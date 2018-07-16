تصنيف كندي للبيضاء ضمن أفضل وجهات العالم

هسبريس - يوسف لخضر

صنف الموقع الكندي "فلايت نت وورك"، المتخصص في حجوزات السفر عبر الإنترنيت، الدار البيضاء ضمن أفضل خمسين وجهة سفر عبر العالم لسنة 2018.

وأورد الموقع أن مطار الدار البيضاء الدولي، الذي يربط المملكة بدول العالم، احتل المرتبة الـ 27، بعد تقييم شمل 2700 رحلة دولية من قبل متخصصين في مجال السياحة والسفر.

وكتب الموقع الكندي، الذي يعتبر من أنجح الشركات في مجاله، أن وجهة الدار البيضاء تتيح الوصول إلى بلد يمكن فيه ركوب الجمال عبر الصحراء، وقال إنها متعة تثير المغامرين من جميع أنحاء العالم.

وأشار الموقع الكندي إلى أن الوصول إلى المغرب عبر مطار الدار البيضاء يتيح للزائر أن يسافر لساعات قليلة إلى مدينة فاس للاستمتاع بآثارها ومتاحفها، ثم اكتشاف أرض الأمازيغ التي تغطيها أشجار الصنوبر دائمة الخضرة والأرز، وتتخللها شبكة من الأنهار.

ورسم الموقع خريطة طريق سياحية لكل راغب في اكتشاف المغرب، واقترح بعد فاس زيارة الجنوب الشرقي أرفود ووادي زيز، حيث يمكن قضاء الليل تحت النجوم والاستماع إلى رواية قصص أسطورية، ثم الوصول إلى كثبان رملية جميلة تحمل اسم عرق الشبي، كانت في السابق ملتقىً للقوافل التجارية.

وقدم الموقع معطيات حول مطار محمد الخامس الذي يعتبر بوابة المغرب، وقال إنه يستقبل رحلات جوية دولية يومياً من أميركا الشمالية، مونتريال وبوسطن ونيويورك، ورحلات أوروبية بدون توقف، باريس وليون وميلان وبوردو.

وضمن أولى أفضل الوجهات على موقع "flightnetwork"، جاءت وجهة أنتاركتيكا، التي توجد في أقصى جنوب الكرة الأرضية، تليها وجهة جزر غلاباكوس في الإكوادور، ثم موسكو عبر قطار سيبيريا، وصولاً إلى جبال ماتشو بيتشو في البيرو.

وجاءت جنوب إفريقيا الأولى ضمن الوجهات الإفريقية الـ 18 عالمياً بفضل المنتزه الوطني كروغر المعروف بحيواناته وطبيعته النادرة، فيما حلت مصر في المرتبة الثانية إفريقيا 24 عالمياً بفضل وجهة نهر النيل، لتأتي وجهة المغرب الثالثة إفريقياً.