كاتب مصري يشيد بالاستقرار السياسي في المملكة

هسبريس - و.م.ع

أكد الكاتب الصحفي المصري عمرو الشوبكي، أن المغرب نموذج سياسي وحضاري مستقر والنظام الملكي فيه ضارب في جذور التاريخ.

وأوضح الشوبكي، في مقال بعنوان "المغرب ..بريق الهدوء" نشرته صحيفة (المصري اليوم)، في عددها الصادر الأحد، أن النظام السياسي في المغرب "نموذج حضاري مستقر، والملكية فيه ضاربة في جذور التاريخ منذ قرون طويلة، وعرفت تراكما تاريخيا جعل البلد نموذجا للاستقرار في المنطقة، يحدث دائما تغييرات إصلاحية".

وأضاف أن النظام المغربي "أكثر ذكاء من كثير من النظم العربية الأخرى، ويتمتع ببريق الهدوء"، مبرزا أن "المغرب بلد يدهشك بإصلاحاته المتدرجة اقتصاديا وسياسيا وبقدرته على تعزيز الديمقراطية والنهوض بديناميته الحزبية". وسجل الشوبكي أن الحياة السياسية في المغرب، تتميز بطابع التداول الديمقراطي والسلس على السلطة، حيث قواعد اللعبة السياسية تقوم على احترام إرادة الناخبين والحزب الذي يختاره الناس.