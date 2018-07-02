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كُتّاب وآراء
الخطوط الملكية توضح أسباب اضطراب رحلة جوية
قالت شركة الخطوط الجوية الملكية إنها قامت بجميع الإجراءات القانونية عقب الاضطراب الذي شهدته الرحلة الجوية AT788، الرابطة بين مدينة الدار البيضاء وباريس، والذي نتج عنه تأخير في موعد انطلاق رحلة العودة على الخط الجوي نفسه.
وأفادت الشركة في بيان صادر عنها بأن سبب الاضطراب الذي طال الرحلة الجوية سالفة الذكر نجم عن "سلوك عنيف وأرعن لأحد الركاب، لتهديده رئيسة المقصورة، وتعنيفها لفظيا وجسديا، قبل محاولة اقتحام مركز القيادة".
شركة الخطوط الملكية المغربية أوضحت في بيانها التوضيحي أنّ قائد الطائرة ورئيسة المقصورة قاما، بمعية بعض الشهود، بوضع شكاية لدى السلطات الفرنسية، وأضافت أن الزمن الذي استغرقته الإجراءات الإدارية والمسطرية والترتيبات المتعلقة بإنجاز محضر المعاينة أدى إلى تأخير انطلاق رحلة العودة بساعة واحدة و55 وخمسين دقيقة.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها حريصة على ضمان سلامة الركاب الذين يسافرون على متْن رحلاتها، وأن مصالحها "لن تتوانى في التصدي بكل حزم لهذه التصرفات الشنيعة وغير المقبولة بتاتا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
والحمد لله في الخطوط الأجنبية حيث أثمنة مناسبة وخدمات رائعة .
رجعو غدا