"المتوسط" يتحدى إعانات أوروبا ويصرع 629 مهاجرا خلال شهر

هسبريس – نور الدين إكجان

رغم المُسَاعَدَاتِ المَالِية التي يُقَدمهَا الاتحاد الأوروبي لصالح بلدان شمال إفريقيا، وفي مقدمتها المغرب، ما يزال البحر الأبيض المتوسط بمثابة مقبرة جماعية للمهاجرين السريين الراغبين في عناق "الفردوس الأوروبي"؛ إذ سَجلت منظمة الهجرة العالمية، في أرقام جديدة صادرة عنها، وفاة 629 مهاجرا سريا خلال شهر يونيو المنصرم.

وكشفت معطيات حديثة للمنظمة العالمية للهجرة أن "عمليات الاغاثة التي تتم بالبحر الأبيض المتوسط غير كافية للحد من الوفيات الكثيرة التي تَحْدُثْ. وفي حالة عدم تدخل المنظمات لتعزيزها، فمن المنتظر أن يَتِم تسجيل المزيد من الحالات".

وأوردت المنظمة أن "سنة 2018 شَهدت موجة هجرة سرية غير عادية؛ إذ وصل أزيد من 46 ألف مهاجر سري إلى شواطئ أوروبا، وهو رقم عال جدا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، مع تسجيل انخفاض في عدد المهاجرين صوب السواحل الإيطالية والمالطية".

ووصف عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الرقم الصادر بـ "المُفزع للغاية، وربما قد تكُون أعداد أخرى لم تُسَجلْ إما بسبب كون الجثث لم تَخرج إلى السواحل أو قد تتكتم بعض الدول عن الحوادث"، مشيرا إلى أن "هذا الرقم يَتَزَامَنُ مع موجة هجرة غير مسبوقة يَشْهَدُهاَ فصل الصيف الحالي، خاصة في صفوف اليافعين من دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء".

وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هُناك انتشارا كبيرا لعصابات الهجرة السرية في المنطقة الشمالية"، مسجلا أن "أسباب الوفاة تَحْتَمِلُ أيضا محاولات التصدي لقوارب المهاجرين من لَدُنُ خفر سواحل بعض الدول؛ ما يَنْجُمُ عنه إغراق مُتَعمدٌ للمهاجرين، خاصة في السواحل الإيطالية".

وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الأوروبي قد بَرْمَجَ تقديم مساعدات مالية لصالح بُلدان شمال إفريقيا، بلغت 90.5 مليون يورو، حسب ما أوردته المفوضية الأوروبية، بعد أن خَلُصَتْ إلى ضرورة زيادة المساعدات المقدمة إلى مختلف بلدان الشريط الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، في إطار صندوق ائتمان لصالح القارة الإفريقية مخصص للاجئين والمهاجرين، وتحسين قدرات البلدان الشريكة في مجال الهجرة.

وسيستفيد المغرب من مبلغ دعم إضافي قدره 6.5 ملايين يورو، لفائدة الاستراتيجية الوطنية للهجرة المعتمدة سنة 2014، ويهدف المبلغ إلى "تيسير وصول المهاجرين الفقراء إلى الخدمات الأساسية، وكذا تأهيل الجمعيات والمنظمات المهتمة بقضايا المهاجريين السريين لتمكينها من تحسين مردوديتها في هذا المجال".

كما ستُخَصِّصُ المفوضية مبلغ 55 مليون يورو لصالح المغرب وتونس، من أجل "إدارة أمور السواحل البحرية، ومحاربة المهربين الذين ينشطون بشكل كبير في المنطقة، عبر تطوير المعدات والآليات الكفيلة بإنقاذ المهاجرين السريين".

وفي هذا الصدد، أوضح الخضري أن "تقديم حصص مالية أو أية إغراءات مادية كيفما كان نوعها لن يجدي نفعا في الحد من ظاهرة الهجرة السرية، التي باتت أملا وحلما يتربص بالأجيال الصاعدة أكثر من أي وقت مضى، ويُمكن وصفها بهجرة الأجيال من الأفق المسدود نحو الحرية والانعتاق".

وزاد الخضري أن "كل المحاولات التكتيكية والإجرائية لن تفلح في وقف الهجرة"، معتبرا أن "الحلول ينبغي أن تكون في مستوى الآفة، أي ينبغي أن تكون حلولا ترتكز على دعم التنمية الديمقراطية في بلدان المصدر، ووضع حد للحروب، والكف عن دعم الدكتاتوريات الإفريقية والتواطؤ معها في نهب خيرات بلدان إفريقيا".