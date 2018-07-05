الملك محمد السادس يقدم التهاني للشعب الجزائري

هسبريس ـ و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب ملك المغرب، في هذه البرقية، عن "أصدق التهاني والمتمنيات للرئيس بوتفليقة وموفور الصحة والعافية والهناء، وللشعب الجزائري بتحقيق المزيد من المكتسبات على درب التقدم والازدهار، تحت قيادته الرشيدة".

ومما جاء في التهنئة: "تخليد الجزائر الشقيقة لهذه الذكرى المجيدة مناسبة لاستحضار ما يجمع شعبينا من أواصر الأخوة المتينة، وما يتقاسمانه من مقومات تاريخية وحضارية، وتطلع إلى مستقبل مشترك، يستمد قوته من قيم التضامن والتآزر التي طبعت نضالهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال".

وفي هذا الصدد، أكد الملك محمد السادس حرصه القوي على مواصلة العمل سويا مع الرئيس الجزائري من أجل توطيد علاقات التعاون وحسن الجوار بين البلدين، والرقي بها إلى مستوى تطلعات الشعبين إلى التكامل والاندماج، لرفع مختلف التحديات السياسية والتنموية والأمنية التي تواجهها المنطقة.