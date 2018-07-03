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كُتّاب وآراء
قنصلية المملكة بوهران تحتفي بالزاكي في الجزائر
أقام القنصل العام للمملكة المغربية بوهران، محمد متوكل، مأدبة عشاء على شرف الناخب المغربي السابق بادو الزاكي بعد يومين من وصوله إلى الجزائر لخوض تجربته الجديدة مع فريق مولودية وهران، الذي يملك شعبية كبيرة وسط جمهوره الكروي بعد توقيع اتفاق التحاقه قبل شهر رمضان مع رئيس الفريق.
وشكل حضور المدرب بادو الزاكي حدثا كبيرا داخل القنصلية، حيث استقبل بحرارة كبيرة من طرف البعثة الدبلوماسية العاملة بوهران في حفل حضره أبناء من الجالية المغربية ومهندسون جزائريون ومغاربة من مصنع "رونو" للسيارات بواد تليلات بوهران، وبعض من رجال الإعلام وأجانب.
وخلال هذا الحفل قال بادو الزاكي: "أنا سعيد بتواجدي على رأس فريق عريق كمولودية وهران لخوض تجربة جديدة في البطولة الجزائرية، التي تعرف منافسة قوية بين الفرق المحلية، خاصة على البوديوم وكأس الجمهورية. وأشكر بالمناسبة دعوة القنصل العام المغربي والسلك الدبلوماسي العامل معه وكذلك الحضور اللافت للجالية المغربية وحفاوة استقبال الجزائريين".
من جهته لم يخف القنصل العام للمغرب، محمد متوكل، أن أبواب القنصلية مفتوحة لكل أبناء الجالية، وتحسين الأداء الدبلوماسي وتعزيز العلاقة مع الإخوان الجزائريين؛ كما وجه دعوة إلى الحاضرين لحضور حفل أواخر الشهر الجاري بمقر القنصلية بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك محمد السادس على العرش.