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كُتّاب وآراء
هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا
في خطوة رقمية مثيرة، تعرض الموقع الرسمي لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، للقرصنة الإلكترونية من قبل هاكر مغاربة، اليوم السبت.
واستُقبل زوار موقع رئيس جنوب إفريقيا بخلفية سوداء، ترمز إلى القراصنة، وعليها كتبت عبارتان: "الصحراء مغربية" و"المغرب هو سيدكم"، بينما تناقلت صحف جنوب إفريقيا ما جرى على نطاق واسع.
الواقفون وراء هذه العملية الإلكترونية حرصوا على الإشارة إلى أنفسهم بـ"Black team X"، ما يقابل "الفريق الأسود إكس" باللغة العربية"، دون تحديد مضبوط لانتمائهم.
الناطق الرسمي باسم الرئيس الجنوب إفريقي، خوسيلا ديكو، قال إن "الطاقم التقني المشرف على الموقع الإلكتروني يعمل على حل المشكل".
وأضاف ديكو في تصريح صحافي: "لا نعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية قرصنة، بينما يمكن أن أؤكد وجود تدخل على موقع الرئاسة، والتحقيق ما يزال جاريا للوقوف على الحيثيات".
وقالت صحف صادرة في جنوب إفريقيا إن "هذا الاختراق يأتي رداً على موقف البلاد من نزاع الصحراء؛ الداعم جبهة البوليساريو"، غير أن الناطق باسم راماسوفا لم يتطرق إلى ذلك في تصريحه.
وسبق للسلطات المغربية أن حذرت نظام بريتوريا من استمرار سلوكاته وسياساته المعادية لمصالح المملكة، خاصة ما يرتبط بقضية الصحراء ومساندة جنوب إفريقيا لأطروحة الانفصال.
موقف الرباط برز بوضوح عقب حجز سلطات جنوب إفريقيا، في مياهها الإقليمية، باخرة ناقلة لشحنة من الفوسفاط المغربي القادم من الأقاليم الجنوبية بداعي "الاستجابة لشكاية تقدمت بها البوليساريو".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
أما السفراء والسلطات والحكومة راه ما فيهم فايدة
فلما قال واحدة هجاني
وكم علمته رمي الرماح
فلما اشتدت ساعداه رماني
وهذا ما ينطبق على جنوب افريقيا التي ساعدها المغرب على استقلالها ،وها هي تساند بوليزاريو ضد المغرب....
ويمكر ويمكرون والله خير الماكرين....
شي وحدين فرحاااانين بهادشي بحال يلا زاد للمواطن حرية و كرامة فبلادو.
لكن للأسف تلك المجموعة لم تجد مساندة من طرف الدولة و استغلال أفرادها في الحرب الالكترونية و التي باتت تعتبر أولى الحروب التي يجب الاستعداد لها.
تحياتي لتلك المجموعة فردا فردا و اتمنى ان يكونوا كلهم بخير
meme si c est un acte sans trop d importance qui n a pas d effet sur la question
il aura quand meme un effet psychologique et symbolique fort
dima maghreb
1- من كان بيته من زجاج فلا يرمي الاخرين بالحجر
2- فكر بهدوء واضرب بقوة
3- استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان
4- اذا لقيت عدوك في ساحة الوغى فلا ينصرنك سوى سيفك المهند
5- الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدت فهو احق بها.
5- السياسة فن الممكن ولا مكان للمراهقين على طاولة السياسيبن
6- خاصم من تشاء ولاكن دون فجور فاليوم خصمك وغدا قد يصبح اعز اصدقائك