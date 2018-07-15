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كُتّاب وآراء
الوزير الفهري يطالب برفع مستوى الهندسة المعمارية
جرى تنصيب عزيز الوهابي مديرا جديدا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وذلك خلال حفل ترأسه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ عبد الأحد الفاسي الفهري.
وبهذه المناسبة، أكد الفاسي الفهري أن المدرسة مدعوة لمواجهة التحديات الجديدة في ما يتعلق بخطط التكوين والبحث، لا سيما من خلال مواكبة المشاريع الكبرى وأوراش التنمية في المملكة، وكذا رفع مستوى التأطير التقني العالي في مجالات الهندسة المعمارية والتعمير والبناء، في القطاعين العام والخاص.
كما سلط الوزير الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به هذه المؤسسة في تكوين النخبة المستقبلية، مهنئا المدير الجديد على الثقة التي حظي بها لإدارة هذه المؤسسة.
كما دعا المسؤول الحكومي، خلال كلمته بالمناسبة، إلى توقع احتياجات هذه المهنة وتطوير برامج التكوين، لتوفير الأدوات والمعرفة اللازمة لتسهيل اندماج الطلاب في سوق الشغل.
من جانبه، أعرب الوهابي عن التزامه الكامل بتنفيذ مهمته، خاصة ما يتعلق بالمساهمة في إشعاع المدرسة والارتقاء بها إلى صفوف مؤسسات التكوين المرجعية في الوظائف المعمارية.
جدير بالذكر أن المدير الجديد، وهو مهندس معماري حاصل على إجازة ودبلوم في الدراسات العليا المتقدمة في القانون الخاص، شغل العديد من المناصب العليا في المدرسة نفسها، بما في ذلك موقع المدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
وتعد المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية مؤسسة للتعليم العالي قامت، منذ إحداثها سنة 1981، بتكوين حوالي ألفي مهندس معماري.