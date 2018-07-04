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الرئيسية | مدارات | كولر يَطْرح استغلال الموارد بالصحراء وتسهيل الاستثمار للأجانب

كولر يَطْرح استغلال الموارد بالصحراء وتسهيل الاستثمار للأجانب

كولر يَطْرح استغلال الموارد بالصحراء وتسهيل الاستثمار للأجانب
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:00

مُبَاشَرَة بَعد نهاية زيارته للمغرب ودول الجوار المَعنِيةِ بقضية الصحراء، أصدر مكتب هورست كولر قصاصة نشر فيها بعضا مما دار بينه وبين مختلف الفرقاء، وتَخَلَّلَتْهَا نقطة جديدة تتعلق بالنقاش حول "الموارد الطبيعية وإشكالية تدبيرها"، مطالبة بـ"التحلي بروح جديدة من الواقعية تزيل العقبات التي تعيق الاستثمار الأجنبي".

الملاحظة التي أثارها المبعوث كولر لأول مرة تعمل البوليساريو جاهدة على نقلها إلى ردهات الأمم المتحدة، محاولة إفساد العلاقات المغربية الأوروبية المتأرجحة كلما تَعَلَّقَ الأمر باتفاقية الصيد البحري، بسبب "اللوبي" المساند للجبهة الانفصالية داخل الاتحاد الأوروبي.

المسؤولون المغاربة كانوا قد صَحَحُوا ما تَلَقاَهُ المبعوث الأممي في مخيمات الرابوني، وبينوا له معطيات وافية بخصوص "تقاسم الثروات" عبر تفقده للمنشآت بالأقاليم الجنوبية، كما أوضح ممثلو ساكنة الصحراء من خلال "إعلان الداخلة"، الذي صَدَرَ تزامنا مع زيارة كولر، مدى اندحار ادعاءات البوليساريو، قائلين إن "ثروات وخيرات المنطقة يتم استغلالها لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية من أبناء المنطقة، ويتم تدبيرها من طرف هيئاتهم المنتخبة وممثليهم الشرعيين".

وفي هذا السياق، أوضح ادريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن "جبهة البوليساريو تُحَاوِلُ، بالموازاة مع مقاربتها التقليدية لقضية الصحراء المغربية، أن تُجرّب بعض المداخل الأخرى الفاشلة في مجملها، بداية بمحاولة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، ثم تغيير الخريطة الأرضية باستفزازاتها، وهي الآن بصدد طرح مسألة الثروات الطبيعية".

وأضاف لكريني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الصراع الآن حول الصحراء أصبحت له توجهات اقتصادية حقوقية، عبر محاولة الجبهة استثمار التطورات الحاصلة في الأجيال الجديدة من حقوق الإنسان بشكل تعسفي، خصوصا مع متغيرات قرار المحكمة الأوروبية وتجديد اتفاقية الصيد البحري؛ ما يفرض التسلح الجيد بمضامين القانون الدولي".

وأورد المتحدث أن "المغرب يملك المعطيات الكافية للرد على مثل هذه المعطيات، بتوفره على مؤشرات بخصوص نسب التعليم والولوج إلى الخدمات والبنيات التحتية بالصحراء، فضلا عن انخراط سكان الصحراء بشكل مباشر في تدبير مواردهم، في إطار مشروع الجهوية المتقدمة"، مضيفا أن ما ترصده الدولة لتنمية الصحراء، "أكبر بكثير من موارد المنطقة من الثروات الطبيعية".

