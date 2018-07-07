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الرئيسية | مدارات | هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا

هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا

هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 07 يوليوز 2018 - 15:00

في خطوة رقمية مثيرة، تعرض الموقع الرسمي لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، للقرصنة الإلكترونية من قبل هاكر مغاربة، اليوم السبت.

واستُقبل زوار موقع رئيس جنوب إفريقيا بخلفية سوداء، ترمز إلى القراصنة، وعليها كتبت عبارتان: "الصحراء مغربية" و"المغرب هو سيدكم"، بينما تناقلت صحف جنوب إفريقيا ما جرى على نطاق واسع.

الواقفون وراء هذه العملية الإلكترونية حرصوا على الإشارة إلى أنفسهم بـ"Black team X"، ما يقابل "الفريق الأسود إكس" باللغة العربية"، دون تحديد مضبوط لانتمائهم.

الناطق الرسمي باسم الرئيس الجنوب إفريقي، خوسيلا ديكو، قال إن "الطاقم التقني المشرف على الموقع الإلكتروني يعمل على حل المشكل".

وأضاف ديكو في تصريح صحافي: "لا نعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية قرصنة، بينما يمكن أن أؤكد وجود تدخل على موقع الرئاسة، والتحقيق ما يزال جاريا للوقوف على الحيثيات".

وقالت صحف صادرة في جنوب إفريقيا إن "هذا الاختراق يأتي رداً على موقف البلاد من نزاع الصحراء؛ الداعم جبهة البوليساريو"، غير أن الناطق باسم راماسوفا لم يتطرق إلى ذلك في تصريحه.

وسبق للسلطات المغربية أن حذرت نظام بريتوريا من استمرار سلوكاته وسياساته المعادية لمصالح المملكة، خاصة ما يرتبط بقضية الصحراء ومساندة جنوب إفريقيا لأطروحة الانفصال.

موقف الرباط برز بوضوح عقب حجز سلطات جنوب إفريقيا، في مياهها الإقليمية، باخرة ناقلة لشحنة من الفوسفاط المغربي القادم من الأقاليم الجنوبية بداعي "الاستجابة لشكاية تقدمت بها البوليساريو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - صقر السبت 07 يوليوز 2018 - 15:14
العززز. الصحراء مغربية ولو كره الكارهون.
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142
2 - عبد الله الحارث السبت 07 يوليوز 2018 - 15:17
برافو الهاكرز المغاربة، برافو ...
أما السفراء والسلطات والحكومة راه ما فيهم فايدة
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147
3 - مغربي السبت 07 يوليوز 2018 - 15:21
وكم علمته نظم القوافي
فلما قال واحدة هجاني
وكم علمته رمي الرماح
فلما اشتدت ساعداه رماني
وهذا ما ينطبق على جنوب افريقيا التي ساعدها المغرب على استقلالها ،وها هي تساند بوليزاريو ضد المغرب....
ويمكر ويمكرون والله خير الماكرين....
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56
4 - amine ka السبت 07 يوليوز 2018 - 15:21
الله يعطيكم صحا ، هذه هي الغيرة على الوطن
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75
5 - amine السبت 07 يوليوز 2018 - 15:23
عمل يشكر عليه ، و تحياتي لهذا المواطن الغيور على الوطن
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71
6 - X.x.x.x.x السبت 07 يوليوز 2018 - 15:24
برافووو و ديما الصحراء مغربية ....
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64
7 - خالد السبت 07 يوليوز 2018 - 15:25
أوكي اخترقتوا موقع الرئاسة لجنوب أفريقية و درتوا فيه تن الصحرا مغربية.... أشنو اتزاد لنا ؟ يعني حنا كشعب مغربي عندو سميݣ تايحشم و عايش فظروف مقارنة بالموارد الطبيعية اللي عندو، كان عليه يعيش احسن.... أشنو استافد من هاد الاختراق ؟

