقف الحربائية والقابلة للبيع والشراء.
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-3
20 - اكال الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:21
عليكم بالشعب اتهلاو فيه واتشوفو اش غادي يدير ماشي اتهلاو في روسكم واتعولو اعل البراني ما غادي ينفعكم حتى
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3
21 - ilithni الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:21
ما هو المشكل اذا تدخلوا الافارقة في ايجاد حل لهذا النزاع المفتعل بتنسيق مع الامم المتحدة يا محللين اخر الزمان ؟ لا خوف على المغرب ما دام هو في صحرائه و يناقش الحلول التي ترضيه.
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-3
22 - عصام الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:22
هل هناك ملف واحد في جميع الأصعدة والوزارات نجحنا فيه؟ لدينا مشكل كبير مشكل حكامة فاشل. في جميع الأصعدة عندما تختلط السياسة بالمال فاعلم أنك ستقع في الهاوية. سياسيو الدول المتقدمة ليسو ماليين وصعدوا بدولهم حققوا النجاحات تلو النجاحات دولنا العربية الغنية فاشلة لأنهم خلطوا المال بالسياسة
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3
23 - dell الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:23
المغرب لديه حل واحد لا بديل له هو يتهاى فالشعب ويقترب من الشعب و يوفر لشعب ويخلي الشعب احاسب المفسدين ديك الساعة تشوف الشعب شنو ممكن يصنع من اجل الوطن ديالو
اهم هموم هاذ الشعب هو يخرج من هذا الوطن
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4
24 - ورغم ذلك .... الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:23
...فان الحل الوحيد الذي سيتبناه الاتحاد الافريقي هو اقتراح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي وهو الحل الوحيد القابل للتطبيق.
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0
25 - salah35 الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:23
أين هي ديبلوماسيتنا؟ أين هو بوريطة الذي يصفونه بالمحنك؟
أين هي الأموال الطائلة التي صرفت في أفريقيا؟
أين هو الاختراق المغربي للقارة السوداء؟
كلها عبارات ظلت تتشدق علينا بها 2M و MDI1TV وفي الأخير ظهر لنا أنها مجرد فقاعات في الهواء
عوض أن تصرفوا أموال الشعب على البراني واللي يسوى واللي مايسواش, تهلاو ف المواطنين هي الأولى
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6
26 - ابونذير الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:23
المغرب تعهد امام الشعب المغربي والعالم حين عودته للمنظمة الافريقية سوف يطرد جبهة البوليساريو من الاتحاد الافريقي

غريبة هي كرة القدم
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4
27 - Ben الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:24
لا قيمت لظبلماسيتنا لما جلستم في نفس الطاولة مع الجمهورية الوهمية
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-5
28 - المحجوب ولد السالك الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:26
اظنه انه سيناريو محبوك مع المغرب لضرب عصابة بوزبال اذا نظرنا الى اعضاء المشكلة للجنة و هم من اكبر الداعمين للوحدة الترابية !
الضربة ستكون موجعة لقردة الرابوني ان شاء الله
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-4
29 - لطفي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:26
لو كان هناك خير او مصداقية لهؤلاء الزعماء وهذه الدول ما قبلوا بذخول منظمة مسلحة فوق تراب دولة أخرى واعتبارها كدولة مستقلة بدون ارض ولا سيادة ولا عملة . كيف نقحم هذا الاتحاد ونصف أعضاءه لا يعترفون بهذا الكيان والنصف الآخر له نفوذ قوي الجزائر وجنوب افريقيا وجيرانها التابعين. وهي التي تقرر ما تشاء. لو علم المغرب حيادهم وموضوعيتهم لاقحمهم ولكن الذءاب كثيرة وسطها.
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-1
30 - Adil الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:27
القادة الافارقة ليست لهم الكفائة لحل النزاعات. بل بالعكس هم من يصنعون النزاعات ليقتاتوا منها و يستغلوها ماديا.
