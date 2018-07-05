مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس - و.م .ع

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأبرز مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أنه تم تعيين عبد العالي البقالي في منصب مفتش عام بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛ ومحمد غزالي في منصب الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة - قطاع الطاقة والمعادن.

وأضاف أنه تم أيضا تعيين عبد الله بوراق في منصب مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء – قطاع الماء ، ومحمد عزيز الوهابي في منصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة - قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.

وأشار إلى أنه تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين عياش خلاف في منصب مدير التوقعات والمستقبلية؛ ونادية عنوز في منصب المفتش العام.

وعلى مستوى وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال، قال الخلفي إنه تم تعيين عبر العزيز البوجدايني في منصب مدير الموارد البشرية والمالية؛ والسعدية عطاوي في منصب مديرة البوابة الوطنية والتوثيق.