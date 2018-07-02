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الرئيسية | مدارات | الملك يدشن طريقا مداريا حضريا لتخفيف الازدحام بين الرباط وسلا

الملك يدشن طريقا مداريا حضريا لتخفيف الازدحام بين الرباط وسلا

الملك يدشن طريقا مداريا حضريا لتخفيف الازدحام بين الرباط وسلا
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:35

أشرف الملك محمد السادس اليوم الاثنين، على تدشين الطريق المداري الحضري رقم 2 الرباط ـ سلا، المشروع المهيكل الذي يأتي استجابة لإشكاليات الحركية والتنقل بين المدينتين التوأم.

وبهذه المناسبة أطلق الملك اسم "رباط الفتح" على القنطرة الرابطة بين ضفتي نهر أبي رقراق، والتي تشكل جزء من هذه الطريق المدارية الحضرية، وتروم تمكين عاصمة المملكة من ولوجيات جديدة وتعزيز بنياتها الطرقية.

وستساهم هذه الطريق المدارية الحضرية، التي كلف إنجازها استثمارات تناهز 520 مليون درهم (دون احتساب كلفة الوعاء العقاري)، في تخفيف الازدحام بمدينتي الرباط وسلا، وتحسين سلامة الطرق ومستعمليها، إلى جانب أثرها الإيجابي على البيئة، لاسيما عبر خفض معدل تلوث الهواء والتخفيف من حدة الضوضاء.

وسيمكن هذا المشروع الهام، الذي أعطى الملك انطلاقة أشغال إنجازه في 11 ماي 2015، المواطنين من معبر جديد على نهر أبي رقراق، بما يشكل حلا عمليا لإشكاليات الحركية بين مدينتي الرباط وسلا، الناتجة أساسا عن ارتفاع الضغط الحاصل على قناطر الحسن الثاني ومولاي يوسف، والفداء، ومحمد الخامس، وكذا بعدد من الملتقيات المحورية على مستوى المدينتين.

وقد تم تصميم الطريق المدارية الحضرية رقم 2 الرباط -سلا، البالغ طولها 8 كيلومترات، على شكل شارع حضري يبلغ عرضه 24 مترا، مع ثلاثة ممرات في الاتجاهين، مضاء ومطهرا، حيث تمتد هذه الطريق المدارية من شارع "تادلة" بالرباط لتنتهي عند الطريق الوطنية رقم 6 (المسماة طريق مكناس)، بسلا، متيحة بذلك ولوجا مباشرا وسريعا انطلاقا من مركز مدينة الرباط إلى غاية مطار الرباط ـ سلا.

وبالإضافة إلى تشييد قنطرة "رباط الفتح" (190 متر)، فإن الطريق المدارية الحضرية الجديدة همت أيضا، إنجاز نفق سفلي على مستوى تقاطع شارع محمد السادس بالرباط، وبناء ممر علوي لتصريف حركة المرور على مستوى تقاطع طريق "زربية" بسلا، بما في ذلك ممر للطرامواي المزمع إنجازه، وكذا تهيئة مساحات خضراء على طول مسار هذه الطريق المدارية.

وينتظر أن تستوعب حركة المرور على هذه الطريق المدارية زهاء 30 ألف مركبة، يوميا، في الاتجاهين، وهو ما يمثل حوالي 28 بالمائة من نسبة حركة المرور الإجمالية بين مدينتي الرباط وسلا.

وقد أنجزت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق (صاحبة المشروع) هذا المحور الطرقي، بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وجهة الرباط -سلا القنيطرة، وجماعتي الرباط وسلا.

