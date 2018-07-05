24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3006:1813:3717:1720:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. سان جيرمان يتعاقد مع مدافع عمره 15 عاما (5.00)

  2. مصدر قضائي: الازدواجية تلازم الموقف الرسمي لهولندا إزاء المغرب (5.00)

  3. "بوينغ" تستثمر قريبا بطنجة و"إيرباص" تستعين بلوجيستيك المغرب (5.00)

  4. مجلس جطو يحيل ملفا لجامعة مكناس على النقض (5.00)

  5. تضامن مع معتقلي الريف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | المجلس العلمي الأعلى يتدارس الارتقاء بالمرشدات

المجلس العلمي الأعلى يتدارس الارتقاء بالمرشدات

المجلس العلمي الأعلى يتدارس الارتقاء بالمرشدات
هسبريس - و.م .ع
الخميس 05 يوليوز 2018 - 02:50

يعقد المجلس العلمي الأعلى يومي 6 و7 يوليوز الجاري بمراكش دورته العادية السادسة والعشرين.

وذكر بلاغ للمجلس العلمي الأعلى أن لجن المجلس ستعكف خلال هذه الدورة، التي تنعقد تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في ثاني ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه، على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بحصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، وتوصيات اللجن المتخصصة التابعة للمجلس واقتراحاتها.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد أيضا تطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولا سيما المادتان الخامسة والسادسة منه، دراسة التدابير العملية للارتقاء بعمل المرأة العالمة والمرشدة الدينية، وأمانات العلماء ووظيفتها في ترسيخ ثوابت الأمة وتحقيق الأمن الاجتماعي، والمؤسسة العلمية جسر لتوطيد العلاقات الدينية وتعزيز القيم الانسانية مغربيا وافريقيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أستاذ الإجتماعيات الخميس 05 يوليوز 2018 - 03:27
أتذكر عندما كنت طالبا بشعبة الجغرافيا في الجامعة، كنت و زملائي نضحك على طلبة شعبة الدراسات الإسلامية و نسخر منهم، رأسمالهم بعض النصوص المقدسة يرددونها في كل حديث و بأي مكان، يعتقدون أنهم يملكون الحقيقة المطلقة التي لا غبار عليها و لا تقبل النقاش، معظمهم تفكيرهم سطحي
و محدود، خاصة الإناث منهم. تخرجنا بعد ذلك، إلتحقت كما الكثيرين بسلك التدريس بوزارة التربية الوطنية، و ألتحق من كنا نسخر منهم بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، مرشدين و مرشدات، و أصبحوا هم من يسخرون منا، راتب أفضل، بسبب التعويضات المختلفة، عدد كبير منهم جاب أوروبا طولا
و عرضا، يعملون في ظروف جيدة هادئة و مستقرة، بينهما نحن في التعليم، نعمل في جحيم يومي مع مراهقين بدون تربية و لا أخلاق، ظروف عمل مزرية، عانينا و لا نزال نعاني الأمرين مع التنقل لمكان العمل و مع الحركة الإنتقالية، ناهيك عن الوضع المادي غير المريح، و مجتمع متخلف لا يحترم ما نقوم به،
و دولة تحاول تحميلنا وزر فشل المنظومة التربوية.
هم نجحوا في حياتهم المهنية، و نحن نحس بوطأة الفشل المرير، خصوصا كلما أمضينا سنوات أكثر في مهنة الذل.
من يضحك أخيرا يضحك كثيرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.