القادم للمغرب اسوء مع هاد المرتزقة و مع هاد الاحساس بالتشتت الذي نشعر به
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-2
31 - mostafa الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:28
الذهاب في رحلات مكوكية واتفاقيات مع دول العربية والنتيجة تخييب الامال فاصغر امتحان
اتفاقيات ومساعدات وزيارات رسمية لدول الأفريقية ونفس النتيجة نحصلها اليوم هادي هي سياسية دير شان للي ماعند بوه شان
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3
32 - خنيفري الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:30
الدبلوماسية المغربية فاشلة في الساحة الٲفريقية لٲن المؤسسات جد ضعيفة وٲصحاب القرار في المغرب يظنون ٲن سياسة الإستثمارات الإقتصادية ستجلب لنا مصالح كبرى. مشكل الصحراء سيحله الشعب وللٲسف لاينال نصيبه من الحقوق الإمتيازات تذهب كلها إلى جيوب المفسدين وفي الٲخير المواطن هو دائما الخاسر الٲكبر لٲنه يضحي بالغالي والنفيس لكي لاتهان كرامة الوطن والمسؤلون في بروجهم قصورهم. لك الله ياوطني العزيز.... نٲسف لهذا الوضع المهين....
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1
33 - ااا الحرب الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:31
م كاين لا افريقية لا ستة حمص.. الحق كاي تخاد بالقوة ماشي بالدبلماسية... نصيفطو مليون و لا جوج و لا 10 و نساليو هد الحريرة... هادشي طول و طلع فالراس
وعاش المغرب من طنجة للجَويرة
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-4
34 - yassir الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:33
كنت من المعارضين لرجوع المغرب للمنظومة الإفريقية .
لأن واضح أن الكراسي تتغير و مخترقة من قبل الغرب و الإخوة .
كتبت حينها ، المغرب فتح عليه باب جهنم آخر . بعد باب جهنم الأمم المتحدة و دول عدم الإنحياز
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1
35 - سمير الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:33
اغلب المواطنين المغاربة قضية الصحراء لم تعد تهمهم السبب هو لا يوجد عدل بين ضعيف والقوي فئة تعيش لوكس و فئة تعاني الفقر شديد هاذ شي طلع فراس
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2
36 - سعيد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:35
ان ما يضرب و حدة المغرب و موقفه من هدا الملف هو غياب الديموقراطية و تقديس الاشخاص. هدا ما يجعل بلدنا فريسة سهلة حتى لغير الديموقراطيين
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3
37 - البعمراني الحر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:36
لاشك أن القمة هذه فشلت تماما فقد عرفت اللجنة المكونة تلك أن المغرب سبق وأن أشار إلى أنه لايقبل مثل هذه التدخلات خارج نطاق الأمم المتحدة فأي قانون يخول لهم التصرف هذه ؟ وهذا يفسر أن تطفلا وضغوطا واضحا هيمن على القمة وصاحب الملف المغربي في قضيته الأولى وأختصر مافي جعبتي قائلا : للأسف أشعر وكأن الأيام تزداد سوءا في قضية الصحراء المغربية لاكن المغرب دائما يتسلح بسلاح القانون والإيمان ومنطق العقل والحكمة فلن يستطيع المتآمرين إلا أن يحصدو الخزي والخسارة والعار !!
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0
38 - Hamid الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:40
الان سيقدمون المغاربة بعدما فشلت سياساتهم و كثرة تنقلاتهم ومشاوراتهم.
الم يفعلوا ذلك ايام المسيرة الخضراء. هكذا دائما الشعب راجل و الدولة كصوت البعوض لكنه يمص دمك فقط.
الم نقل لكم تخلوا على القبلية و ابنوا دولة المواطن يخرص كل متطاول لكنكم ترضون بابتزازهم. بهذا يصير صراع الصحراء البسيط كصراع السنة والشيعة لانه خرج عن سياقه و تناوله القاصي والداني .
واش حنا في الصحرا علاش المساومة و القبول بالتحرشات
خذوا العبرة من كاطلونيا و فلاندرن و بفاريا و فريسلاند و كورسيكا واكراد تركيا و التيبت ...ولكن هيهات هيهات الوجه المشروك مايتغسل.
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-1
39 - جميل الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:42
الاتحاد الافريقي لم يستطيع حل حتى ازمة ليبيا البلد الصغير ديمغرافيا وجنوب السودان فمابالك بازمة الصحراء المغربية......لن نخسر شيء في هده ال
لان موازين القوى والازمات الدولية والمجموعات الارهابية متل البولزايرو كلها اشياء في صالحنا
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-1
40 - مصطفى امين الاثنين 02 يوليوز 2018 - 13:44
عمل المسؤولين المغاربة ضعيف لأنهم لا يقومون بعملهم من القلب و بغيرة وطنية، لو كانوا وطنيين أحرار لعرفوا كيف يسمعون العالم كلامهم و لكنهم يفتقدون للمصداقية.
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