شي وحدين فرحاااانين بهادشي بحال يلا زاد للمواطن حرية و كرامة فبلادو.
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-92
8 - Moussalli السبت 07 يوليوز 2018 - 15:27
الا كان العسكر ناعس والحكومة ماقاداش احسن اقوم الرجال أضعف الايمان
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25
9 - Saad السبت 07 يوليوز 2018 - 15:29
وممكن أن يكونوا قراصنة جزائريين أو من البوليزاريو للإصطياد في المياه العكرة٠ المهم حل مشكل الصحراء يبدأ بقرصنة الفاسدين في المغرب وتوزيع عادل للثروة وهذا أمر صعب للغاية لأن الغابة الفاسدة محمية٠
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-28
10 - mkd السبت 07 يوليوز 2018 - 15:35
قوات الردع المغربية كانت هي السباقة في قرصنة المواقع الرسمية لجميع الدول التي كانت تساند الكيان الوهمي بوليزاريو فقد أسقطت العديد من المواقع سواء كما انها سبق و ان قامت باختراق حسابات بعض الخونة في حراك 2011 و كان يضرب لها ألف حساب لأن العديد من الشخصيات المعروفة و التي كانت تنشر خريطة المغرب مبتورة من صحرائة كانت مواقعها و حساباتها تقرصن و تعود و تطلب الإعتذار.
لكن للأسف تلك المجموعة لم تجد مساندة من طرف الدولة و استغلال أفرادها في الحرب الالكترونية و التي باتت تعتبر أولى الحروب التي يجب الاستعداد لها.
تحياتي لتلك المجموعة فردا فردا و اتمنى ان يكونوا كلهم بخير
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23
11 - marroki السبت 07 يوليوز 2018 - 15:42
bravo
meme si c est un acte sans trop d importance qui n a pas d effet sur la question
il aura quand meme un effet psychologique et symbolique fort
dima maghreb
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2
12 - HM 34 السبت 07 يوليوز 2018 - 15:43
مين فيكم هاد القفوزية ديرو شي اختراع او خلو العالم يتكلم عليكم شي سلاح شي الكترونيك شي طيارة ألية شي.. شي.....ولا نتوما العرب بصفة عامة 0000000
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-9
13 - ماهيل محمد السبت 07 يوليوز 2018 - 15:43
وادا بحثوا عنا سيجدوننا لهم بالمرصاد إنشاء الله
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3
14 - mohajir السبت 07 يوليوز 2018 - 15:45
كل المؤشرات تدل على أن دولة البولساريو لن تتعدى حدودها تندوف فالأمم المتحدة أقبرت مسألة الإستفتاء لإستحالة تحديد من يحق له المشاركة فيه زد على ذالك ولود أجيال وأجيال داخل الصحراء لا يوجد قانون يمنعهم من تحديد مستقبل منطقتهم ولن يقبلوا أبدا أن يحكمهم مرتزقة تندوف كما أن قرارات المتحدة تؤكد على حل تفاوضي يرضي الطرفين وهذا يعني أنه من سابع المستحيلات أن يقبل المغرب بدولة فوق صحرائه ، لم يبقى للبولساريو إلا المنطقة العازلة التي تدعي أنها محررة وهاهي الأمم المتحدة اليوم تحدرها من البناء فيها أو تغيير أي شئ فيها ... فأين المفر؟؟
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3
15 - الخميس السبت 07 يوليوز 2018 - 15:46
إنهم ترجموا ما يفكر فيه كل مغربي قح وإن إستمرت جنوب افريقيا في معاكسة المغرب في وحدته الترابية فاسم جمهوريتها سيكون مقرونا بعبارة العدو على غرار العدو الجزائري.
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1
16 - مومو السبت 07 يوليوز 2018 - 15:56
الى خالد مادا تريد من القراصنة ؟ أن يقوم بسرقة امول الرئيس ! و تقديمها الى العاطلين بالمغرب اضن انك ﻻ تفهم حتى معنى القرصنة اﻻلكترونية
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3
17 - كسكس الورايني السبت 07 يوليوز 2018 - 15:58
قالت الاحكام ولكم واسع النظر:
1- من كان بيته من زجاج فلا يرمي الاخرين بالحجر
2- فكر بهدوء واضرب بقوة
3- استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان
4- اذا لقيت عدوك في ساحة الوغى فلا ينصرنك سوى سيفك المهند
5- الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدت فهو احق بها.
5- السياسة فن الممكن ولا مكان للمراهقين على طاولة السياسيبن
6- خاصم من تشاء ولاكن دون فجور فاليوم خصمك وغدا قد يصبح اعز اصدقائك
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1
18 - فارس السبت 07 يوليوز 2018 - 16:02
آه لو فقط يتم الاستثمار في الشباب المغربي ..في تعليمه ..في مواهبه..في طموحاته ..لراى العالم العجب العجاب..
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0
19 - الدوبي السبت 07 يوليوز 2018 - 16:04
من تطاول عن كرامات وطننا فلا سفارة له فوق ارض وطننا مهما كلف ذالك ...المغرب من ريفه الى صحراءه واحد ومن أشار بأصبعه الى غير ذالك نبتر يده والسلام عن جميع المغاربة من الداخل إلى الخارج...
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0
20 - ملاحظ السبت 07 يوليوز 2018 - 16:06
تحياتي لهؤلاء الابطال الذين استطاعوا ارسال جواب الشعب المغربي لرءاسة جنوب افريقيا بعد الاحتجاز المهين للسفينة المفربية.
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21 - بلاك تيم أكس السبت 07 يوليوز 2018 - 16:11
برافو لأفراد فريق black team x وهم مزيج من خيرة الهاكر بالمغرب.. كمتتبع لهذا الفريق فقد قاموا بعدة إختراقات مهمة جدا قبل هذا الأخير..مثلا إختراق مواقع حساسة للجزائر ومواقع جد مهمة للسعودية ومواقع كبيرة للكيان الصهيوني دون أن ننسى مواقع موريتانيا.. وموقع حكومي مغربي [المستهلك] .. لمعرفة المزيد على هذا الفريق المرجوا زيارة صفحتهم على الفيسبوك بعنوان (العميل السري المغربي) بالتوفيق يا أبطال.
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