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الرئيسية | مدارات | "العدل والإحسان" تضعف مبادرة اليساريّين بالغياب عن "مسيرة الريف"

"العدل والإحسان" تضعف مبادرة اليساريّين بالغياب عن "مسيرة الريف"

"العدل والإحسان" تضعف مبادرة اليساريّين بالغياب عن "مسيرة الريف"
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:00

يبدو أن مسيرة التضامن مع معتقلي "حراك الريف"، المقررة يوم الأحد المقبل بعد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي وصفها المتتبعون بكونها "قاسية وجائرة"، ستعرف انشقاقا كبيرا، خاصة أن هناك خلافات واضحة بين الجهات الداعية إليها وجماعة العدل والإحسان.

الجماعة الإسلامية خرجت لتعلن عدم مشاركتها في المسيرة التي دعت إليها أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و"أطاك المغرب"، و"حركة أنفاس الديمقراطية"، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي.

وأكد حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجماعة لم تتلق أي دعوة للتنسيق في المسيرة، ومن اختار صيغة أخرى للانفراد فذاك شأنه والأمر يخصه"، مشددا على أن "القضايا المجتمعية من هذا القبيل ليست للانفراد والاحتكار، فهي قضايا تحتاج إلى عمل مشترك، وهو ما ندعو إليه، ومن اختار غير هذا الأسلوب، فذلك شأنه".

وأردف المتحدث أن "كل الفعاليات التي نظمت احتجاجات بالمدن المغربية منذ ليلة الحكم الجائر، على المستوى المحلي، والتي أبانت فيها عدد من الأطراف عن نضجها، كانت الجماعة حاضرة فيها بقوة".

وبخصوص ما إذا كان "الجماعة" تسعى إلى تنظيم مسيرة مماثلة للتنديد بالأحكام الصادرة في حق "معتقلي الريف"، قال القيادي البارز في العدل والاحسان: "في مثل هذه القضايا نستحضر الهدف والفائدة؛ فهذه القضايا ليست للبروز الذاتي وإنما لتوفير الشروط الأنسب لإنجاحها. وإذا أتيح العمل المشترك لن نتردد في ذلك".

من جهته، عبد اللطيف المتوكل، عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، أبرز الداعين إلى "مسيرة 8 يوليوز"، قال في تصريح لهسبريس: "هذه المسيرة شعبية، ومن يرغب في المشاركة فيها مرحبا به، ولا إشكال لنا مع أي كان"، غير أنه عاد ليؤكد على "وجوب الانضباط".

وشدد المتوكل على أنه لن يتم القيام بالتنسيق مع جماعة العدل والإحسان، وقال: "لدينا تحالفاتنا وهناك أرضية للحزب، ونحن لن نقوم بالتنسيق معهم"، مؤكدا أن "أي تنظيم يجب أن ينضبط للشعارات وغيرها في هذه المسيرة".

ويرى عدد من المتتبعين أن غياب جماعة العدل والإحسان عن "مسيرة 8 يوليوز" من شأنه إضعافها وعدم منحها القوة العددية، خاصة أن هذا التنظيم يستطيع أن يحشد الآلاف من شبيبته ونسائه في مثل هذه التظاهرات.

