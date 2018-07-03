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الرئيسية | مدارات | الشناوي والرميد يلامسان "أحكام الريف" بالبرلمان

الشناوي والرميد يلامسان "أحكام الريف" بالبرلمان

الشناوي والرميد يلامسان "أحكام الريف" بالبرلمان
هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:05

ندد مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، بما اعتبرها ممارسات حكومية تنتهك حقوق الإنسان في المغرب، محملا أغلبية سعد العثماني مسؤولية توفير الغطاء السياسي للاعتقالات التي طالت نشطاء حراك الريف.

وضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، التي خصصت لمدارسة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاطب الشناوي رئيس الحكومة بالقول: "غريب أمركم السيد رئيس الحكومة، تنددون بخروقات حقوق الإنسان في فينزويلا ولا تلتفتون لما يقع في المغرب، وكأننا نعيش في جنة الحقوق والحريات، وأحكام الريف دليل على الجنة التي تبشرون بها".

وأضاف الشناوي: "تتحدثون عن خطة لحقوق الإنسان والمغاربة في حاجة إلى تطبيق حقوق الإنسان لا السماع بها"، مشيرا إلى أن "خطاب حقوق الإنسان يتبخر مع العودة إلى سنوات الرصاص"؛ لذلك يجب "الإفراج عن المعتقلين وتصفية الأجواء السياسية في المغرب"، بتعبير البرلماني المعارض.

وتابع الشناوي مخاطبا سعد الدين العثماني بأن "المواطنين خرجوا للمطالبة بالحقوق والحريات، فلم تستجيبوا لتلك الحقوق، بل قمتم بتخوينهم واتهامهم بالانفصال"، متهما بدوره الحكومة برفع الغطاء السياسي عن الاحتجاجات الاجتماعية، وتمهيد الطريق للاعتقال والمحاكمات بقرون من السجن للموقوفين.

في الجهة المقابلة، سجل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن "القضاء مستقل استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية"، مضيفا: "عندما كنت وزيرا للعدل لم أكن أوقع إلا على رؤساء المحاكم الذين يقترحون شغل هذا المنصب أو ذاك".

وفي تصريح لهسبريس: قال الرميد: "لا يمكن أن نتحدث بالجزئيات لنطمس مبدأ استقلالية السلطة القضائية وسط هذا الإصلاح"، مضيفا أن "المشكل الذي على المغاربة الحديث عنه هو نزاهة القضاة، لأن هناك قضاة نزهاء ولكن هناك نسبة يمكن الحديث عنها، لكن عندما لا يكون القاضي نزيها لا يمكن أن يكون مستقلا"، على حد تعبيره.

وشدد المسؤول الحكومي على أن "القضاء مستقل وينبغي احترام استقلاله، لكن القاضي أيضا ابن بيئته"، موردا أنه "من حقه، إن لم يكن من واجبه، أن يأخذ بعين الاعتبار مشاعر مجتمعه، سواء في تقدير خطورة الجريمة أو في تحديد حجم العقوبة، فليس استحسان حكم كاستهجانه".

وأورد الرميد في هذا الصدد أن "غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، مع التأكيد على استقلال قضاتها، أُقدّر أنها يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار عموم ردود الفعل التي تم التعبير عنها بشأن قرار غرفة الجنايات الابتدائية في قضية الحسيمة"، مشيرا إلى "حجم العقوبات المنطوق بها، مع العلم أنني شخصيا لست على إطلاع على وثائق الملف يخول لي إعطاء رأي في الموضوع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - intidam الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:26
والاهيلا عيقتو واش المحكمة حكمات بعد مدة طويلة حتى تأكدت ان التهم تابتة صافي يجب على المجرم ان يقضي عقوبته وزيادة على ذلك دارو معاه مزيان لو كان في مصر لحكم عليه بالاعدام لانها الخيانة ومحاولة زرع الفتنة وزعزعت استقرار البلاد وتشتيته
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2 - #مقاطعون الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:38
الأحكام القاسية الصادرة في حق قياديي و مناضلي الحراك الشعبي المكافح في الريف المغربي قد عرت من جديد البؤس السياسي المزمن و النفاق السياسوي المفضوح و الفشل الذريع في تدبير الشأن العام المغربي الذي يميز دكاكين الريع و الفساد السياسوية التي تشكل حكومة خدام الدولة العاجزة والفاشلة عن إيجاد اجابات مستعجلة و ملحة لمطالب جماهير الشعب المغربي في اصقاع المغرب العميق منذ حراك الريف مرورا بحراك جرادة و انتهاءا بحراك مقاطعون الإحتجاجي الشعبي العارم المنتفض ضد الغلاء و الاحتكار و الارتفاع الصاروخي للأسعار و الذي هو تعبير عن الرفض الشعبي لسياسات هاته المحكومة.
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3 - Observateur الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:46
السيد الرميد يتهم القاضي المعني بالأمر ضمنيا بأنه غير كفء وغير نزيه. بصفته وزيرا لحقوق الإنسان ( ممثل الشعب) فهو يمثل الحق العام اكثر من النيابة العامة. اذا السؤال المطروح هو :هل سيحرك السيد الوزير المسطرة (تقديم دعوة ضد القاضي) خاصتا مع الأخذ بعين الإعتبار ان القاضي علي الطرشي بحكمه قما بتهديد الأمن الإجتماعي وزعزة إستقرار البلد إذ ان التهمة ثابة (خروج فئة واسعة من الشعب المغربي الى الشارع)
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