ويضع هذا المشروع المهيكل، الذي ينسجم تمام الانسجام مع أهداف البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط 2014- 2018، المسمى "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، مدينتي الرباط وسلا في دينامية مثمرة للتنمية، من خلال المشاركة في تحسين ظروف عيش ساكنتيهما والحفاظ على بيئتهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - حسن خسون الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:47
مشروع جميل و عملي نتمنى فقط الا ينهار بعد اشهر من العمل و ذلك لان الغش اصبح قيمة وطنية، بالتوفيق ان شاء الله
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13
2 - امازيغ الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:47
حاليا التدشبنات ليست من اولويات الشعب . الاولوية هي انقادنا من هده المافيات التي تنهشنا ليل نهار وتنهش ثروات الوطن . هده هي الاولويات .
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46
3 - زهير الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:52
مشاريع بالرباط أو طنجة أو الداخلة أو ... هذا لا يهم، الأهم هو الحفاض عليها للأجيال القادمة .. المغرب في تطور الحمد الله.
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-19
4 - مواطن الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:53
قنطرة عادية جدا جدا ولا تحتاج الى أي تدشين أليس هادا واجب على الدولة ام انها صدقة على المواطنين ?
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41
5 - يوسف فرنسا الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:53
أول بلد في العالم عندما يريد تشييد طريق يتم تدشينها عن طريق الملك باحتفال رسمي ينقل عبر قنواته التلفزية وجرائده الإلكترونية والورقية وكأن تدشين طريق معجزة اقتصادية وصناعية وطنية
هنا في اوروبا يقومون بتدشين مشاريع عملاقة حتى واحد ما جايب ليهم خبار لأنهم يعتبرونه من واجبات الدولة
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48
6 - اعصيم سمير الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:58
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.
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-37
7 - مسكين الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:59
تعبنا تعبنا اين هو الاصلاح الجقيقي اين هي المحاسبة اين هو الدستور نريد ان نفهم ماذا يقع اين هي مشاريع نشتغل فيها فنصف الشعب المغربي بدون عمل
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30
8 - الطنز البنفسجي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:03
جميع دول العالم كاين فيها مدن كبرى حسب الدول طبعا تسمى الميغابوليس وتضم مدن قريبة مع الضواحي بمصانعها وانشطتها.. مثلا الدار البيضاء المحمدية برشيد ميغابوليس.
نتمنى أن نشاهد مثل هذه المدن في الشرق والجنوب حتى نشعر بأن هناك عدل في تقسيم الثروات .. لأن الاعتناء فقط بشريط طنجة-الجديدة يشعرنا بالغبن.
وهذه الاحتجاجات والاحتقان هذا سببه.. لا يكفي اسكات الناس ببنايات دور الشباب وملاعب القرب ومقرات الجمعيات النسائية.. نريد انتاج ثروة محلية ولو بسيطة قدر الكفاف.
والله نحن نحب هذا الوطن.. ربما أكثر ممن يشتري مقعدا في مجلس النوام.
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12
9 - Kamal oujda الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:04
ميزانية التجهيز والمشاريع التي تنفق في الحيز الجغرافي ما بين طنجة القنيطرة الرباط الدار البيضاء اضعاف ما تنفق في باقي انحاء المملكة فاين نصيب باقي الوطن من التنمية مع ان الثروة التي ينعم بها المخزن تنهب من المغرب العميق
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13
10 - محمد رحيمي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:04
أليس في المغرب سوى مدينتي الرباط سلا والنواحي ؟؟؟ هذا ما يكرس فكرة إقصاء الدولة للمناطق النائية ، كمناطق الجنوب الشرقي مثلا
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17
11 - abybakk الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:07
Un projet sans retard ?
bizarre non ?
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10
12 - brahim الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:08
الحمدلله على هذا الطريق الذي سيخفف علينا من وقت الإنتظار. في المحطات السيارات الأجر في باب شال.
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-11
13 - سلاوي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:18
كنا ننتظرها بفارغ الصبر.
وأخيرا نستطيع قطع المسافة بين سلا والعرفان في ظرف 15 دقيقة عوض 45 دقيقة وسط الإزدحام.
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0
14 - النور1مدينة تامسنا ؟؟،؟؟؟؟. الاثنين 02 يوليوز 2018 - 20:23
متى تنعم مدينة تامسنا النور يفك العزلة عن المنطقة بتوفير الاءنارة في الطريق التي تربط مرس الخير ومدخل تامسنا ومتى تخرج مدينة تامسنا من التسيير من جماعة قروية الى جماعة حضرية والساكنة كدالك تشكو من قلة في النقل .وانعدام مؤسسات بنكية .ومستشغى محلى وتعتر بعض الاءشغال بالنور 1.و2تامسنا .اطال الله عمر سيدنا الدي يتبع كل صغيرة وكبيرة من احتياجات الساكنة رغم تقاعس بعض المسؤلين عن الشاءن العام بالنور 1وعموم مدينة تامسنا
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