وزاد لكريني أن "صرف المغرب على البنيات التحتية والمشاريع الأخرى مُنْسَجِم تماما مع مبدأ تدبير الثروات الطبيعية الوارد في القانون الدولي، لكن بعض التقارير الدولية غير الموضوعية تُهْمِلُ التطور الحاصل في الصحراء"، مشيرا إلى أن المغرب يقدم ضمانات كافية بخصوص تدبير الثروات، على رأسها مشروع الحكم الذاتي، والنموذج التنموي الجديد الذي اعتمد لتنمية الأقاليم الجنوبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Ziryab الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:25
الذي لا أفهمه هو كيف يقولون أن الصحراء تتوفر على ثروات كبيرة لكن المواطنون هم من يؤدون دعم المواد الإساسية و المحروقات لتباع هناك أرخص بكثير من باقي المناطق ؟!.
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36
2 - وجدي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:25
انا ادعو السيد كولر ان يذهب الى مدن جنوب الصحراءالجزائرية كلها ان وجد مدينة واحدة احسن من مدن الصحراء المغربية رغم امكانيتها الضخمة وخير دليل مدينة تمنراست وورقلة التي تزخر اراضيها باكبر ابار البترول وسكانها يعيشون في العصر الحجري ولهذا اول شيء يجب ان يطالب به كولر الجزائر باستغلال ثروتها لفائدة صحرائها قبل ان تتكلم عن الاخرين اما حقوق الانسان فلا مجال للحديث عن ديكتاتورية العسكر الان اتضح الامر ولا شك ان السحر سينقلب على الساحر
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24
3 - مغناطيس الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:26
اذا لم يستفد المغاربة من الثروات المغرب من الفوسفات والذهب والاسماك
فكيف سيستفيد الصحراويين من ثروات الصحراء اذا استغلها المخزن ؟
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-7
4 - ولد البلاد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:28
نقطة مهمة.. الاستثمار وفرص الشغل وانشاء أماكن للترفيه والحدائق هذه كلها أمور تساعد في تهدئة الأوضاع في الصحراء مع تعميم هذا الأمر في كل المدن.. بالتوفيق للجميع ودمتم سالمين
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8
5 - yamamoto الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:36
لو ان حكام الجارة الشرقية اجتهدوا لحل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والبشرية كما يجتهدون ضد المغرب لكانوا وصلوا الى حل مشاكلهم. ولكن الحسد والكره للشعب المغربي وشعب الجزائر كذالك اعمى بصيرتهم
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2
6 - لا ارتياب بعد اليوم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:38
كل ردود المغرب يجب الا تكون من منطلق الجواب حول مواقف البوليزاريو، بل من منطلق عدم التشكيك في كون الارض ارضا مغربية مسترجعة تحاول مجموعة من دول الجوار تحويلها الى اضعاف المغرب، فالمغرب لا يشك في ان الصحراويين مغاربة وان الصحراء جزء من البلاد ، فلا كلام عن تدبير او تقسيم او حساب لثروات البلاد الجنوبية لانها تدخل في إطار سيادة المغرب في تدبير شؤونه على كل ترابه شرقا وجنوبا وشمالا وغربا.
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9
7 - ماذا عن الإقليم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:42
إذا كان المغرب في حاجة الى من يخدم الصحراء فإن أبناء الحسيمه و جراده يذهبون متطوعين لخدمة الوطن و المواطنة. الكل علئ استعداد تام فالئ الإمام بالنهظه و مواكبة الإخوان اما الكلام الفارغ فلا خير فيه
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8 - محلل فوق العادة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:46
هذا الطرح الجديد جاء نتيجة اللقاء الذي اجراه المبعوث الاممي مع ممثلين للسياسة الاروبية والذي جرى قبل اشهر... وهنا نتساءل هل الامم المتحدة ينقصها الدهاء السياسي حتى تستشير الاروبيون في هذه القضية ام ان الهدف هو اطالة امد هذا الملف بخلق رؤى جديدة ومن يضمن ان لا ننتقل الى حيثيات اخرى بعد ذلك....
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9 - الخميس الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:52
لاحظوا أين وصل العدو الجزائري، إنه فعلا منشغل بوحدتنا الترابية وشغله الشاغل هو المغرب "تيتوحموا على المغرب "أتمنى من الله أن يجعل كيدهم في نحرهم.
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10 - محمد الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:07
اخواني ان النضام المغربي لا تهمه الصحراء ولا المواطنون ما يهمهم هو مصالحهم الشخصية لو كانوا غيورين على هذا البلد لما اعتقلوا خير شبابنا وحكم عليهم بالسجن بعد ان هيؤا لهم تهم مصطنعة او متاءمرةالذين ناضلوا من أجل مغرب قوي مغرب العدالة والحرية التعليم والعمل التطبيب والكرامة اذا توفر شعب على هذه المكونات فما أحد ويهزمه وان فقدها فاليحاول ان يهرب من الجحيم وكيف نربح اخواننا في الأقاليم الصحراوية
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0
11 - ولد حميدو الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:19
الثروة هي العمل اما اتفاقية الصيد ب 40مليون يورو فحتى و ان اقتسمناها على 40مليون مغربية فنصيب كل فرد 1يورو سنويا فحتى و ان كانت يوميا فلن تشتري لك حتى كيلو سردين فلو طور المغرب السياحة و الفلاحة فسيستفيد الملايين منها و المغرب سيدخل العملة فباريس وحدها تستقبل أكثر من 60 مليون سائح فلو صرف كل واحد 500 يورو فقط فالمبلغ ضخم لن تجنيه دولة بترولية و حتى اسبانيا تعتمد على السياحة
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12 - فوزي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:20
اقترح ان يعمل المغرب بتعاون مع المهدي القطبي لخلق متحف بالعيون يظهر حالة مدن الصحراء عند خروج الاسبان والتقدم الذي تشهده منذ سنة 1975 إلى الآن. وأن يتم زيارة هذا المتحف لكل زائر أمام ماربيا او اجنبيا
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