24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:30
|06:18
|13:37
|17:17
|20:46
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بيرغ: المنتخب السويدي تعلم اللعب دون زلاتان
- مصر تعيد النظر في علاقات أبو تريكة بالإرهاب
- ماكرون يختم زيارة عاصمة نيجيريا في ملهى ليلي
- هل يرحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد؟
- بنشماش: الاستثمار في الأطفال نافع لعالم التنمية
مصدر قضائي: الازدواجية تلازم الموقف الرسمي لهولندا إزاء المغرب (5.00)
"بوينغ" تستثمر قريبا بطنجة و"إيرباص" تستعين بلوجيستيك المغرب (5.00)
- بعد تجاوب "دانون" .. حقوقيون يعدون نداء لوقف مقاطعة "سنطرال" - (274)
- فتحي جمال: مروان فلايني رفض اللعب مع المنتخب الوطني المغربي - (87)
- دراسة: "الهولدينغ الملكي" برج مالي متين يراقب الاقتصاد المغربي - (70)
- لقاء حاسم يجمع رونار ولقجع .. استمرار المدرب يتطلب رفع الراتب - (66)
- عالم دين موريتاني يتخلَّى عن جنسيته ويبايع الملك محمد السادس - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المجلس العلمي الأعلى يتدارس الارتقاء بالمرشدات
يعقد المجلس العلمي الأعلى يومي 6 و7 يوليوز الجاري بمراكش دورته العادية السادسة والعشرين.
وذكر بلاغ للمجلس العلمي الأعلى أن لجن المجلس ستعكف خلال هذه الدورة، التي تنعقد تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في ثاني ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه، على دراسة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بحصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، وتوصيات اللجن المتخصصة التابعة للمجلس واقتراحاتها.
كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد أيضا تطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولا سيما المادتان الخامسة والسادسة منه، دراسة التدابير العملية للارتقاء بعمل المرأة العالمة والمرشدة الدينية، وأمانات العلماء ووظيفتها في ترسيخ ثوابت الأمة وتحقيق الأمن الاجتماعي، والمؤسسة العلمية جسر لتوطيد العلاقات الدينية وتعزيز القيم الانسانية مغربيا وافريقيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
و محدود، خاصة الإناث منهم. تخرجنا بعد ذلك، إلتحقت كما الكثيرين بسلك التدريس بوزارة التربية الوطنية، و ألتحق من كنا نسخر منهم بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، مرشدين و مرشدات، و أصبحوا هم من يسخرون منا، راتب أفضل، بسبب التعويضات المختلفة، عدد كبير منهم جاب أوروبا طولا
و عرضا، يعملون في ظروف جيدة هادئة و مستقرة، بينهما نحن في التعليم، نعمل في جحيم يومي مع مراهقين بدون تربية و لا أخلاق، ظروف عمل مزرية، عانينا و لا نزال نعاني الأمرين مع التنقل لمكان العمل و مع الحركة الإنتقالية، ناهيك عن الوضع المادي غير المريح، و مجتمع متخلف لا يحترم ما نقوم به،
و دولة تحاول تحميلنا وزر فشل المنظومة التربوية.
هم نجحوا في حياتهم المهنية، و نحن نحس بوطأة الفشل المرير، خصوصا كلما أمضينا سنوات أكثر في مهنة الذل.
من يضحك أخيرا يضحك كثيرا.