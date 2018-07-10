الخلفي ينتقد "العدمية والسلبية" في ملامسة تطور دساتير المغاربة

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنَّ التجربة الدستورية المغربية ليست جامدة؛ بل منفتحة دائما على الإصلاح والتطوير المستمر لتجويد النصّ الدستوري.

الخلفي خصّص الكلمة، التي ألقاها في افتتاح الندوة الدولية المنظمة بتعاون بين وزارته وبين أكاديمية المملكة، والمنطلقة أشغالها اليوم الثلاثاء بالرباط، لـ"الرد على أصحاب خمْس مقولات حاكمة ومهيْمنة في الخطاب الدستوري، رغْم عدم صحّتها".

المقولة الأولى فحواها، يقول الخلفي، أن جذور الدستور المغربي متأثرة بالفكر التركي المشرقي؛ والمقولة الثانية هي أنّ التطور الدستوري المغربي تطورٌ شكلاني ومجرد واجهة ومخالف للممارسة الفعلية لصناعة القرار العمومي والسياسات العمومية؛ والمقولة الثالثة، يوضح الوزير، أن التراكم الدستوري في المغرب يفتقر إلى الإبداع، وليس سوى صدى للتطور الدستوري في الخارج، وخاصة فرنسا.

أما المقولة الرابعة تورد أن التطور الدستوري المغربي تم بمعزل عن حركة الواقع، ولا يجيب عن الأسئلة والإشكالات الواقعية ولا يقدم حلولا لها، مثل قضايا الهوية أو الجهوية أو العلاقة بين السلط. أما المقولة الخامسة، التي توقف عندها الخلفي، فحواها أن البناء الدستوري هو بناء فوقي معزول عن المنظومة التشريعية القانونية، وما يدعو إليه من قوانين لا تصدر، فتبقى أحكامه معلقة على صدورها، مما يؤدي إلى تعطيلها وتوقيفها".

واعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أنّ هذه المقولات غير صحيحة، وذهب أبعد من ذلك إلى القول إنّ هذه المقولات الخمْس "تمثّل أحد مصادر السلبية والعدمية السياسية".

وأضاف المسؤول الحكومي أنّ دستور 2011 شكّل للمقولات الخمس سالفة الذكر "دحضا نظريا وعمليا، بعد سبع سنوات على اعتماده، بما منح المغرب أفقا إصلاحيا جديدا لمساره السياسي الديمقراطي التنموي، محكوم بإرادة تنزيل الحكامة الجيدة وتعزيز الحريات".

واعتبر الخلفي أنّ دستور فاتح يوليوز 2011 "شكَّل نهاية مسار وبداية مسار جديد أعلن عنه الملك بإطلاق إصلاحات جذرية"، مستعرضا عددا من الحقوق التي كرّسها، والمنظومة القانونية التي أرساها؛ كالمفهوم الجديد للسلطة، وترسيم الأمازيغية، ووضع رؤية للهوية المغربية..

وشدّد المتحدث على أنّ التجربة الدستورية المغربية "ليست منغلقة، فهي تعكس تطور المجتمع المغربي، وفي الآن نفسه منفتحة على التجارب الإنسانية الكونية"، مبرزا أنّ "تجديد الممارسة الدستورية يظل مطروحا دائما، بما يؤسس لإصلاح عميق ومستمر، بإرادة جماعية، وبقيادة الملك".