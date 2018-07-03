24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1713:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. "ثمانية أشهر في الجحيم" تقتحم الأدب العالمي‎ (5.00)

  2. متاجر تتأقلم مع حظر أكياس البلاستيك في أستراليا (5.00)

  3. أبطال الدراجات يرفضون منافسات البطولة الوطنية‎ (5.00)

  4. واجبات المؤسسة الأسرية والعائلية تقيّد العطلة الزوجية بالمغرب (5.00)

  5. قتيلان في حادث مروري خطير بسيدي العايدي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | قنصلية المملكة بوهران تحتفي بالزاكي في الجزائر

قنصلية المملكة بوهران تحتفي بالزاكي في الجزائر

قنصلية المملكة بوهران تحتفي بالزاكي في الجزائر
الغالي محمد الرشاشدة
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 07:13

أقام القنصل العام للمملكة المغربية بوهران، محمد متوكل، مأدبة عشاء على شرف الناخب المغربي السابق بادو الزاكي بعد يومين من وصوله إلى الجزائر لخوض تجربته الجديدة مع فريق مولودية وهران، الذي يملك شعبية كبيرة وسط جمهوره الكروي بعد توقيع اتفاق التحاقه قبل شهر رمضان مع رئيس الفريق.

وشكل حضور المدرب بادو الزاكي حدثا كبيرا داخل القنصلية، حيث استقبل بحرارة كبيرة من طرف البعثة الدبلوماسية العاملة بوهران في حفل حضره أبناء من الجالية المغربية ومهندسون جزائريون ومغاربة من مصنع "رونو" للسيارات بواد تليلات بوهران، وبعض من رجال الإعلام وأجانب.

وخلال هذا الحفل قال بادو الزاكي: "أنا سعيد بتواجدي على رأس فريق عريق كمولودية وهران لخوض تجربة جديدة في البطولة الجزائرية، التي تعرف منافسة قوية بين الفرق المحلية، خاصة على البوديوم وكأس الجمهورية. وأشكر بالمناسبة دعوة القنصل العام المغربي والسلك الدبلوماسي العامل معه وكذلك الحضور اللافت للجالية المغربية وحفاوة استقبال الجزائريين".

من جهته لم يخف القنصل العام للمغرب، محمد متوكل، أن أبواب القنصلية مفتوحة لكل أبناء الجالية، وتحسين الأداء الدبلوماسي وتعزيز العلاقة مع الإخوان الجزائريين؛ كما وجه دعوة إلى الحاضرين لحضور حفل أواخر الشهر الجاري بمقر القنصلية بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك محمد السادس على العرش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.