وتأتي هذه المسيرة "استحضارا لدقة اللحظة ووجوب الرد المتناسب مع استمرار الحكم في مسلسل الانتهاكات الحقوقية والاقتصادية، آخرها إصدار أحكام جائرة في حق نشطاء حراك الحسيمة، امتدت لقرون من الاعتقال في مجموعها"، وفق الداعين إليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عبدة ياسين الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:16
عبدة ياسين لن يتدخلوا في أي شيء فيه مصالح المغرب. لن يتدخلوا حتى يتلقون الأوامر من قطر التي تمولهم و تعطيهم الأوامر .. الأوامر تكون بالخراب كما فعلوا في ليبيا
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-53
2 - Mostafa الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:19
اناس احتجوا و كان مصيرهم السجن و اخرون استغلوا الظرف لمحاولة الاشعاع:من من هذه المنظمات و الاحزاب طرق ابواب الضحايا و قدم لهم دعم مادي؟؟؟الكل ينافق ليحقق ما يسميه مكاسب.
اغلاق هذا الملف سيشكل للعديد انتكاسة انهم يريدون اطالته حتى اخر رمق.
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10
3 - حي السلام سلا الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:23
عيوش هو البديل اما المعارضة من أجل المعارضة فإن كل الأحزاب بدون مصداقية و لكن وجدوا الفراغ
Quand le chat dort la souris danse
فعندما كان مرشدهم المرحوم في الإقامة الجبرية بحي السلام بسلا فكان بائع النعناع يمر بعربة في الحي فأنا اعرفه يسترزق الله وجماعته كانوا يقولون بأنه مخبر
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-19
4 - محمد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:27
هاؤلاء القوم لا نراهم الا ادا حدث في المغرب اضطرابات . اما ان يقدموا الحلول او يدافعون عن المواطن ويشاركون الهموم للمواطينين . بل هدفهم هو استهداف الرمز الوحدة الوطنية .واش هاؤلاء الملتحون لهم مشروع الاصلاح ام يريدون الركوب على الثورات الشعوب مثل ما حدث العدالة والنتيمية ركبوا على الربيع العربي المغربي . بل عند المجئ هده الحكومة العثمانية زاد الفقر ونهارت القدرة الشرائية للمواطينين ودمروا الطبقة الوسطى . هل سمعنا احد من زعماء العدل والاحسان يعبرون عن ارائهم . نقول بان الدولة تحاصرهم ولكن هناك ابواب لطرح اراءهم في المواقع الاجتماعية . بل هم المنافقون ليسوا في ايدهم اي شي يقدمونه سوى الحسد والكراهية . مثلهم مثل العدالة والنتمية سرقوا الموظفين اجورهم بالقانون الظاالم للتقاعد ودافعوا العدالة والنتمية التقاعد المريح للبرلمانيين .زهل البرلمانيين محتاجون للتقاعد بل هم اغنياء .
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4
5 - Samir r الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:28
الاسلاميون مكانهم المساجد للتعبد. لا يمكن ان يسمح لهم بالوصول الى اداره البلاد ابدا في اي حال من الأحوال. فان وصلو فذالك يعني الخراب بعينه.
المشاركه في التنديد بالأحكام الجائره ضد شباب الحراك الريفي يجب ان تكون من جانب القوى الحيه في البلاد اي احرار المغرب وهم الاغلبيه. والسلام
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-1
6 - امازيغي حر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:28
كمتعاطف مع اليسار،،وكمناضل امازيغي،،،اؤكد ان الجماعة على حق،،كان على الجهات المنظمة اشراك الجماعة في اتخاذ القرار،،،حان الوقت لنعترف ان الجماعة تعد نموذجا في التنظيم والحشد وارسال الرسائل..
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7 - شوف تشوف الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:30
فدرالية اليسار الديموقراطي الموحد وجماعة العدل والإحسان وجهان لعملة المرامي والأهداف مع إنقسام في القيم والتوجهات قبل المبادئ . فالحزب الأول منبعث من قيم وأطلال رماد الإشتراكية . حزب يعتمد في جوهره بلاإلاه والحياة مادة . والثاني يعتنق لاإلاه إلا الله محمد رسول الله وهذا الأخير يقر بالقرآن كدستور للإنسانية والثاني يريد تغيير أو تجديد بنود ومناهج دستور المملكة على شاكلة الحزب والدولة العميقة تقف في مفترق الطرق تتفرج وتساوم كل رخيص ليتنازل عن مبادئه وأفكاره حتى ينال مراده من الشعب ولكم في العدالة والتنمية أفضل نمودج لمبادئ الأحزاب الوطنية المتصلة بالشعب قبل الإستحقاقات والمنفصلة عليه في الحكومة .
