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كُتّاب وآراء
الملك يثمن أواصر الصداقة مع السلطان بولقية
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السلطان حاجي حسن بولقية سلطان بروناي دار السلام بمناسبة احتفال بلاده بعيد ميلاده.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات، للسلطان حاجي حسن بولقية، بموفور الصحة والعافية والهناء، ولشعب بروناي دار السلام الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.
وأضاف الملك "كما أغتنمها مناسبة ، لأشيد بما يجمعنا شخصيا وأسرتينا من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لجلالتكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها إلى أرفع المستويات، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين".