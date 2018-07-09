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أكاديمية المملكة تناقش التطور الدستوري بالمغرب
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 10:30
تنظم أكاديمية المملكة المغربية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يومي 10 و 11 من الشهر الجاري بمقر الأكاديمية بالرباط، ندوة دولية حول موضوع "التطور الدستوري بالمغرب: الجذور التاريخية، والتجليات الحالية والتحديات المستقبلية".
وذكر بلاغ لأكاديمية المملكة أن كلمتي الافتتاح سيتلوهما كل من عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك غدا الثلاثاء 10 يوليوز على الساعة التاسعة صباحا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - إلانطرا الاثنين 09 يوليوز 2018 - 10:43
ليس تطورا بمعنى الكلمة. من الممكن أن يسمى زحزحة فقط. ثم مرحلة الإجهاض تقصير كبير في تطبيق هذه القوانين بالرغم من نواقصها.
وأيضا عند الحديث عن الدستور المغربي عرجوا عند أهم الفاعلين في صناعته: حركة 20 فبراير أنموذجا
وأيضا عند الحديث عن الدستور المغربي عرجوا عند أهم الفاعلين في صناعته: حركة 20 فبراير أنموذجا
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