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الرئيسية | مدارات | مجموعة للتفكير الاستراتيجي ترى النور في المغرب

مجموعة للتفكير الاستراتيجي ترى النور في المغرب

مجموعة للتفكير الاستراتيجي ترى النور في المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 04:25

تنظم اللجنة التأسيسية لمجموعة التفكير والبحث الاستراتيجي، والتي تضم مركز ابن بطوطة للتنمية والتحليل الاستراتيجي ومركز ميد أفريكا للدراسات الاستراتيجية ندوة صحفية يومه السبت 14 يوليوز على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الغابة الخضراء بمدينة الدار البيضاء.

وتروم هذه الندوة التي يحضرها باحثون وفاعلون اقتصاديون للإعلان عن ميلاد مجموعة للبحث والتفكير الإستراتيجي، حيث سيتم تقديم خلفيات تأسيس مجموعة التفكير هذه، وآليات عملها ومبادئ وأسس استراتيجية عملها وتقديم المراكز البحثية المنضوية تحت لوائها وأهم الأهداف التي ستباشر العمل على تحقيقها ووسائل عملها.

وسيتضمن برنامج هذه الندوة عروضا تنطلق بكلمة توجيهية للأستاذ عبد الرزاق الزرايدي رئيس مجموعة "Think Tank" للبحث الإستراتيجي والاستشرافي حول خلفيات تأسيس المجموعة ورهاناتها المستقبلية والأهداف الكبرى المتوقعة.

ويعرض الدكتور يوسف شهاب المدير العلمي لمجموعة التفكير للبحث الإستراتيجي والاستشرافي، الأسس العلمية التي ستنهض بها المجموعة من خلال مركز ابن بطوطة للتنمية والتحليل الإستراتيجي ومركز ميد-أفريكا للدراسات الإستراتيجية، وأولويات الخطة السنوية للمجموعة.

ومن جهته يسبط الدكتور عبد الفتاح الفاتحي المدير التنفيذي لمجموعة التفكير للبحث الإستراتيجي والاستشرافي، مبادئ وأسس إستراتيجية مجموعة التفكير والبحث الإستراتيجي، وعرض أهداف خطة العمل السنوية لمركز ابن بطوطة للتنمية والتحليل الإستراتيجي ومركز ميد-أفريكا للدراسات الإستراتيجية.

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