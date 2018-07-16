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تصنيف كندي للبيضاء ضمن أفضل وجهات العالم

تصنيف كندي للبيضاء ضمن أفضل وجهات العالم
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:05

صنف الموقع الكندي "فلايت نت وورك"، المتخصص في حجوزات السفر عبر الإنترنيت، الدار البيضاء ضمن أفضل خمسين وجهة سفر عبر العالم لسنة 2018.

وأورد الموقع أن مطار الدار البيضاء الدولي، الذي يربط المملكة بدول العالم، احتل المرتبة الـ 27، بعد تقييم شمل 2700 رحلة دولية من قبل متخصصين في مجال السياحة والسفر.

وكتب الموقع الكندي، الذي يعتبر من أنجح الشركات في مجاله، أن وجهة الدار البيضاء تتيح الوصول إلى بلد يمكن فيه ركوب الجمال عبر الصحراء، وقال إنها متعة تثير المغامرين من جميع أنحاء العالم.

وأشار الموقع الكندي إلى أن الوصول إلى المغرب عبر مطار الدار البيضاء يتيح للزائر أن يسافر لساعات قليلة إلى مدينة فاس للاستمتاع بآثارها ومتاحفها، ثم اكتشاف أرض الأمازيغ التي تغطيها أشجار الصنوبر دائمة الخضرة والأرز، وتتخللها شبكة من الأنهار.

ورسم الموقع خريطة طريق سياحية لكل راغب في اكتشاف المغرب، واقترح بعد فاس زيارة الجنوب الشرقي أرفود ووادي زيز، حيث يمكن قضاء الليل تحت النجوم والاستماع إلى رواية قصص أسطورية، ثم الوصول إلى كثبان رملية جميلة تحمل اسم عرق الشبي، كانت في السابق ملتقىً للقوافل التجارية.

وقدم الموقع معطيات حول مطار محمد الخامس الذي يعتبر بوابة المغرب، وقال إنه يستقبل رحلات جوية دولية يومياً من أميركا الشمالية، مونتريال وبوسطن ونيويورك، ورحلات أوروبية بدون توقف، باريس وليون وميلان وبوردو.

وضمن أولى أفضل الوجهات على موقع "flightnetwork"، جاءت وجهة أنتاركتيكا، التي توجد في أقصى جنوب الكرة الأرضية، تليها وجهة جزر غلاباكوس في الإكوادور، ثم موسكو عبر قطار سيبيريا، وصولاً إلى جبال ماتشو بيتشو في البيرو.

وجاءت جنوب إفريقيا الأولى ضمن الوجهات الإفريقية الـ 18 عالمياً بفضل المنتزه الوطني كروغر المعروف بحيواناته وطبيعته النادرة، فيما حلت مصر في المرتبة الثانية إفريقيا 24 عالمياً بفضل وجهة نهر النيل، لتأتي وجهة المغرب الثالثة إفريقياً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي حقيقي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:30
والله العلي العظيم حتى ضحكتوني أحسن الوجهات في العالم
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2 - maruan barcelone الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:36
tout est bien ,il n,ya pas de grissage ,0 voleurs ,.....
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3 - شوف تشوف الاثنين 16 يوليوز 2018 - 10:37
لم أجد أي معيار يناسب هذا التحليل إذا كان له ما يبرره ليناسبها فأنا إبن الدار وعشت فيها 42 سنة وكبر فيها أبنائي وأجبرتني وظيفتي للإبتعاد لمدة 20 سنة وعندما أعود في المناسبات والأعياد وزيارة الأهل والأحباب أحس بأني غريب الدار وأصبحت الدار السوداء مدينة ملوثة بكل مرافقها الحيوية غول يلتهم الجميع فتنة ما بعدها فتنة الداخل مفقود والخارج مولود هرج ومرج زحام في كل شيئ الشارع حافلات أسواق مستشفيات مدينة التناقضات بكل المقاييس فقبل دخولك إليها تحس برائحة تزكم الأنفاس ففكرت أن لا أعيش فيها بقية حياتي مدينة أصبحت لا تطاق لأمثالي وكانت الخلاصة أن أعيش بقية حياتي في المدينة اللتي أنهيت بها تقاعدي وهجرها كذالك أبنائي والجميع نعيش بسلام وأمن وطمانينة ونسينا بأننا كنا ننتسب يوما ما لمدينة إسمها الدر البيضاء من محاسن الصدف تخرج أحيانا لتستقل طاكسي أحمر فربما ستجبرك الضرورة القصوى لتوقف ست أو سبع طاكسيات صغيرة ولم تفلح في الركوب لأن وجهتهم غير وجهتك وفي وقت الذروة يمكنك أن تنتظر لأكثر من ساعة وساعة ونصف وأنت لازت تبرح مكانك فالمدينة أصبحت تعيش للماديات وتنكرت لأبنائها كما تنكر المخزن لأبنائه .
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