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8 - موحى الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:37
حسنا فعلت العدل والإحسان. بهذا الموقف في تنءا بنفسها عن الشبهات و الدعوة الفتنة. الناس ما بغاوش القانون يطبق. بغاو إطلاق سراح الجميع ولو الخونة.
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-8
9 - عبدالله الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:46
بلافريج و منيب و النهج ولاو تيتبوردو
صافي المغرب مشا أو ربما عنده استراحة محارب
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3
10 - intidam الاثنين 02 يوليوز 2018 - 16:48
والتوما مالكوم غير فاضحينا بهاء الريف الريف الريف مال الريف زايد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركة حبسو علينا من هاذ الخزعبلات تاع الريف راه ماشي غير الريف هو الي كاين فى المغرب الي دار شي جريمة يستاهل العقاب هل الاحتجاج في هولاندا في فرنسا في اسبانيا الاب الشرعي في كل مكان وتا هاد الريف دايرين ليه بحال مومو
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-5
11 - السعيد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:03
هذه المسيرة تعتبر نصرة وتاييدا للفتنة وتشجيعا للجريمة وضد استقلال القضاء
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-2
12 - هماندوزي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:07
أحيي كوادر العدل والإحسان على هذا الموقف لأن حفنة اليسار الديمقراطي دائما ما يستغلون مسيرات العدل والإحسان للركوب عليها من إيصال أجندتهم لعل وعسى أن يكسبوا ولو قليلا من الشعبية لأنهم اصلا لا شعبية ولا جماهير لهم انهم حفنة صغيرة محسوبون على رؤوس الأصابيع لا يستطيعون حتى ملء مقاعد حافلة دائما ما يستغلون خروج أحزاب ذات جمهور عريض ليتسللوا في وسطهم لإيصال شعاراتهم ولكن لم يجدوا آذانا صاغية لأن المغاربة أذكياء لا يعيرون اي اهتمام لهم لأنهم يعرفون مسبقا مطاعم.
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-2
13 - ياسر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:10
ليس وقت من دعى او نظم وانما وقت تظامن ومشاركة في اي شكل احجتاجي يندد بالاحكام القاسية والمطالبة باالافراج عن المعتقلين
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14 - Ali tap الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:12
على من وضد من سيتظاهرون لم افهم حتى الان لماذا الشارع المغربي منقسم من تأييد و معارضة ؟
اريد ان افهم هل الزفزافي و رفقاءه حقا مضلومين او من العاطفة فقط نريد ان نجعل منه بطل سمعت من بعض كلماته انه يسيء الى ناس الداخل كما يقول (العروبية)و عياشة و في الاخير يستعطفون الملك هناك تناقض الله يهدي اللي تيفكر يسئ الى الآخرين نحن اولا مسلمين لا فرق بين بربري او عربي الا بالتقوى كل ما يكون في نفسي الامهات اللواتي لا ذنب لهم و يدفعون ثمن أخطاء ابناءهم
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0
15 - Hamido الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:16
نأسف لامتناع جماعة العدل والإحسان من المشاركة خصوصا ادا نظرنا إلى الثقل الدي ثمثله.كما استغرب كيف لهم أن يتخلفو عن المسيرة وهم الدين ذاقوا حكرة المخزن وتم اغراق اعضاءها في السجون تماما كما حدث مع الريف.اختلف معهم كثيرا لكن لايمكنني إنكار قوتهم في التأطير والالتزام بقضايا الوطن.نتمنى أن يتفق الفرقاء من أجل إنجاح المسيرة
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0
16 - أستاذ متدرب الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:19
متى كان الظلام يناضل مع الشعب. عاش اليسار مناضلا الى جانب الطبقات المسحوقة
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0
17 - المايسترو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:20
الجماعة تشارك بقوة.....إدن الفتنة والركوب على المصلحة الوطنية.
الجماعة لاتشارك أو تمتيل رمزي.....إدن الجماعة لاتهتم بشؤون الأمة وتبحت فقط عن مصلحتها
أقولها لكم وبصراحة .....الجماعة والمخزن إما يتفقان لإنقاد الوطن أو هو الاصطدام المباشر بينهما ماسيكلف الوطن الكتير
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